Unter den Chipwerten im TecDAX legte PVA TePla am wenigsten zu. Elmos gewann mehr als 9 Prozent, Siltronic gut 5 Prozent, SUSS MicroTec 2,03 Prozent. Der geringe Umsatz zeigt, dass große Anleger an diesem Tag andere Titel bevorzugten.

PVA TePla baut Anlagen zur Kristallzucht und Systeme, mit denen Chips zerstörungsfrei auf Fehler geprüft werden. Vor allem die Messtechnik gilt als Wachstumsfeld, weil moderne Chips immer komplexer aufgebaut sind und häufiger kontrolliert werden müssen.