Am Mittwoch hatten Sorgen um die US-Inflation, höhere Zinsen und die Tragfähigkeit der KI-Investitionen einen Ausverkauf ausgelöst. Am Donnerstag stabilisierte sich der Sektor: In Asien erholten sich die Chipwerte, in Europa gewannen Technologieaktien knapp 2 Prozent. Der CBOE UK 100 Gewinner Relx stieg mit – ebenso wie die London Stock Exchange Group, ein weiterer großer Datenanbieter.

Relx steht seit Anfang 2026 im Zentrum einer Grundsatzdebatte. Als neue KI-Werkzeuge für juristische Arbeit auf den Markt kamen, brach die Aktie ein: Anleger fürchteten, Sprachmodelle könnten Datenbanken wie LexisNexis ersetzen. Das Unternehmen hält dagegen, KI mache die eigenen Produkte wertvoller.