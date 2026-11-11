Manuel Stahl, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse, die QUALCOMM-Aktie (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker: QCOM) weiterhin zu halten.
QUALCOMM Aktie: Speicherkrise überschattet Wachstumschancen
Manuel Stahl senkt das Qualcomm-Kursziel auf 180 USD und sieht trotz neuer KI-Wachstumschancen vorerst begrenztes Kurspotenzial.
Q4 26: Qualcomm habe gegenüber dem Vorjahresquartal einen Umsatzrückgang von 7% auf USD 10,44 Mrd. verzeichnet, womit die Konsensschätzungen in Höhe von USD 10,12 Mrd. übertroffen worden seien. Zusätzlich habe sich der Gewinn je Aktie um 28% auf USD 2,17 verringert, womit die Analystenerwartungen von USD 2,16 jedoch erfüllt worden seien. Im QCT-Segment habe der Bereich Automotive (~15% von QCT) mit einem Umsatzwachstum von 89% auf USD 2 Mrd. überzeugen können, während die umsatzstärkste Handsets-Sparte (~65% von QCT) zum zweiten Mal in Folge einen Umsatzrückgang von 26% auf USD 5,14 Mrd. habe hinnehmen müssen. Das IoT-Segment (~20% von QCT) sei im gleichen Zeitraum um 4% auf einen Umsatz von USD 1,89 Mrd. gewachsen. Insgesamt sei der Umsatz des QCT-Segments um 8% auf USD 9 Mrd. gesunken. Der QTL-Bereich (Lizenzgebühren) habe einen Umsatzrückgang von 7% auf USD 1,3 Mrd. verzeichnet.
Der Anteil des Handsets-Geschäfts am Gesamtumsatz sei zuletzt zwar erneut geschrumpft, sei im Geschäftsjahr 2026 mit rund 55% jedoch beträchtlich geblieben. Damit sei Qualcomm nach wie vor stark vom aktuell strauchelnden Smartphone-Markt abhängig. Problematisch seien dabei nicht nur die schrittweise wegfallenden Modemumsätze mit dem einstigen Großkunden Apple, der zunehmend auf eigene Chips zurückgreife, sondern vor allem die Auswirkungen des derzeitigen Speichermangels. Die damit verbundenen Preissteigerungen bei Smartphones würden deren Absatzentwicklung schließlich erheblich belasten. Das Management habe zuletzt jedoch betont, die Speicherproblematik frühzeitig erkannt und entsprechende Vorbereitungen getroffen zu haben. Zudem habe es erneut die vergleichsweise optimistische Einschätzung vertreten, dass sich die Smartphone-Absätze im Jahr 2027 stabil entwickeln würden. IDC erwarte hingegen einen weiteren Absatzrückgang von knapp 3%.
Auch Qualcomm habe zuletzt Preisanhebungen durchgesetzt, um den branchenweit gestiegenen Halbleiterkosten und Speicherpreisen Rechnung zu tragen und die Margen im QCT-Bereich zu stützen. Die daraus resultierenden positiven Effekte auf die QCT-Bruttomarge sollten vor allem in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2027 spürbar werden, sodass sich das Unternehmen künftig wieder am unteren Ende der historischen Spanne von 48% bis 50% bewegen sollte. Gegenüber dem Niveau des Geschäftsjahres 2026 von 47,7% wäre dies allerdings nur eine begrenzte Verbesserung. Dämpfend wirke dabei jedoch auch der stark wachsende Bereich Data Center, der künftig dem QCT-Segment zugeordnet werde und dessen Bruttomarge um schätzungsweise 1,5 bis 2,0 Prozentpunkte verwässern dürfte.
Angesichts des strauchelnden Smartphone-Markts und der sich seit Längerem abzeichnenden zunehmenden Unabhängigkeit Apples rücke Qualcomms angestrebte Diversifizierung zunehmend in den Fokus. Während IoT und Automotive zuletzt solide Umsatzanstiege hätten verbuchen können, stehe vor allem der ab dem Geschäftsjahr 2027 neu geschaffene QCT-Teilbereich Data Center für den Vorstoß in zusätzliche Wachstumsmärkte. Im Rahmen dessen möchte das Unternehmen mithilfe von CPUs, Inferenzbeschleunigern und maßgeschneiderten Chips (ASICs) insbesondere den zunehmenden Fokus auf Inferenz – also die Ausführung bereits trainierter KI-Modelle und Anwendungen – für sich nutzen. Zu den künftigen Abnehmern sollten namhafte Unternehmen wie ByteDance, Meta und Microsoft zählen. Die jüngste Vereinbarung sei mit Amazon geschlossen worden und räume dem Hyperscaler das Recht ein, Qualcomm-Aktien im Wert von bis zu USD 4 Mrd. zu erwerben, wobei die entsprechenden Bezugsrechte an kommerzielle Meilensteine und den Bezug von Qualcomm-Produkten gekoppelt seien. Das Halbleiterunternehmen verbuche bereits seit dem laufenden Geschäftsquartal Umsätze mit Amazon, die wesentlich zum angestrebten Data-Center-Umsatz von mehr als USD 650 Mio. im ersten Geschäftsquartal 2027 beitragen sollten. Für das Gesamtjahr stelle das Unternehmen in diesem Bereich Erlöse von rund USD 5 Mrd. in Aussicht. Abseits des vielversprechenden Geschäfts mit Rechenzentren habe Qualcomm zudem einen mehrjährigen Vertrag mit SpaceX über die Lieferung von Funkausrüstung, Basisband-Einheiten und Software für das geplante landesweite 5G-Netz von Starlink Mobile unterzeichnet und sich damit am Markt für Telekommunikationsinfrastruktur positioniert. Darüber hinaus arbeite Qualcomm mit Alphabet und Anduril bei Notebooks zusammen. Die Kooperationen würden einerseits auf Geräte mit einem stärkeren Fokus auf KI-Funktionen (Googlebooks) und andererseits auf in den USA hergestellte Notebooks für sicherheitsrelevante Einsatzbereiche abzielen.
Angesichts der Schwäche im Handsets-Bereich hätten sich die Gewinnerwartungen für Qualcomm seit Jahresbeginn 2026 deutlich eingetrübt. Trotz zwischenzeitlich hoher Kursschwankungen notiere die Aktie derzeit jedoch nahezu auf demselben Niveau wie im Jänner, wodurch die Bewertung insgesamt gestiegen sei. Zwar handle der Anteilsschein nicht mehr auf den hohen Niveaus der vergangenen Monate, seine Preis- und EV-Multiples lägen jedoch weiterhin teilweise deutlich über den historischen Vergleichswerten der vergangenen zehn Jahre. Auch gegenüber der Branche und dem breiten Markt weise die Aktie Bewertungsaufschläge auf, die sich durch die Wachstumsaussichten des Rechenzentrumsgeschäfts nur teilweise rechtfertigen ließen.
Ausblick: Im ersten Geschäftsquartal 2027 strebe Qualcomm einen Umsatz zwischen USD 10,4 Mrd. und USD 11,2 Mrd. an. Im Vorfeld hätten Analyst:innen mit lediglich USD 10,48 Mrd. gerechnet. Für den bereinigten Gewinn je Aktie stelle das Unternehmen eine Spanne von USD 2,15 bis USD 2,35 in Aussicht, deren Mittelwert von USD 2,25 unter den bisherigen Konsensschätzungen von USD 2,27 gelegen habe. Die jüngsten Prognosen hätten keine weiteren Modemumsätze durch den (noch) größten Abnehmer Apple beinhaltet. Die Umsätze außerhalb des Smartphone-Geschäfts sollten im kommenden Geschäftsjahr jedoch um mehr als 60% gegenüber dem Vorjahr steigen und die wegfallenden Apple-Erlöse vollständig ersetzen.
Obwohl Qualcomm die jüngsten Umsatz- und Gewinnerwartungen weitgehend habe erfüllen können, hätten die Ergebnisse die erheblichen negativen Auswirkungen des aktuellen Speichermangels auf die nach wie vor umsatzstärkste Handsets-Sparte verdeutlicht. Diese Belastungen dürften sich im laufenden Geschäftsjahr auch in einer weiterhin durchwachsenen Margenentwicklung widerspiegeln. Gleichzeitig habe das Unternehmen bereits mehrere Schritte zur Diversifizierung eingeleitet. Insbesondere der neue Bereich Data Center biete angesichts des umfassenden Ausbaus der KI-Infrastruktur bereits kurzfristig signifikante Wachstumschancen. Hochkarätige Vereinbarungen mit Hyperscalern und die ambitionierten Umsatzziele für den Bereich würden das Potenzial des neuen Geschäftsbereichs unterstreichen.
Angesichts der auch in den kommenden Monaten schwächer erwarteten Smartphone-Absätze und der erhöhten Bewertung sehe Stahl das Kurspotenzial der Aktie jedoch vorerst als begrenzt an. Folglich senke er sein Kursziel leicht von USD 185,00 auf USD 180,00 und bestätige damit seine bisherige HALTEN-Empfehlung. Das Kursziel basiere auf einem relativen Bewertungsansatz, der eine historisch angemessene Bewertung im Vergleich zur eigenen zehnjährigen Historie sowie zum Gesamtmarkt und zum Sektor berücksichtige. (Analyse vom 11.11.2026)
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Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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