Recruit-Aktie: Indeed-Mutter fällt gegen den Trend

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Recruit-Aktie verliert im Nikkei 225 gut drei Prozent, während der Index steigt. Anleger sorgen sich um KI-Konkurrenz für Indeed.

Die Recruit-Aktie ist Nikkei 225 Verlierer: Laut comdirect fällt sie am Morgen um 3,10 Prozent auf 96,05 Euro. Nach Trading Economics verlor die Recruit-Aktie in Tokio 3,16 Prozent. Der Nikkei 225 steigt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte. 1RH 1RH — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 1RH — — — Nikkei 225 Verlierer Was die Recruit-Aktie belastet Einen konkreten Auslöser für den heutigen Rückgang habe ich nicht gefunden. Recruit ist Eigentümer der Jobplattform Indeed, die rund 70 Prozent des Betriebsgewinns (EBITDA) beisteuert. Anleger fragen immer wieder, ob KI-gestützte Jobsuche das Geschäft verdrängt. Das Management hält dagegen und verweist auf KI-Werkzeuge für Arbeitgeber. Recruit-Aktie bei comdirect am Morgen -3,10 % Minus in Tokio laut Trading Economics -3,16 % Nikkei 225 58.711 Quelle : comdirect, Trading Economics Was für die Aktie spricht und was dagegen Im Mai hatte Recruit mit einem starken Ausblick den größten Kurssprung seit dem Börsengang erzielt. Die Sorge vor KI-Konkurrenz bleibt dennoch ein wiederkehrendes Thema. Als Nikkei 225 Verlierer bleibt die Recruit-Aktie sensibel für Nachrichten rund um künstliche Intelligenz.

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