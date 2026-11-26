Der Anstieg ist eine Gegenbewegung. Am Dienstag war die Redcare Pharmacy Aktie zeitweise um mehr als sieben Prozent eingebrochen, am Mittwoch ging es weiter abwärts bis auf 59,30 Euro. Auslöser war eine Forderung des Apothekerverbands ABDA: Die gesetzlichen Zuzahlungen der Patienten sollten künftig direkt von den Krankenkassen eingezogen werden. Am Markt wurde das als regulatorisches Risiko für Versandapotheken gewertet.