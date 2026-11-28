So sieht Selbstvertrauen aus – oder eine sehr hohe Hürde. Der Verwaltungsrat von Qualcomm hat Konzernchef Cristiano Amon und Finanzchef Akash Palkhiwala Aktienpakete zugesagt, die sich nur auszahlen, wenn der Kurs kräftig steigt. Die Qualcomm Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 179,27 US-Dollar, ein Plus von 6,29 Prozent. Auf Wochensicht sind es 19,6 Prozent.
Qualcomm Aktie: Der Chef bekommt Millionen erst bei 500 Dollar – die Aktie steht bei 179
Qualcomm knüpft ein Aktienpaket von 65 Millionen Dollar für die Konzernspitze an Kursmarken zwischen 250 und 500 Dollar. Die Qualcomm Aktie gewinnt in einer Woche fast 20 Prozent.
QUALCOMM Incorporated · ISIN: US7475251036 · WKN: 883121 · Handelssymbol: QCI · US-Handelssymbol: QCOM
Apple Inc. · ISIN: US0378331005 · WKN: 865985 · Handelssymbol: APC · US-Handelssymbol: AAPL
Das Paket
Bezahlt wird nur bei Erfolg
Der Verwaltungsrat genehmigte die leistungsabhängigen Zuteilungen am 20. November. Ihr gemeinsamer Zielwert liegt bei 65 Millionen US-Dollar, ausgezahlt wird ausschließlich beim Erreichen von Kursmarken zwischen 250 und 500 US-Dollar. Schon die erste Schwelle verlangt vom Niveau des Freitags einen Anstieg um rund 40 Prozent, die letzte fast eine Verdreifachung.
Für Aktionäre ist eine solche Konstruktion grundsätzlich angenehm: Das Management verdient nur, wenn sie selbst verdienen. Kritiker wenden ein, dass Kursziele als Vergütungsmaßstab riskantes Verhalten begünstigen können.
Ein Vergütungsplan ist keine Prognose. Aber er verrät, was der Verwaltungsrat für erreichbar hält – und woran er den Chef messen will.
Das Geschäft
Die Zeit nach dem wichtigsten Kunden
Qualcomm steht vor einem Umbruch. Apple ersetzt die Modemchips des Konzerns schrittweise durch eigene Entwicklungen, womit ein großer Umsatzblock wegfällt. Das Geschäft mit Smartphone-Chips schrumpft. Das Management setzt dagegen auf neue Felder: Das Automobilgeschäft erreichte zum Ende des Geschäftsjahres 2026 eine annualisierte Umsatzrate von acht Milliarden US-Dollar, hinzu kommen Chips für PCs und für KI-Rechenzentren.
Die Bewertung spiegelt die Skepsis. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund zwölf ist Qualcomm deutlich niedriger bewertet als andere große Chipkonzerne. Die Woche war turbulent: Am Freitag der Vorwoche fiel die Aktie um 7,45 Prozent auf 149,94 US-Dollar, am Montag sprang sie um 10,3 Prozent. Vom 52-Wochen-Hoch bei 259,92 US-Dollar ist sie noch rund 31 Prozent entfernt.
Häufige Fragen zur Qualcomm Aktie
Wo steht die Qualcomm Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 179,27 US-Dollar (plus 6,29 Prozent).
Was hat es mit den 500 US-Dollar auf sich?
Aktienpakete für Konzern- und Finanzchef werden nur ausgezahlt, wenn der Kurs Marken zwischen 250 und 500 US-Dollar erreicht.
Wie hoch ist die Aktie bewertet?
Mit rund dem Zwölffachen des Gewinns.
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