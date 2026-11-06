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QUALCOMM Aktie: Große Rechenzentrum-Chance trifft auf gedämpfte Erwartungen

aktiencheck.de Redaktion 06.11.2026, 18:22 1 Min. Morgan Stanley

Morgan Stanley senkt das QUALCOMM-Kursziel auf 197 US-Dollar und verweist trotz großer Rechenzentrum-Chancen auf die anhaltende Smartphone-Schwäche.

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Der Analyst von Morgan Stanley, Joseph Moore, senkt das Kursziel für die QUALCOMM-Aktie (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker: QCOM) von 220 auf 197 US-Dollar und bestätigt die Einstufung "equal-weight". Das Potenzial im Rechenzentrumsgeschäft sei so groß, dass bereits moderate Erfolge für QUALCOMM einen spürbaren Unterschied machen könnten. Die ersten kundenspezifischen Projekte stufe Morgan Stanley allerdings als weniger wertschöpfungsintensiv ein. Die Schwäche im Smartphone-Geschäft sei weiterhin nicht überwunden. QUALCOMM verfüge jedoch über eine starke Technologie und mehrere spannende Wachstumsperspektiven. Der Analyst von Morgan Stanley, Joseph Moore, bleibt für die QUALCOMM-Aktie beim Rating "equal-weight" mit einem von 220 auf 197 US-Dollar gesenkten Kursziel. (Analyse vom 05.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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