QUALCOMM Aktie: Automotive stark, Handsets schwach

Ausblick: Im ersten Geschäftsquartal 2027 strebe QUALCOMM einen Umsatz zwischen USD 10,4 Mrd. und USD 11,2 Mrd. an. Im Vorfeld hätten Analyst:innen mit USD 10,48 Mrd. gerechnet. Für den bereinigten Gewinn je Aktie stelle das Unternehmen eine Spanne von USD 2,15 bis USD 2,35 in Aussicht, die im Rahmen der Analystenerwartungen liege. QUALCOMM erwähne zudem, dass die gesamte Halbleiterindustrie derzeit mit steigenden Inputkosten konfrontiert sei und die zukünftige Geschäftsentwicklung durch das Angebot und nicht durch die Nachfrage begrenzt werde. Der Markt für Mobiltelefone dürfte im Jahr 2027 eher stagnieren, während der Bereich Rechenzentren anziehen solle.