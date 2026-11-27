Die Qiagen Aktie war am Donnerstag einer der wenigen Werte, die bei der DAX-Rally nicht mitliefen. Sie schloss nahezu unverändert bei 45,09 Euro. Der Grund ist ein Übernahmeangebot: Der Finanzinvestor EQT bietet 46,50 Euro je Aktie in bar. Damit ist der Kurs praktisch festgenagelt.
Qiagen Aktie: Festgenagelt bei 45 Euro – was das Übernahmeangebot von 46,50 Euro jetzt für Aktionäre bedeutet
Während der DAX um 2 Prozent springt, bewegt sich die Qiagen Aktie kaum. Der Grund: Ein Barangebot von 46,50 Euro je Aktie deckelt den Kurs. Die große Analyse: warum der Abstand von 3 Prozent spannend ist und welche Szenarien Anleger kennen sollten.
Die Stammdaten: Die Qiagen Aktie trägt die ISIN NL0015002SN0 und die WKN A41HBE. In Deutschland lautet das Handelssymbol QIA, in den USA wird die Aktie an der New York Stock Exchange unter dem US-Handelssymbol QGEN gehandelt.
Das Angebot
Ein Deckel auf dem Kurs
Der Finanzinvestor EQT (ISIN: SE0012853455, WKN: A2PJYE, Handelssymbol: EQT, US-Handelssymbol: EQBBF) bietet den Qiagen-Aktionären 46,50 Euro je Aktie in bar. Solange das Angebot gilt, hat die Aktie kaum Spielraum nach oben. Der Abstand von rund 3 Prozent spiegelt die Zeit bis zum Vollzug und das Risiko, dass die Übernahme scheitert.
Bei Übernahmen zählt nicht mehr das Geschäft, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass der Deal durchgeht.
Die Szenarien
Annehmen, halten oder hoffen?
Für Aktionäre ergeben sich drei Wege. Gelingt die Übernahme, erhalten sie 46,50 Euro je Aktie. Kommt ein höheres Gegenangebot, könnte der Preis steigen. Scheitert der Deal, etwa an Genehmigungen oder einer zu geringen Annahmequote, dürfte die Qiagen Aktie zunächst nachgeben. Operativ hatte Qiagen zuletzt seine eigenen Erwartungen übertroffen.
Häufige Fragen zur Qiagen Aktie
Wie hoch ist das Angebot?
46,50 Euro je Aktie in bar.
Warum bewegt sich die Aktie kaum?
Das Angebot setzt dem Kurs praktisch eine Obergrenze.
Was passiert, wenn die Übernahme scheitert?
Dann dürfte die Aktie zunächst unter Druck geraten.
Welche ISIN und WKN hat die Qiagen Aktie?
ISIN NL0015002SN0, WKN A41HBE, Handelssymbol QIA, US-Handelssymbol QGEN.
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