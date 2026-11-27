Warum ist die Qualcomm-Aktie S&P 500 Gewinner?

Sie profitiert von der Erholung der Chipwerte am Black Friday und steigt um 6,41 Prozent auf 179,47 US-Dollar.

Wie lauten ISIN und WKN der Qualcomm-Aktie?

ISIN US7475251036, WKN 883121, Handelssymbol QCOM.