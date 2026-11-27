Regenerons Mini-Depot: 75 Prozent stecken in einem Biotech-Neuling, an dem auch Google beteiligt ist – die Wette auf eine neue Wirkstoffklasse

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 13:46 3 Min.

Regeneron meldet nur drei Aktien, doch eine davon ist eine bemerkenswerte Wette. Parabilis Medicines entwickelt sogenannte Helicon-Konjugate, laut Regeneron möglicherweise eine ganz neue Klasse von Medikamenten. Dazu kommt der Genschere-Pionier Intellia. Die Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol, was George Yancopoulos dazu sagt und warum das Depot dennoch klein ist.

Regeneron ist eher für eigene Forschung bekannt als für Beteiligungen. Entsprechend klein ist das Aktiendepot, das der Konzern der US-Börsenaufsicht meldet: drei Positionen im Wert von 180 Millionen Dollar zum 30. September. Spannend ist es trotzdem, weil die größte Position erst in diesem Jahr dazukam. Wert der drei gemeldeten Positionen 180 Mio. $ Anteil von Parabilis Medicines 74,9 % mögliche Meilensteinzahlungen an Parabilis 2,2 Mrd. $ Depotwert noch im ersten Quartal 48 Mio. $ Quelle : Form 13F von Regeneron zum 30. September 2026, eingereicht am 5. November 2026, nach Equibles und 13f.info; Mitteilung von Regeneron vom 18. Mai 2026 Der Forschungschef Eine neue Wirkstoffklasse: George Yancopoulos im Wortlaut Im Mai unterschrieb Regeneron eine Partnerschaft mit Parabilis über bis zu fünf Wirkstoffe. Die Vereinbarung umfasst 50 Millionen Dollar sofort, die Zusage, sich mit 75 Millionen Dollar an der nächsten Finanzierungsrunde zu beteiligen, sowie Meilensteinzahlungen von bis zu 2,2 Milliarden Dollar. Präsident und Forschungschef George Yancopoulos, Mitgründer des Konzerns neben Vorstandschef Leonard Schleifer, begründete den Schritt mit dem Potenzial der Technik. Das Depot Neue Moleküle, Genschere, Zelltherapie: die drei Positionen Im dritten Quartal hat Regeneron keine Aktie gekauft oder verkauft. Sobald die Seite freigeschaltet ist, steht der Bestand im Regeneron Depot auf AktienCheck. 01 Parabilis Medicines – US-Handelssymbol PBLS 4,17 Millionen Aktien im Wert von 135 Millionen Dollar, 74,9 Prozent, seit dem zweiten Quartal im Depot. Parabilis verbindet Antikörper mit stabilisierten Peptiden, um Ziele in der Zelle zu erreichen. Auch Alphabet hält knapp 5 Millionen Aktien. 02 Intellia Therapeutics – ISIN US45826J1051 · US-Handelssymbol NTLA 3,7 Millionen Aktien im Wert von 45 Millionen Dollar, 24,9 Prozent. Mit dem Spezialisten für die Genschere Crispr arbeitet Regeneron seit Jahren zusammen. Der Wert sank im Quartal um fast 29 Prozent. 03 Adicet Bio – US-Handelssymbol ACET 60.511 Aktien im Wert von 0,4 Millionen Dollar. Ein Rest aus einer früheren Zusammenarbeit bei Zelltherapien. Was Anleger beachten sollten Parabilis steht mit seiner Technik am Anfang, Belege aus großen Studien fehlen

Intellia hat zuletzt deutlich an Wert verloren

Das Depot ist für die Regeneron-Aktie bedeutungslos. Entscheidend sind Eylea und Dupixent

Der Stand ist vom 30. September Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien Regeneron: ISIN US75886F1075, WKN 881535, Handelssymbol REGN, US-Handelssymbol REGN

Parabilis Medicines: US-Handelssymbol PBLS

Intellia Therapeutics: ISIN US45826J1051, US-Handelssymbol NTLA

Adicet Bio: US-Handelssymbol ACET Fazit: Klein, aber mit Ansage Regenerons Depot ist winzig, doch die größte Position verrät, wohin die Forschung schauen will: zu Wirkstoffen, die bisher unerreichbare Ziele in der Zelle treffen. Dass auch Alphabet an Parabilis beteiligt ist, macht die Wette nicht sicherer, aber sichtbarer. Den Bestand zeigt künftig das Depot von Regeneron auf AktienCheck.

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