Fällt die Technologiebörse, fällt Relx. Steigt sie, steigt Relx: Die Relx-Aktie (ISIN: GB00B2B0DG97, WKN: A0M95J, Symbol London: REL, Symbol Deutschland: RDEB, US-Symbol: RELX) gewinnt im Xetra-Handel 3,25 Prozent auf 37,48 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. In London schließt die Aktie 2,44 Prozent höher bei 3.111,5 Pence.
Relx-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Die KI-Verlierer von gestern sind gefragt – der Datenkonzern erholt sich mit dem Technologiesektor
Die Relx-Aktie steigt im Xetra-Handel um 3,25 Prozent auf 37,48 Euro und zählt zu den CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. Technologie- und Datenwerte erholen sich vom Ausverkauf der Vortage. Für den Eigentümer von LexisNexis ist das mehr als Tagesrauschen: Kaum eine Londoner Aktie hängt so stark an der Frage, wem künstliche Intelligenz nützt.
CBOE UK 100 Gewinner Relx
Warum die Relx-Aktie steigt: Technologiewerte drehen, Datenwerte folgen
Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Den Takt gab die Stimmung im Technologiesektor vor.
Am Mittwoch hatten Sorgen um die US-Inflation, höhere Zinsen und die Tragfähigkeit der KI-Investitionen einen Ausverkauf ausgelöst. Am Donnerstag stabilisierte sich der Sektor: In Asien erholten sich die Chipwerte, in Europa gewannen Technologieaktien knapp 2 Prozent. Der CBOE UK 100 Gewinner Relx stieg mit – ebenso wie die London Stock Exchange Group, ein weiterer großer Datenanbieter.
Relx steht seit Anfang 2026 im Zentrum einer Grundsatzdebatte. Als neue KI-Werkzeuge für juristische Arbeit auf den Markt kamen, brach die Aktie ein: Anleger fürchteten, Sprachmodelle könnten Datenbanken wie LexisNexis ersetzen. Das Unternehmen hält dagegen, KI mache die eigenen Produkte wertvoller.
Die Zahlen sprechen für Relx
Zuletzt wuchs das Rechtsgeschäft um 10 Prozent, die Risikosparte um 8 Prozent.
Geld für Aktionäre
Ein Rückkaufprogramm über 2,25 Milliarden Pfund läuft.
Messegeschäft
Die Messesparte wurde zuletzt durch die Lage im Nahen Osten gebremst.
Steckbrief
- Unternehmen
- RELX PLC
- Geschäft
- Fachinformationen, Datenanalyse, Messen
- ISIN / WKN
- GB00B2B0DG97 / A0M95J
- Symbol London / Deutschland / USA
- REL / RDEB / RELX
- Kurs Xetra
- 37,48 Euro (+3,25 %)
- Kurs London
- 3.111,5 Pence (+2,44 %)
Stand: 26.11.2026, Xetra laut Kursliste der Redaktion, 17:35 Uhr; London laut Hargreaves Lansdown
Häufige Fragen zur Relx-Aktie
Warum ist die Relx-Aktie heute CBOE UK 100 Gewinner?
Weil sich Technologie- und Datenwerte nach dem Ausverkauf vom Mittwoch erholen. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Warum gilt Relx als KI-sensibel?
Weil Anleger befürchten, KI-Sprachmodelle könnten Fachdatenbanken wie LexisNexis Konkurrenz machen.
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