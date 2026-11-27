Die Recruit-Aktie ist Nikkei 225 Verlierer: Laut comdirect fällt sie am Morgen um 3,10 Prozent auf 96,05 Euro. Nach Trading Economics verlor die Recruit-Aktie in Tokio 3,16 Prozent. Der Nikkei 225 steigt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte.
Recruit-Aktie: Indeed-Mutter fällt gegen den Trend
Die Recruit-Aktie verliert im Nikkei 225 gut drei Prozent, während der Index steigt. Anleger sorgen sich um KI-Konkurrenz für Indeed.
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Nikkei 225 Verlierer
Was die Recruit-Aktie belastet
Einen konkreten Auslöser für den heutigen Rückgang habe ich nicht gefunden. Recruit ist Eigentümer der Jobplattform Indeed, die rund 70 Prozent des Betriebsgewinns (EBITDA) beisteuert. Anleger fragen immer wieder, ob KI-gestützte Jobsuche das Geschäft verdrängt. Das Management hält dagegen und verweist auf KI-Werkzeuge für Arbeitgeber.
Als Nikkei 225 Verlierer bleibt die Recruit-Aktie sensibel für Nachrichten rund um künstliche Intelligenz.
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