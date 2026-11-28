Am Montag löste die Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-Chef eine Kursexplosion bei Chipwerten aus; der Chipindex stieg in der Woche um 9,3 Prozent. Am Freitag setzten Anleger im verkürzten Handel den Rebound fort. Qualcomm profitierte davon überdurchschnittlich. Eine Unternehmensmeldung, die das Wochenplus erklärt, haben wir nicht gefunden. Auf Monatssicht liegt die Aktie nur 2,66 Prozent im Minus und damit besser als viele Chipwerte.