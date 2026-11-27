Redcare Pharmacy Aktie: SDAX Gewinner am Abend – zweiter Erholungstag bringt den Kurs über 64 Euro

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:10 2 Min.

Die Redcare Pharmacy Aktie steigt am Freitag um 4,21 Prozent auf 64,30 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Seit dem Tief vom Mittwoch hat die Online-Apotheke gut acht Prozent aufgeholt.

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Die Gegenbewegung gewinnt an Kraft: Die Redcare Pharmacy Aktie legt am Freitag um 4,21 Prozent auf 64,30 Euro zu und ist achtgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Am Nachmittag notierte sie zeitweise bei 65,05 Euro. Am Donnerstag hatte das Plus 4,05 Prozent betragen. Schlusskurs der Redcare Pharmacy Aktie 64,30 € Tagesgewinn, Platz 8 der SDAX Gewinner +4,21 % Xetra-Schluss vom Mittwoch 59,30 € Wachstum im deutschen Rezeptgeschäft im dritten Quartal +56 % Quelle : comdirect, 27.11.2026, 17:35 Uhr; Redcare Pharmacy N.V.; ad-hoc-news Der Auslöser Warum steigt die Redcare Pharmacy Aktie heute? Eine neue Meldung gibt es nicht. Die Redcare Pharmacy Aktie holt auf, was sie zu Wochenbeginn verloren hatte. Am Dienstag war der Kurs zeitweise um mehr als sieben Prozent eingebrochen, nachdem der Apothekerverband ABDA gefordert hatte, die Zuzahlungen der Patienten künftig direkt über die Krankenkassen einzuziehen. Der Markt wertete das als Risiko für Versandapotheken. Mit etwas Abstand setzt sich eine nüchterne Sicht durch: Es handelt sich um die Forderung eines Verbands, nicht um ein Gesetz. Dass der SDAX Gewinner am Vormittag an einer charttechnischen Unterstützungszone drehte, half zusätzlich. Vom Mittwochsschluss bei 59,30 Euro gerechnet beträgt das Plus 8,4 Prozent. Der Hintergrund Das E-Rezept treibt das Wachstum Redcare Pharmacy, bekannt unter der Marke Shop Apotheke, steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 18 Prozent auf 847 Millionen Euro. Das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten wuchs um 31 Prozent, in Deutschland sogar um 56 Prozent. Die Jahresprognose hat der Vorstand bestätigt. Die UBS hat ihre Verkaufsempfehlung zu Wochenbeginn aufgegeben und stuft die Redcare Pharmacy Aktie nun mit „Neutral“ ein, bei einem Kursziel von 74 Euro. Was für die Redcare Pharmacy Aktie spricht Zwei Erholungstage in Folge bei hohem Umsatz

Rezeptgeschäft in Deutschland wächst kräftig

Jahresprognose bestätigt Was Anleger bedenken sollten Die Zuzahlungsdebatte ist politisch nicht entschieden

Regulierung bleibt das größte Einzelrisiko

Zum Oktoberhoch von 79,70 Euro fehlen rund 19 Prozent Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Redcare Pharmacy Aktie Warum ist Redcare heute SDAX Gewinner?

Die Aktie erholt sich weiter vom Kursrutsch, den die Zuzahlungsforderung der Apotheker ausgelöst hatte. Ist die Forderung der Apotheker beschlossen?

Nein. Es ist eine Forderung des Verbands ABDA, eine gesetzliche Regelung gibt es nicht. Redcare Pharmacy Aktie: ISIN NL0012044747, WKN A2AR94, Börsenkürzel RDC. Fazit zur Redcare Pharmacy Aktie Die Redcare Pharmacy Aktie ist am Freitag erneut SDAX Gewinner und hat den größten Teil des Wochenverlusts aufgeholt. Operativ stimmt die Richtung. Das politische Risiko ist damit nicht verschwunden.

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