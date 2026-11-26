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QUALCOMM Aktie: "Isolierte Kerzen" als Mutmacher?

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:17 1 Min. HSBC Trinkaus & Burkhardt

Bei der QUALCOMM-Aktie deutet sich ein Doppelboden an, doch die erste Hürde liegt bei rund 170 USD.

Bild: Unsplash

Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die QUALCOMM-Aktie (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker: QCOM) unter die Lupe. Kumulationspunkte – also Niveaus, wo verschiedene technische Marken in einem engen Kursband zusammenfallen würden – würden in der Technischen Analyse eine ganz besondere Bedeutung besitzen. Den Kumulationspunkt aus den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 170 USD und der flach verlaufenden 200-Tage-Linie (akt. bei 170,96 USD) habe die QUALCOMM-Aktie zuletzt preisgeben müssen. Darauf sei ein "ungewöhnliches Chartbild" mit zwei isolierten Tageskerzen gefolgt. Deren Tiefs bei 148,25/149,13 USD würden jetzt die Chance auf Ausprägung eines möglichen Doppelbodens bilden, zumal das Augusttief bei 142,89 USD nicht mehr unterschritten worden sei. Als interessantes Detail sei damit auch die langfristige Glättung der letzten 200 Wochen (akt. bei 155,41 USD) verteidigt worden. Damit die Stabilisierung aber tatsächlich gelingen könne, gelte es, den oben genannten Kumulationspunkt schnellstmöglich zurückzuerobern. Bei einem Bruch des Abwärtstrends seit September (akt. bei 177,88 USD) würde das Bodenbildungsszenario nochmals deutlich an Konturen gewinnen. Als engmaschiger Stopp-Loss auf der Unterseite biete sich im Ausbruchsfall dagegen die angeführte 200-Wochen-Linie an. (Analyse vom 26.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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