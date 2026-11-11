QUALCOMM Aktie: Speicherkrise überschattet Wachstumschancen

Angesichts des strauchelnden Smartphone-Markts und der sich seit Längerem abzeichnenden zunehmenden Unabhängigkeit Apples rücke Qualcomms angestrebte Diversifizierung zunehmend in den Fokus. Während IoT und Automotive zuletzt solide Umsatzanstiege hätten verbuchen können, stehe vor allem der ab dem Geschäftsjahr 2027 neu geschaffene QCT-Teilbereich Data Center für den Vorstoß in zusätzliche Wachstumsmärkte. Im Rahmen dessen möchte das Unternehmen mithilfe von CPUs, Inferenzbeschleunigern und maßgeschneiderten Chips (ASICs) insbesondere den zunehmenden Fokus auf Inferenz – also die Ausführung bereits trainierter KI-Modelle und Anwendungen – für sich nutzen. Zu den künftigen Abnehmern sollten namhafte Unternehmen wie ByteDance, Meta und Microsoft zählen. Die jüngste Vereinbarung sei mit Amazon geschlossen worden und räume dem Hyperscaler das Recht ein, Qualcomm-Aktien im Wert von bis zu USD 4 Mrd. zu erwerben, wobei die entsprechenden Bezugsrechte an kommerzielle Meilensteine und den Bezug von Qualcomm-Produkten gekoppelt seien. Das Halbleiterunternehmen verbuche bereits seit dem laufenden Geschäftsquartal Umsätze mit Amazon, die wesentlich zum angestrebten Data-Center-Umsatz von mehr als USD 650 Mio. im ersten Geschäftsquartal 2027 beitragen sollten. Für das Gesamtjahr stelle das Unternehmen in diesem Bereich Erlöse von rund USD 5 Mrd. in Aussicht. Abseits des vielversprechenden Geschäfts mit Rechenzentren habe Qualcomm zudem einen mehrjährigen Vertrag mit SpaceX über die Lieferung von Funkausrüstung, Basisband-Einheiten und Software für das geplante landesweite 5G-Netz von Starlink Mobile unterzeichnet und sich damit am Markt für Telekommunikationsinfrastruktur positioniert. Darüber hinaus arbeite Qualcomm mit Alphabet und Anduril bei Notebooks zusammen. Die Kooperationen würden einerseits auf Geräte mit einem stärkeren Fokus auf KI-Funktionen (Googlebooks) und andererseits auf in den USA hergestellte Notebooks für sicherheitsrelevante Einsatzbereiche abzielen.