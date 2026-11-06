UBS-Analyst Timothy Arcuri habe das Kursziel für die Aktie von QUALCOMM Inc. (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) von 185 auf 180 USD gesenkt und das Rating "neutral" bestätigt. Der weitgehend im Rahmen der Erwartungen liegende Geschäftsausblick des Unternehmens habe die Sorgen hinsichtlich der Entwicklung des Smartphone-Geschäfts etwas zerstreut. Allerdings könnten höhere Investitionen in das Rechenzentrumsgeschäft die kurzfristigen Gewinnschätzungen belasten.
QUALCOMM Aktie: Drei Wachstumstreiber könnten jetzt für eine Gewinnexplosion sorgen
UBS senkt Kursziel
Langfristig sehe die UBS jedoch mehrere vielversprechende Wachstumstreiber. Insbesondere das Wachstum in den Bereichen Rechenzentren, Automobilindustrie und Internet der Dinge (IoT) könnte die Geschäftsentwicklung von Qualcomm nachhaltig unterstützen. Zusätzliche positive Impulse könnten von einem möglichen Wiederaufbau der Lagerbestände im Smartphone-Markt sowie von stabilen Lizenzbedingungen mit Apple ausgehen. Nach Einschätzung der Schweizer Bank dürften diese Entwicklungen langfristig zu einer Beschleunigung des Gewinnwachstums je Aktie (EPS) beitragen. Entscheidend sei dabei, dass die Geschäftsbereiche außerhalb des klassischen Smartphone-Segments einen zunehmend größeren Anteil am Konzerngewinn erwirtschaften.
Trotz der Kurszielsenkung sehe Arcuri langfristig attraktive Wachstumsmöglichkeiten für QUALCOMM. Während höhere Investitionen in das Rechenzentrumsgeschäft kurzfristig auf die Gewinne drücken könnten, würden die Expansion in neue Geschäftsfelder und die sinkende Abhängigkeit vom Smartphone-Markt eine stärkere Ergebnisentwicklung versprechen. Das Rating bleibe jedoch bei "neutral", heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 05.11.2026)
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