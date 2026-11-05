Manuel Stahl, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die QUALCOMM-Aktie (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker: QCOM) unter die Lupe.
QUALCOMM Aktie: Automotive stark, Handsets schwach
QUALCOMM übertrifft die Umsatzerwartungen, doch das schwache Handset-Geschäft belastet die Aktie.
QUALCOMM habe für das vierte Geschäftsquartal 2026 ein gemischtes Zahlenwerk vorgelegt. Während der Umsatz die Erwartungen übertroffen habe, seien das operative Ergebnis und die Entwicklung im wichtigen Handset-Geschäft hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
Die Zahlen für das vierte Geschäftsquartal 2026 von QUALCOMM seien soeben veröffentlicht worden. Dabei sei gegenüber dem Vorjahresquartal ein Umsatzrückgang von 7% auf USD 10,44 Mrd. verzeichnet worden. Die Konsensschätzungen in Höhe von USD 10,12 Mrd. seien damit übertroffen worden. Zusätzlich habe QUALCOMM einen starken Rückgang des Gewinns je Aktie um 28% auf USD 2,17 verzeichnet, womit die Analystenerwartungen von USD 2,16 aber erfüllt worden seien. Mit einem operativen Gewinn (EBIT) von USD 2,67 Mrd. seien die Erwartungen von USD 2,73 Mrd. hingegen leicht verfehlt worden.
Im QCT-Segment habe der Bereich Automotive mit einem Umsatzwachstum von 89% auf USD 2 Mrd. überzeugen können, während die umsatzstärkste Handsets-Sparte zum zweiten Mal in Folge einen Umsatzrückgang von 26% auf USD 5,14 Mrd. habe hinnehmen müssen. Das IoT-Segment sei im gleichen Zeitraum um 4% auf einen Umsatz von USD 1,89 Mrd. gewachsen. Insgesamt sei der Umsatz des QCT-Segments um 8% auf USD 9 Mrd. gesunken. Der QTL-Bereich habe einen Umsatzrückgang von 7% auf USD 1,3 Mrd. verzeichnet.
Ausblick: Im ersten Geschäftsquartal 2027 strebe QUALCOMM einen Umsatz zwischen USD 10,4 Mrd. und USD 11,2 Mrd. an. Im Vorfeld hätten Analyst:innen mit USD 10,48 Mrd. gerechnet. Für den bereinigten Gewinn je Aktie stelle das Unternehmen eine Spanne von USD 2,15 bis USD 2,35 in Aussicht, die im Rahmen der Analystenerwartungen liege. QUALCOMM erwähne zudem, dass die gesamte Halbleiterindustrie derzeit mit steigenden Inputkosten konfrontiert sei und die zukünftige Geschäftsentwicklung durch das Angebot und nicht durch die Nachfrage begrenzt werde. Der Markt für Mobiltelefone dürfte im Jahr 2027 eher stagnieren, während der Bereich Rechenzentren anziehen solle.
Im nachbörslichen Handel sei die QUALCOMM-Aktie zwischenzeitlich um mehr als 7% gefallen.
Die letzte Empfehlung für die QUALCOMM-Aktie lautete HALTEN, so Manuel Stahl, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 05.11.2026)
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