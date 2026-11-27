Die Raspberry Pi-Aktie (ISIN: GB00BS3DYQ52, FSE: 0IK, LSE: RPI) zählt am Freitagmittag zu den auffälligsten FTSE 350 Gewinnern: Das Papier des britischen Herstellers von Einplatinen-Computern steigt um 6,63% auf 485,4 Pence. Damit setzt die Raspberry Pi-Aktie die Gegenbewegung nach einem schwachen Herbst fort und profitiert von der spürbaren Entspannung an den Technologiebörsen.
Raspberry Pi-Aktie FTSE 350 Gewinner am Mittag - Tech-Erholung - Startet jetzt die Aufholjagd?
Die Raspberry Pi-Aktie springt am Freitagmittag um 6,63% auf 485,4 Pence und gehört zu den stärksten FTSE 350 Gewinnern. Rückenwind kommt von der Erholung der Technologiewerte, dazu stützen Rekordzahlen und Insiderkäufe des Firmengründers.
Kursanalyse
Warum die Raspberry Pi-Aktie heute zu den FTSE 350 Gewinnern zählt
Eine Pflichtmitteilung des Unternehmens liegt für Freitag nicht vor. Der Kurssprung fällt vielmehr in eine Phase, in der Anleger nach dem jüngsten Ausverkauf bei Technologie- und KI-Werten wieder zugreifen.
Nach mehreren Tagen mit Verkaufsdruck auf KI-nahe Titel hat sich die Stimmung gedreht: Die Sorgen um Technologieaktien ließen nach, nachdem Behörden in Südkorea und China Stützungsmaßnahmen angekündigt hatten. In Asien setzte sich die Erholung am Freitag fort, unterstützt von Daten aus China: Die Industriegewinne dort kletterten im Oktober um 20,1% zum Vorjahr, getragen von der weltweiten Nachfrage nach Elektronik und KI-Rechentechnik. Im STOXX 600 führten Chipwerte wie ASML, ASM International und Infineon mit Gewinnen von rund 4% die Erholung an.
Für die Raspberry Pi-Aktie ist dieses Umfeld besonders wichtig. Der Titel gilt an der Londoner Börse als einer der wenigen echten Hardware-Profiteure des Trends zu Edge AI, also künstlicher Intelligenz direkt auf Geräten in Fabriken, Robotern und Maschinen. Fällt die Risikobereitschaft bei KI-Werten, gerät auch die Raspberry Pi-Aktie unter Druck; kehrt sie zurück, zieht sie überdurchschnittlich mit an.
Insider
Firmengründer Eben Upton kauft nach
Ein zusätzliches Vertrauenssignal kommt aus der Chefetage. Vorstandschef und Gründer Eben Upton hat am 20. November 5.000 Aktien zu durchschnittlich 450 Pence erworben, ein Volumen von 22.500 Pfund. Bereits am 4. November hatte er 5.000 Stück zu 518 Pence gekauft. Mit 485,4 Pence notiert die Raspberry Pi-Aktie damit wieder über dem jüngsten Einstiegskurs des Firmenchefs.
Insiderkäufe haben bei der Raspberry Pi-Aktie Tradition als Kurstreiber: Im Februar 2026 löste ein Kauf von Upton eine Rekord-Rally aus, bei der die Aktie an zwei Tagen in der Spitze um 42% zulegte.
Fundamentaldaten
Rekordhalbjahr: Umsatz fast verdoppelt
Operativ läuft es so gut wie nie. Ende September legte Raspberry Pi das stärkste Halbjahr seiner Geschichte vor.
|Kennzahl
|H1 2026
|H1 2025
|Umsatz
|256,9 Mio. USD
|135,5 Mio. USD
|Bereinigtes EBITDA
|40,3 Mio. USD
|19,4 Mio. USD
Quelle: Raspberry Pi Holdings, Halbjahresbericht 2026
Getragen wurde das Wachstum von Industrie- und OEM-Kunden, die die Rechner zunehmend in Automatisierung und Robotik einsetzen. Der Auftragsbestand hat sich im Halbjahr auf 2,6 Mio. Einheiten verdoppelt. Für das Gesamtjahr stellte das Management ein EBITDA über dem Marktkonsens in Aussicht.
Industrie als Wachstumsmotor
Fabrikautomation, Robotik und Edge-Anwendungen sorgen für steigende Stückzahlen und höherwertige Produkte.
Preismacht trotz Speicherkrise
Höhere Kosten für Arbeitsspeicher gibt das Unternehmen über Preiserhöhungen weiter - die Nachfrage hält bislang.
Starker Partner
Der Chipdesigner Arm hat seine Beteiligung an Raspberry Pi in diesem Jahr mit einer Investition von rund 50 Mio. Pfund aufgestockt.
Einordnung
Weit unter dem Hoch - Chance oder Warnsignal?
Trotz des heutigen Sprungs ist die Raspberry Pi-Aktie noch weit von ihren Höchstständen entfernt. In den vergangenen zwölf Monaten schwankte der Kurs zwischen 253,8 und 1.082 Pence. Selbst nach dem Plus vom Freitag notiert der FTSE 350 Gewinner damit gut 55% unter dem Jahreshoch. Anfang November stand die Aktie noch über 520 Pence, bevor die Schwäche bei KI-Werten den Kurs bis auf rund 435 Pence drückte.
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