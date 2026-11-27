Nach mehreren Tagen mit Verkaufsdruck auf KI-nahe Titel hat sich die Stimmung gedreht: Die Sorgen um Technologieaktien ließen nach, nachdem Behörden in Südkorea und China Stützungsmaßnahmen angekündigt hatten. In Asien setzte sich die Erholung am Freitag fort, unterstützt von Daten aus China: Die Industriegewinne dort kletterten im Oktober um 20,1% zum Vorjahr, getragen von der weltweiten Nachfrage nach Elektronik und KI-Rechentechnik. Im STOXX 600 führten Chipwerte wie ASML, ASM International und Infineon mit Gewinnen von rund 4% die Erholung an.

Für die Raspberry Pi-Aktie ist dieses Umfeld besonders wichtig. Der Titel gilt an der Londoner Börse als einer der wenigen echten Hardware-Profiteure des Trends zu Edge AI, also künstlicher Intelligenz direkt auf Geräten in Fabriken, Robotern und Maschinen. Fällt die Risikobereitschaft bei KI-Werten, gerät auch die Raspberry Pi-Aktie unter Druck; kehrt sie zurück, zieht sie überdurchschnittlich mit an.