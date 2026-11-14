Für Qiagen läuft die Zeit an der Börse ab. Der schwedische Finanzinvestor EQT bietet 46,50 Euro je Aktie in bar und will den Diagnostikkonzern von der Börse nehmen. Die Qiagen-Aktie schloss am Freitag bei 45,30 Euro – 2,6 Prozent unter dem Angebotspreis. Diese Qiagen Aktienanalyse zeigt, was das Angebot für Aktionäre bedeutet, welche Hürden noch bleiben und was die Qiagen Aktienprognose bis zum Abschluss bestimmt.
Qiagen Aktienanalyse: EQT bietet 46,50 Euro – Abschied vom DAX und was Aktionäre jetzt wissen müssen
Der Finanzinvestor EQT will Qiagen für 46,50 Euro je Aktie in bar übernehmen und von der Börse nehmen. Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen die Annahme, der Vollzug ist für Mitte 2027 geplant. Die Qiagen-Aktie notiert knapp unter dem Angebotspreis. Unsere Qiagen Aktienanalyse erklärt das Angebot, die Hürden, das operative Geschäft und was die Qiagen Aktienprognose jetzt bestimmt.
QIAQIA
Steckbrief
- Unternehmen
- Qiagen N.V.
- Sitz
- Venlo (Niederlande), operativ Hilden
- Ticker
- QIA (Xetra)
- Index
- DAX
- Kurs
- 45,30 Euro
- Börsenwert
- rund 9,3 Milliarden Euro
- KGV
- rund 25
- Dividendenrendite
- rund 0,5 Prozent
- Angebotspreis EQT
- 46,50 Euro
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista, Börsenwert eigene Überschlagsrechnung
Die Ausgangslage
Vom Problemfall zum Übernahmeziel
Die Qiagen Aktie hat ein turbulentes Jahr hinter sich – mit einem Ende, das viele Aktionäre versöhnt.
Im April musste Qiagen die Jahresprognose senken: Statt mindestens fünf Prozent Umsatzwachstum peilte der Konzern nur noch ein bis zwei Prozent an. Der Tuberkulosetest Quantiferon, jahrelang Wachstumstreiber, litt unter weniger Einwanderungstests in den USA, dazu hielten sich Kunden im US-Labormarkt zurück. Die Aktie fiel bis auf rund 33 Euro. Ab Juli kamen Berichte über Interesse von Finanzinvestoren auf. Im Oktober setzte sich EQT in einem Bieterwettkampf gegen KKR durch.
Das Angebot
46,50 Euro in bar – Abschluss Mitte 2027
Für jede Qiagen Aktienanalyse ist das Angebot jetzt der entscheidende Anker.
Hinter dem Angebot steht die Gesellschaft Crown NL Bidco, kontrolliert vom Fonds EQT XI. Mit an Bord sind der Staatsfonds von Abu Dhabi und der kanadische Pensionsfonds CPP Investments. Geboten werden 46,50 Euro je Aktie in bar – 40,3 Prozent mehr als der Schlusskurs vom 8. Juli, bevor die ersten Gerüchte aufkamen. Inklusive Schulden wird Qiagen mit rund 10,8 Milliarden Euro bewertet. Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen einstimmig die Annahme. Das Angebot gilt nur, wenn mindestens 50 Prozent plus eine Aktie angedient werden und die Behörden zustimmen. Abgeschlossen werden soll die Übernahme Mitte 2027.
Die Qiagen-Gremien sind überzeugt, dass die Transaktion das beste Umfeld für die nächste Wachstumsphase von Qiagen schafft.
Die Zahlen
Wachstumsträger plus, Altgeschäft minus
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 3 Prozent auf 548 Millionen US-Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie um 7 Prozent auf 0,65 Dollar. Die bereinigte operative Marge lag bei 30,4 Prozent. Die Wachstumsträger – darunter das digitale PCR-System QIAcuity – legten um 7 Prozent zu, das übrige Portfolio schrumpfte um 7 Prozent. Eine Jahresprognose gibt Qiagen nicht mehr ab, solange die Übernahme läuft.
Qiagen: Quartalsumsatz 2026
Millionen US-Dollar
Quelle: Qiagen, Quartalsmitteilungen 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q1 2026
|492
|Q2 2026
|535
|Q3 2026
|548
Die Bewertung
2,6 Prozent bis zum Angebotspreis
Die Bewertung der Qiagen Aktie folgt nicht mehr den Gewinnen, sondern dem Angebot. Der Abstand zum Angebotspreis von 1,20 Euro oder 2,6 Prozent spiegelt die Zeit bis zum Abschluss und das Restrisiko eines Scheiterns wider. Auf Basis des KGV von rund 25 ist Qiagen im Rahmen der Branche bewertet. Höhere Erlöse wären für Aktionäre nur zu erwarten, falls ein weiterer Bieter auftaucht – dafür gibt es derzeit keine Hinweise.
Die Analysten
Kursziele am Angebotspreis
Nach Bekanntgabe des Angebots haben Analysten ihre Kursziele am Angebotspreis ausgerichtet. Die Berenberg Bank hob ihr Ziel von 40 auf 46,50 Euro an und bestätigte „Hold“. JPMorgan senkte die Einstufung. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Qiagen Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Übernahme läuft nach Plan
Die Annahmequote wird erreicht, die Behörden stimmen zu. Die Aktie nähert sich bis Mitte 2027 schrittweise dem Angebotspreis von 46,50 Euro.
Szenario 2: Nachbesserung
Großaktionäre halten das Angebot für zu niedrig oder ein weiterer Bieter tritt auf. Dann wäre ein Preis über 46,50 Euro möglich.
Szenario 3: Der Deal scheitert
Die Annahmequote wird verfehlt oder eine Behörde blockiert. Dann droht ein deutlicher Rückfall Richtung des unbeeinflussten Kurses.
Häufige Fragen zur Qiagen Aktienanalyse
Wie viel bietet EQT für die Qiagen Aktie?
46,50 Euro je Aktie in bar.
Wann soll die Übernahme abgeschlossen sein?
Nach Plan Mitte 2027.
Was passiert, wenn ich das Angebot nicht annehme?
Das hängt vom Ergebnis ab. Bei einer erfolgreichen Übernahme ist ein späteres Delisting möglich, nicht angediente Aktien könnten dann schwer handelbar werden. Details regelt die Angebotsunterlage.
Warum gibt Qiagen keine Prognose mehr ab?
Der Konzern hat den Ausblick für die Dauer der Transaktion ausgesetzt.
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