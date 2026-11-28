Vier Handelstage, vier kräftige Ausschläge. Die Redcare Pharmacy Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 64,30 Euro, ein Plus von 4,21 Prozent. Damit hat die Online-Apotheke seit dem Tief vom Mittwoch gut acht Prozent aufgeholt und die Woche mit einem Plus von 1,42 Prozent beendet. Am Dienstag war der Kurs noch um 7,74 Prozent eingebrochen.
Redcare Pharmacy Aktie: Erst minus acht Prozent, dann zweimal plus vier – was die Online-Apotheke in dieser Woche so durchgeschüttelt hat
Eine Analystenstudie und die Debatte um die Regulierung des Versandhandels haben die Redcare Pharmacy Aktie auf Achterbahnfahrt geschickt. Das E-Rezept-Geschäft wächst in Deutschland um 56 Prozent.
Redcare Pharmacy N.V. · ISIN: NL0012044747 · WKN: A2AR94 · Handelssymbol: RDC · US-Handelssymbol: nicht ermittelt
UBS Group AG · ISIN: CH0244767585 · WKN: A12DFH · Handelssymbol: 0UB · US-Handelssymbol: UBS
Die Woche
Hochgestuft – und trotzdem abgestürzt
Am Dienstag, 24. November 2026, hob die UBS ihre Einstufung von „Sell“ auf „Neutral“ an, senkte aber zugleich das Kursziel und rückte die Regulierung in den Mittelpunkt. An diesem Tag verlor die Aktie 7,74 Prozent auf 60,80 Euro, am Mittwoch weitere 2,47 Prozent auf 59,30 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Dann drehte der Kurs. Am Donnerstag ging es um 4,05 Prozent auf 61,70 Euro nach oben, am Freitag um weitere 4,21 Prozent. Im Tagesverlauf notierte die Aktie zeitweise über 65 Euro und zählte zu den stärksten Werten im SDAX.
Bei Redcare entscheidet nicht die Nachfrage über den Kurs, sondern der Gesetzgeber. Das Geschäft wächst rasant – auf einem Feld, dessen Spielregeln die Politik jederzeit ändern kann.
Das Geschäft
Das E-Rezept zündet
Operativ läuft es. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 18 Prozent auf 847 Millionen Euro. Das Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten wuchs um 31 Prozent, in Deutschland sogar um 56 Prozent – eine Folge des elektronischen Rezepts, das Bestellungen im Netz erst einfach gemacht hat. Die Profitabilität verbesserte sich, die bereits angehobene Jahresprognose von 16 bis 18 Prozent Umsatzwachstum wurde bestätigt. Nach eigenen Angaben verschickt das Unternehmen mehr als 100.000 Pakete am Tag.
Der Kurs erzählt eine andere Geschichte. Ende Oktober, vor den Quartalszahlen, hatte die Aktie noch bei 77 Euro notiert. Seitdem hat sie rund 16 Prozent verloren. Der Grund liegt in der Debatte darüber, unter welchen Bedingungen Versandapotheken rezeptpflichtige Arzneien liefern dürfen.
Häufige Fragen zur Redcare Pharmacy Aktie
Wo steht die Redcare Pharmacy Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 64,30 Euro (plus 4,21 Prozent).
Wie stark wächst das Rezeptgeschäft?
Im dritten Quartal um 31 Prozent, in Deutschland um 56 Prozent.
Warum schwankt der Kurs so stark?
Wegen der Debatte um die Regulierung des Versandhandels mit rezeptpflichtigen Medikamenten.
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