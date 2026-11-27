Wie hoch ist das Angebot?

46,50 Euro je Aktie in bar.

Warum bewegt sich die Aktie kaum?

Das Angebot setzt dem Kurs praktisch eine Obergrenze.

Was passiert, wenn die Übernahme scheitert?

Dann dürfte die Aktie zunächst unter Druck geraten.

Welche ISIN und WKN hat die Qiagen Aktie?

ISIN NL0015002SN0, WKN A41HBE, Handelssymbol QIA, US-Handelssymbol QGEN.