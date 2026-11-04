Redcare Pharmacy Aktie: Minus 1,9% trotz Short-Rückzug - lauert hier eine explosive Kurschance?

Die Redcare Pharmacy-Aktie befindet sich in einer spannenden Ausgangslage. Während der Aktienkurs um 1,95 % auf 72,70 Euro fällt, reduziert PDT Partners, LLC seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,59 % auf 0,49 %. Das entspricht einer Verringerung um rund 16,9 %. Gleichzeitig bleiben andere institutionelle Investoren mit erheblichen Short-Positionen engagiert. Besonders D. E. Shaw & Co., L.P. fällt mit 2,09 % auf, gefolgt von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd mit zuletzt gemeldeten 1,58 % und Wellington Management International Limited mit 1,05 %. Insgesamt summieren sich die fünf zuletzt gemeldeten Positionen auf 5,80 % des Aktienkapitals. Die Positionssenkung von PDT Partners ist ein interessantes Signal, aber noch keine Entwarnung: Während ein Leerverkäufer sein Engagement reduziert, bleibt die institutionelle Short-Positionierung insgesamt beachtlich. Für die weitere Kursentwicklung wird entscheidend sein, ob Redcare Pharmacy seine Wachstumsperspektiven in eine überzeugende Ergebnisentwicklung umsetzen kann. Gelingt dies, könnten die bestehenden Short-Positionen bei einer stärkeren Kurserholung zusätzlichen Eindeckungsdruck erzeugen. Enttäuscht das Unternehmen dagegen bei Wachstum oder Profitabilität, könnte die Aktie weiterhin unter Druck bleiben. Die große Frage lautet deshalb: Hat PDT Partners mit seinem Rückzug bereits einen möglichen Stimmungswechsel erkannt, oder behalten die übrigen Leerverkäufer mit ihrer skeptischen Positionierung die Oberhand?