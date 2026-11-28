Die Qualcomm Aktie (US-Handelssymbol: QCOM) zählt mit plus 19,56 Prozent zu den größten Nasdaq100 Gewinnern der Woche. Am Freitag legte sie um 6,29 Prozent zu. Auf Monatssicht steht noch ein Minus von 2,66 Prozent.
Qualcomm Aktie: Nasdaq100 Gewinner der Woche – Chipkonzern legt fast 20 Prozent zu
Die Qualcomm Aktie steigt in der Woche bis Freitag, 27. November, um 19,56 Prozent und gehört zu den größten Nasdaq100 Gewinnern. Was hinter der Wochenerholung steckt.
Kursgrund
Warum die Qualcomm Aktie in der Woche steigt
Eine konkrete Nachricht ist nicht bekannt. Die Qualcomm Aktie folgt der breiten Erholung der Chipwerte. Als Nasdaq100 Gewinner der Woche hat sie den Monatsverlust fast ausgeglichen.
Häufige Fragen zur Qualcomm Aktie
Warum ist die Qualcomm Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; Chipwerte erholen sich.
Wie hat sich die Qualcomm Aktie in der Woche entwickelt?
Plus 19,56 Prozent bis Freitagabend.
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