Im Windschatten der Großen: Die PVA TePla Aktie gewinnt am Freitag 1,74 Prozent auf 24,62 Euro (Xetra, 17:35 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Mit 1,30 Millionen Euro Xetra-Umsatz war der hessische Anlagenbauer einer der am wenigsten gehandelten Werte im Index.
PVA TePla Aktie: TecDAX Gewinner – 1,7 Prozent Plus, aber der kleinste Umsatz unter den Chipwerten
Die PVA TePla Aktie schließt am Freitag 1,74 Prozent höher bei 24,62 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Der Anlagenbauer aus Wettenberg profitiert von der Chip-Erholung. Der Handel war dünn.
Warum steigt die PVA TePla Aktie heute?
PVA TePla steigt mit dem Chipsektor. Halbleiter- und andere Werte mit Bezug zu künstlicher Intelligenz waren laut dpa-AFX am Freitag gefragt. Ein weiterer Kursrückgang bei Nvidia blieb begrenzt und bremste die Branche nicht. Der DAX schloss 0,90 Prozent höher bei 25.441,24 Punkten, der TecDAX gewann 1,43 Prozent.
Kleiner Wert, kleiner Ausschlag
Unter den Chipwerten im TecDAX legte PVA TePla am wenigsten zu. Elmos gewann mehr als 9 Prozent, Siltronic gut 5 Prozent, SUSS MicroTec 2,03 Prozent. Der geringe Umsatz zeigt, dass große Anleger an diesem Tag andere Titel bevorzugten.
PVA TePla baut Anlagen zur Kristallzucht und Systeme, mit denen Chips zerstörungsfrei auf Fehler geprüft werden. Vor allem die Messtechnik gilt als Wachstumsfeld, weil moderne Chips immer komplexer aufgebaut sind und häufiger kontrolliert werden müssen.
Was jetzt für die PVA TePla Aktie zählt
Der Auftragseingang in der Messtechnik
Er ist der wichtigste Beleg für die Wachstumsgeschichte.
Die Marke von 25 Euro
Sie ist die nächste Hürde.
Die Stimmung im Chipsektor
Sie gibt bei kleinen Werten die Richtung vor.
Stammdaten
PVA TePla AG: ISIN DE0007461006, WKN 746100, Handelssymbol TPE, US-Handelssymbol TPLKF (OTC)
NVIDIA Corporation: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA (Nasdaq)
Elmos Semiconductor SE: ISIN DE0005677108, WKN 567710, Handelssymbol ELG, US-Handelssymbol ELTTF (OTC)
Siltronic AG: ISIN DE000WAF3001, WKN WAF300, Handelssymbol WAF, US-Handelssymbol SSLLF (OTC)
SUSS MicroTec SE: ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023, Handelssymbol SMHN, US-Handelssymbol SESMF (OTC)
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