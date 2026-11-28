Qiagen Aktie: 46,50 Euro liegen auf dem Tisch – warum der Kurs trotzdem darunter bleibt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 14:15 3 Min.

Ein Finanzinvestor bietet 46,50 Euro je Qiagen-Aktie in bar, Vorstand und Aufsichtsrat sind dafür. Trotzdem notiert das Papier darunter. Was die Lücke bedeutet und welche Bedingungen noch offen sind.

Bei Qiagen geht es nicht mehr um Quartale, sondern um einen Preis: 46,50 Euro je Aktie in bar. So viel bietet ein schwedischer Finanzinvestor für den Diagnostikspezialisten. Die Qiagen Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 45,13 Euro, ein Plus von 0,09 Prozent. Zwischen Kurs und Angebot liegen 1,37 Euro oder rund drei Prozent. Diese Lücke ist die eigentliche Nachricht. Qiagen N.V. · ISIN: NL0015002CX3 · WKN: A40ZZU · Handelssymbol: QIA · US-Handelssymbol: QGEN Barangebot je Aktie 46,50 € Xetra-Schluss am 27. November 45,13 € Aufschlag auf den Kurs vom 8. Juli (33,15 €) rund 40 % erwarteter Vollzug Mitte 2027 Quelle : Qiagen, Mitteilungen vom Oktober und 4. November 2026; Xetra-Schlusskurs 27.11.2026 Das Angebot Einstimmige Empfehlung, klare Bedingungen Qiagen und der Finanzinvestor haben im Oktober eine Zusammenschlussvereinbarung unterzeichnet. Geplant ist ein freiwilliges öffentliches Barangebot für sämtliche ausstehenden Aktien. Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen es einstimmig. Der Preis liegt gut 40 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs von 33,15 Euro am 8. Juli 2026, dem letzten Handelstag vor den ersten Berichten über ein Interesse von Finanzinvestoren. Das Angebot steht unter Bedingungen. Mindestens 50 Prozent des Grundkapitals plus eine Aktie müssen angedient werden. Dazu kommen Fusionskontroll- und Investitionsprüfungen sowie Beschlüsse einer außerordentlichen Hauptversammlung. Der Abschluss wird für Mitte 2027 erwartet. Das Geschäft Ohne Prognose bis zum Abschluss Operativ läuft Qiagen ruhig weiter. Im dritten Quartal lag der Umsatz bei 548 Millionen US-Dollar, drei Prozent über dem Vorjahr, der bereinigte Gewinn je Aktie bei 0,65 US-Dollar. Den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 hat das Unternehmen ausgesetzt, solange die Transaktion schwebt. Für Aktionäre heißt das: Fundamentale Überraschungen treten in den Hintergrund, der Kurs orientiert sich am Angebotspreis. Wer jetzt hält, wettet im Kern auf drei Dinge: dass die Annahmeschwelle erreicht wird, dass die Behörden zustimmen und dass sich der Zeitplan nicht verschiebt. Scheitert das Angebot, entfiele die Stütze bei 46,50 Euro. Ein höheres Gegenangebot ist bislang nicht bekannt. Was für einen Vollzug spricht Einstimmige Unterstützung der Gremien, reines Barangebot, deutlicher Aufschlag auf den unbeeinflussten Kurs. Was dagegen spricht Annahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie, ausstehende behördliche Prüfungen und ein langer Zeitraum bis Mitte 2027. Häufige Fragen zur Qiagen Aktie Wie hoch ist das Übernahmeangebot für Qiagen?

46,50 Euro je Aktie in bar. Warum notiert die Qiagen Aktie unter dem Angebotspreis?

Weil bis zum erwarteten Vollzug Mitte 2027 Zeit vergeht und Bedingungen offen sind. Der Abschlag spiegelt dieses Risiko. Gibt es noch eine Prognose für 2026?

Nein, Qiagen hat den Ausblick während der schwebenden Transaktion ausgesetzt. Fazit: Eine Aktie mit Preisschild Die Qiagen Aktie ist zum Übernahmewert geworden. Der Kurs hängt weniger an Laborumsätzen als am Fortgang des Angebots. Die verbleibende Lücke von rund drei Prozent zeigt, wie der Markt Zeit und Restrisiko derzeit bewertet.

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