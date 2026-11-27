Regeneron ist eher für eigene Forschung bekannt als für Beteiligungen. Entsprechend klein ist das Aktiendepot, das der Konzern der US-Börsenaufsicht meldet: drei Positionen im Wert von 180 Millionen Dollar zum 30. September. Spannend ist es trotzdem, weil die größte Position erst in diesem Jahr dazukam.
Regenerons Mini-Depot: 75 Prozent stecken in einem Biotech-Neuling, an dem auch Google beteiligt ist – die Wette auf eine neue Wirkstoffklasse
Regeneron meldet nur drei Aktien, doch eine davon ist eine bemerkenswerte Wette. Parabilis Medicines entwickelt sogenannte Helicon-Konjugate, laut Regeneron möglicherweise eine ganz neue Klasse von Medikamenten. Dazu kommt der Genschere-Pionier Intellia. Die Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol, was George Yancopoulos dazu sagt und warum das Depot dennoch klein ist.
Der Forschungschef
Eine neue Wirkstoffklasse: George Yancopoulos im Wortlaut
Im Mai unterschrieb Regeneron eine Partnerschaft mit Parabilis über bis zu fünf Wirkstoffe. Die Vereinbarung umfasst 50 Millionen Dollar sofort, die Zusage, sich mit 75 Millionen Dollar an der nächsten Finanzierungsrunde zu beteiligen, sowie Meilensteinzahlungen von bis zu 2,2 Milliarden Dollar. Präsident und Forschungschef George Yancopoulos, Mitgründer des Konzerns neben Vorstandschef Leonard Schleifer, begründete den Schritt mit dem Potenzial der Technik.
Ein spannender neuer Ansatz mit dem Potenzial, eine völlig neue therapeutische Klasse zu schaffen.
Das Depot
Neue Moleküle, Genschere, Zelltherapie: die drei Positionen
Im dritten Quartal hat Regeneron keine Aktie gekauft oder verkauft. Sobald die Seite freigeschaltet ist, steht der Bestand im Regeneron Depot auf AktienCheck.
Parabilis Medicines – US-Handelssymbol PBLS
4,17 Millionen Aktien im Wert von 135 Millionen Dollar, 74,9 Prozent, seit dem zweiten Quartal im Depot. Parabilis verbindet Antikörper mit stabilisierten Peptiden, um Ziele in der Zelle zu erreichen. Auch Alphabet hält knapp 5 Millionen Aktien.
Intellia Therapeutics – ISIN US45826J1051 · US-Handelssymbol NTLA
3,7 Millionen Aktien im Wert von 45 Millionen Dollar, 24,9 Prozent. Mit dem Spezialisten für die Genschere Crispr arbeitet Regeneron seit Jahren zusammen. Der Wert sank im Quartal um fast 29 Prozent.
Adicet Bio – US-Handelssymbol ACET
60.511 Aktien im Wert von 0,4 Millionen Dollar. Ein Rest aus einer früheren Zusammenarbeit bei Zelltherapien.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien
Regeneron: ISIN US75886F1075, WKN 881535, Handelssymbol REGN, US-Handelssymbol REGN
Parabilis Medicines: US-Handelssymbol PBLS
Intellia Therapeutics: ISIN US45826J1051, US-Handelssymbol NTLA
Adicet Bio: US-Handelssymbol ACET
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