QUALCOMM Aktie: Drei Wachstumstreiber könnten jetzt für eine Gewinnexplosion sorgen

Langfristig sehe die UBS jedoch mehrere vielversprechende Wachstumstreiber. Insbesondere das Wachstum in den Bereichen Rechenzentren, Automobilindustrie und Internet der Dinge (IoT) könnte die Geschäftsentwicklung von Qualcomm nachhaltig unterstützen. Zusätzliche positive Impulse könnten von einem möglichen Wiederaufbau der Lagerbestände im Smartphone-Markt sowie von stabilen Lizenzbedingungen mit Apple ausgehen. Nach Einschätzung der Schweizer Bank dürften diese Entwicklungen langfristig zu einer Beschleunigung des Gewinnwachstums je Aktie (EPS) beitragen. Entscheidend sei dabei, dass die Geschäftsbereiche außerhalb des klassischen Smartphone-Segments einen zunehmend größeren Anteil am Konzerngewinn erwirtschaften.