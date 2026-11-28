Die Qualcomm-Aktie (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Handelssymbol: QCOM) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 19,56 Prozent, am Freitag um 6,29 Prozent. Qualcomm gehört laut Wochenstatistiken zu den vier stärksten Werten im Nasdaq 100. Der S&P 500 gewann in der Woche 5,6 Prozent.
Qualcomm-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Chipkonzern legt fast 20 Prozent zu – warum die Aktie in der Rekordwoche glänzt
Die Qualcomm-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 19,56 Prozent zählt der Mobilfunkchip-Hersteller zu den vier stärksten Werten der besten Börsenwoche seit April 2025. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.
QCOMQCOM
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|QCOM
|—
|—
|—
Die Gründe für den Kursgewinn
Chip-Rebound ohne Einzelnachricht
Qualcomm steigt im Gleichschritt mit der gesamten Halbleiterbranche.
Am Montag löste die Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-Chef eine Kursexplosion bei Chipwerten aus; der Chipindex stieg in der Woche um 9,3 Prozent. Am Freitag setzten Anleger im verkürzten Handel den Rebound fort. Qualcomm profitierte davon überdurchschnittlich. Eine Unternehmensmeldung, die das Wochenplus erklärt, haben wir nicht gefunden. Auf Monatssicht liegt die Aktie nur 2,66 Prozent im Minus und damit besser als viele Chipwerte.
Chip-Rebound
Halbleiter führen die Wochenliste an.
Geringer Rückstand
Die Monatsbilanz war schwächer als bei anderen Chipwerten.
Kein Auslöser
Eine Meldung des Konzerns ist nicht bekannt.
Einordnung
Stimmung trägt den Kurs
Qualcomm hängt am Smartphone-Markt und baut KI-Chips für Endgeräte auf. Ein Wochenplus aus Sektorstimmung ersetzt keine Quartalszahlen.
Häufige Fragen zur Qualcomm-Aktie
Warum ist die Qualcomm-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?
Sie stieg um 19,56 Prozent im Zuge der Chip-Erholung; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US7475251036, WKN 883121, Handelssymbol QCOM.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.