Operativ läuft es. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 18 Prozent auf 847 Millionen Euro. Das Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten wuchs um 31 Prozent, in Deutschland sogar um 56 Prozent – eine Folge des elektronischen Rezepts, das Bestellungen im Netz erst einfach gemacht hat. Die Profitabilität verbesserte sich, die bereits angehobene Jahresprognose von 16 bis 18 Prozent Umsatzwachstum wurde bestätigt. Nach eigenen Angaben verschickt das Unternehmen mehr als 100.000 Pakete am Tag.