PVA TePla hat keine Nachricht veröffentlicht. Die Aktie stieg mit dem gesamten Halbleitersektor, der sich nach dem Ausverkauf der Vortage erholte. Den Anstoß gab die Kehrtwende an der Wall Street am Mittwochabend. In Frankfurt schloss der DAX 2,08 Prozent höher, der TecDAX gewann rund 2,1 Prozent.

Unter den sechs größten TecDAX Gewinnern des Tages stehen mit Elmos, PVA TePla und SUSS MicroTec drei Chipwerte. Das Plus von PVA TePla wuchs dabei von gut 4 Prozent am Morgen auf 5 Prozent zum Schluss. Der Xetra-Umsatz lag bei 1,95 Millionen Euro.