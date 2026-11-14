Qiagen Aktienanalyse: EQT bietet 46,50 Euro – Abschied vom DAX und was Aktionäre jetzt wissen müssen

Hinter dem Angebot steht die Gesellschaft Crown NL Bidco, kontrolliert vom Fonds EQT XI. Mit an Bord sind der Staatsfonds von Abu Dhabi und der kanadische Pensionsfonds CPP Investments. Geboten werden 46,50 Euro je Aktie in bar – 40,3 Prozent mehr als der Schlusskurs vom 8. Juli, bevor die ersten Gerüchte aufkamen. Inklusive Schulden wird Qiagen mit rund 10,8 Milliarden Euro bewertet. Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen einstimmig die Annahme. Das Angebot gilt nur, wenn mindestens 50 Prozent plus eine Aktie angedient werden und die Behörden zustimmen. Abgeschlossen werden soll die Übernahme Mitte 2027.