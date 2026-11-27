Die Qualcomm Aktie (US-Handelssymbol: QCOM) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Laut Kursliste steigt sie um 6,41 Prozent auf 179,47 Dollar. Am Morgen lag das Plus noch bei 1,8 Prozent.
Qualcomm Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Abend – Mobilfunkchip-Riese im Aufwind
Die Qualcomm Aktie steht am Freitag bei 179,47 Dollar und zählt mit plus 6,41 Prozent laut Kursliste zu den größten Nasdaq100 Gewinnern. Was den Chipkonzern antreibt.
Kursgrund
Warum die Qualcomm Aktie steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Qualcomm Aktie folgt der breiten Chiprally, die den Nasdaq 100 am Abend prägt. Als Nasdaq100 Gewinner hat sich ihr Plus im Tagesverlauf mehr als verdreifacht.
Häufige Fragen zur Qualcomm Aktie
Warum ist die Qualcomm Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; Chipwerte sind gefragt.
Wie hoch ist der Kurs der Qualcomm Aktie?
Am Freitagabend 179,47 Dollar.
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