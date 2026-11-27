Wie hoch wird Quantum Systems bewertet? Laut Insidern mit mehr als zehn Milliarden Dollar; offiziell bestätigt ist das nicht.

Wer investiert? Die Runde vom Juli (1,2 Milliarden Dollar) führten Blackstone und Advent an; bei der Erweiterung soll Hedosophia einsteigen.

Ist Quantum Systems börsennotiert? Nein, laut den vorliegenden Quellen ist das Unternehmen ein privater Start-up; ein Börsengang wird dort nicht genannt.

Was heißt das für Rheinmetall und andere Rüstungsaktien? Ein direkter Kurseffekt ist nicht belegt; die Bewertung zeigt das Investoreninteresse an der Branche.