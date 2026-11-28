Die Regeneron-Aktie nähert sich der Marke von 1.000 Dollar, und im Verwaltungsrat wird verkauft. Huda Zoghbi verkaufte am 3. November 7.439 Aktien zu durchschnittlich 970,46 Dollar, zusammen rund 7,2 Millionen Dollar. Einen Tag zuvor hatte Verwaltungsrat George Sing Aktien für fast 6 Millionen Dollar abgegeben. Für die Regeneron Aktie summiert sich das zu einer auffälligen Verkaufswelle aus dem Kontrollgremium.
Regeneron Aktie: Verwaltungsräte verkaufen für über 13 Millionen Dollar – bei fast 1.000 Dollar je Aktie
Bei Regeneron haben Anfang November zwei Verwaltungsräte laut SEC-Meldungen Aktien für zusammen über 13 Millionen Dollar verkauft. Allein Huda Zoghbi trennte sich von 7.439 Aktien zu durchschnittlich 970 Dollar. Was die Insider Trades über die Rally der Biotech-Aktie verraten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
- Sitz
- Tarrytown, New York
- US-Handelssymbol
- REGN (Nasdaq)
- Vorstandschef
- Leonard Schleifer
- Geschäft
- Biotech-Medikamente, u. a. Dupixent und Eylea
Stand: 28.11.2026, Transaktionen laut SEC-Meldungen
Die Stammdaten für Anleger: Die Regeneron-Aktie trägt die ISIN US75886F1075. In den USA wird sie unter dem Kürzel REGN an der Nasdaq gehandelt.
Die Meldungen
Zwei Verwaltungsräte, zwei Tage
Zoghbi verkaufte am 3. November zunächst 6.939 Aktien zu 970,42 Dollar und weitere 500 Aktien zu 971,06 Dollar. Danach hält sie noch 1.703 Aktien. George Sing verkaufte am 2. November mehrere Pakete zu Kursen zwischen 960 und 963 Dollar, zusammen rund 6.100 Aktien für knapp 5,9 Millionen Dollar. Er hält danach noch gut 40.000 Aktien.
Das Muster
Von 781 auf 970 Dollar: Zoghbis Verkäufe
Zoghbi verkauft regelmäßig. Im Februar übte sie Optionen aus und verkaufte 1.638 Aktien zu durchschnittlich 781,33 Dollar über einen 10b5-1-Plan vom November 2025, im August folgten 800 Aktien zu 800 Dollar. Der jetzige Verkaufskurs liegt rund 24 Prozent über dem Februarniveau.
Häufige Fragen zu den Insiderverkäufen bei Regeneron
Wer hat verkauft?
Die Verwaltungsräte Huda Zoghbi am 3. November und George Sing am 2. November 2026.
Wie viel wurde verkauft?
Zusammen Aktien für über 13 Millionen Dollar.
Verkauft auch der Chef?
Nein. Leonard Schleifer meldete in den vergangenen zwölf Monaten keine Verkäufe am Markt.
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