Ein Tag zum Luftholen: Die PVA TePla Aktie gewinnt am Donnerstag 5,03 Prozent auf 24,20 Euro (Xetra-Schluss, 17:35 Uhr, comdirect) und ist viertgrößter TecDAX Gewinner. Am Mittwoch war der Anlagenbauer aus Wettenberg auf 23,04 Euro gefallen, den tiefsten Stand seit mehr als sechs Monaten.
PVA TePla Aktie: TecDAX Gewinner – 5 Prozent Plus, aber 44 Cent trennen den Kurs noch von der Entwarnung
Die PVA TePla Aktie schließt am Donnerstag 5,03 Prozent höher bei 24,20 Euro und zählt zu den größten TecDAX Gewinnern. Der Chipzulieferer erholt sich vom Sechsmonatstief. Das frühere Tief bei 24,64 Euro bleibt als Widerstand stehen.
TPETPE
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|TPE
|—
|—
|—
Warum steigt die PVA TePla Aktie heute?
PVA TePla hat keine Nachricht veröffentlicht. Die Aktie stieg mit dem gesamten Halbleitersektor, der sich nach dem Ausverkauf der Vortage erholte. Den Anstoß gab die Kehrtwende an der Wall Street am Mittwochabend. In Frankfurt schloss der DAX 2,08 Prozent höher, der TecDAX gewann rund 2,1 Prozent.
Unter den sechs größten TecDAX Gewinnern des Tages stehen mit Elmos, PVA TePla und SUSS MicroTec drei Chipwerte. Das Plus von PVA TePla wuchs dabei von gut 4 Prozent am Morgen auf 5 Prozent zum Schluss. Der Xetra-Umsatz lag bei 1,95 Millionen Euro.
Gute Aufträge, schlechter Chart
Im Unternehmen läuft es besser, als der Kurs vermuten lässt. Der Auftragseingang stieg in den ersten neun Monaten um 55 Prozent auf 273,4 Millionen Euro. Am 19. November gründete PVA TePla mit dem Fraunhofer-Institut IPMS in Dresden ein Zentrum für optische Messtechnik in der Halbleiterforschung.
Der Kurs erzählt eine andere Geschichte. Am Mittwoch brach die Aktie unter ihr Tief vom 20. November bei 24,64 Euro. Dieses Niveau hat sie heute nicht zurückerobert, es fehlen 44 Cent. Solange das so bleibt, gilt der Abwärtstrend charttechnisch als intakt.
Was jetzt für die PVA TePla Aktie zählt
Schlusskurs über 24,64 Euro
Erst dann wäre der Bruch vom Mittwoch repariert.
Das Tief bei 23,04 Euro
Ein Rückfall darunter würde ein neues Verkaufssignal liefern.
Der Auftragseingang im Schlussquartal
Er muss zeigen, dass die Nachfrage trotz der Debatte um KI-Investitionen hält.
Stammdaten
PVA TePla AG: ISIN DE0007461006, WKN 746100, Handelssymbol TPE, US-Handelssymbol TPLKF (OTC)
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.