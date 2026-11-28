Wer hat verkauft?

Die Verwaltungsräte Huda Zoghbi am 3. November und George Sing am 2. November 2026.

Wie viel wurde verkauft?

Zusammen Aktien für über 13 Millionen Dollar.

Verkauft auch der Chef?

Nein. Leonard Schleifer meldete in den vergangenen zwölf Monaten keine Verkäufe am Markt.