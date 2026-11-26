Aufatmen bei der Online-Apotheke: Die Redcare Pharmacy Aktie gewinnt am Donnerstag 4,05 Prozent auf 61,70 Euro und ist dreizehntgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Mit 4,25 Millionen Euro war sie der umsatzstärkste Wert unter den Gewinnern.
Redcare Pharmacy Aktie: SDAX Gewinner am Abend – 4 Prozent Erholung nach dem Zuzahlungs-Schock
Die Redcare Pharmacy Aktie steigt am Donnerstag um 4,05 Prozent auf 61,70 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Nach zwei verlustreichen Tagen greifen Anleger bei der Online-Apotheke wieder zu.
Der Auslöser
Warum steigt die Redcare Pharmacy Aktie heute?
Der Anstieg ist eine Gegenbewegung. Am Dienstag war die Redcare Pharmacy Aktie zeitweise um mehr als sieben Prozent eingebrochen, am Mittwoch ging es weiter abwärts bis auf 59,30 Euro. Auslöser war eine Forderung des Apothekerverbands ABDA: Die gesetzlichen Zuzahlungen der Patienten sollten künftig direkt von den Krankenkassen eingezogen werden. Am Markt wurde das als regulatorisches Risiko für Versandapotheken gewertet.
Bislang ist es nur eine Forderung. Am Donnerstag setzte sich die Sicht durch, dass der Abschlag zu weit gegangen war. Dabei half, dass die UBS ihre Einstufung von „Sell“ auf „Neutral“ angehoben hat, wenn auch mit einem von 82 auf 74 Euro gesenkten Kursziel.
Der Hintergrund
Starkes Rezeptgeschäft, empfindlicher Kurs
Operativ wächst Redcare kräftig. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 18 Prozent auf 846,7 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA erreichte 28,7 Millionen Euro bei einer Marge von 3,4 Prozent. Das Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten in Deutschland legte um 56 Prozent zu. Mehr als 15 Millionen Kunden bestellen bei dem Konzern. Dennoch liegt der SDAX Gewinner vom Donnerstag fast 23 Prozent unter seinem Oktoberhoch.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Redcare Pharmacy Aktie
Warum ist Redcare heute SDAX Gewinner?
Die Aktie erholt sich von den Verlusten, die eine Forderung des Apothekerverbands zur Zuzahlung ausgelöst hatte.
Was sagt die UBS?
Sie stuft die Redcare Pharmacy Aktie mit „Neutral“ ein und nennt ein Kursziel von 74 Euro.
Redcare Pharmacy Aktie: ISIN NL0012044747, WKN A2AR94, Börsenkürzel RDC.
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