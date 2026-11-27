Die Qualcomm-Aktie (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Handelssymbol: QCOM) ist am Freitag einer der S&P 500 Gewinner des Tages: Sie steigt im verkürzten Handel um 6,41 Prozent auf 179,47 US-Dollar. Eine eigene Unternehmensnachricht für den Tag wurde nicht gefunden.
Qualcomm-Aktie S&P 500 Gewinner: Chipriese zieht an – warum die Aktie um 6,4 Prozent steigt
Die Qualcomm-Aktie zählt am Freitagabend zu den S&P 500 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 6,41 Prozent auf 179,47 US-Dollar profitiert der Smartphone-Chiphersteller von der Erholung der Halbleiterwerte nach Thanksgiving.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Chip-Erholung statt Einzelnachricht
Am Black Friday kehrten Anleger nach den Feiertagen in Halbleiter- und KI-Werte zurück, die im November stark gefallen waren. Der Nasdaq 100 stieg am Vormittag um rund 2 Prozent. Qualcomm, bekannt für Smartphone-Prozessoren und Funkchips, profitiert von dieser Sektorerholung. Eine eigene Meldung zum Tag liegt nicht vor.
Sektorrebound
Halbleiter erholen sich breit.
Dünner Handel
Der Halbtag verstärkt Bewegungen.
Kein Auslöser
Eine Unternehmensnachricht ist nicht bekannt.
Einordnung
Stimmung trägt den Kurs
Qualcomm bleibt vom Smartphone-Markt abhängig. Ein einzelner Erholungstag ändert daran nichts.
Häufige Fragen zur Qualcomm-Aktie
Warum ist die Qualcomm-Aktie S&P 500 Gewinner?
Sie profitiert von der Erholung der Chipwerte am Black Friday und steigt um 6,41 Prozent auf 179,47 US-Dollar.
Wie lauten ISIN und WKN der Qualcomm-Aktie?
ISIN US7475251036, WKN 883121, Handelssymbol QCOM.
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