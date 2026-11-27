PVA TePla Aktie: SDAX Gewinner am Abend – zweiter Gewinntag, der Chipausrüster festigt die Erholung

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:14 2 Min.

Die PVA TePla Aktie steigt am Freitag um 1,74 Prozent auf 24,62 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Halbleiterwerte sind zum Wochenschluss weltweit gefragt.

Bild: Laura Ockel / Unsplash (Unsplash-Lizenz)

Nach dem Sprung kommt die Bestätigung: Die PVA TePla Aktie gewinnt am Freitag 1,74 Prozent auf 24,62 Euro und ist Nummer 18 unter den SDAX Gewinnern (Xetra-Schluss, comdirect). Am Donnerstag hatte der Chipausrüster aus Wettenberg 5,03 Prozent zugelegt. Seit Mittwoch steht ein Plus von knapp sieben Prozent. Schlusskurs der PVA TePla Aktie auf Xetra 24,62 € Tagesgewinn, Platz 18 der SDAX Gewinner +1,74 % Kursgewinn seit dem Mittwochsschluss +6,9 % Xetra-Tagesumsatz 1,30 Mio. € Quelle : comdirect, 26. und 27.11.2026, 17:35 Uhr; dpa-AFX Der Auslöser Warum steigt die PVA TePla Aktie heute? Die PVA TePla Aktie folgt ihrem Sektor. Halbleiter- und andere Werte mit Bezug zu künstlicher Intelligenz waren am Freitag die gefragtesten Titel am deutschen Markt. Ein weiterer Kursrückgang beim Chipriesen Nvidia hielt sich in Grenzen und bremste die Branche nicht. Über Nacht hatten bereits die asiatischen Chipbörsen kräftig zugelegt. Eine Meldung des Unternehmens gab es nicht. Im Vergleich zu anderen Technologiewerten im Index fiel das Plus des SDAX Gewinners kleiner aus, was nach dem starken Donnerstag nicht überrascht. Wichtiger ist, dass die Gewinne vom Vortag gehalten wurden. Der Hintergrund Kristalle und Messtechnik für die Chipindustrie PVA TePla baut Anlagen, in denen Kristalle für Halbleiter gezüchtet werden, vor allem für Siliziumkarbid, und liefert Mess- und Inspektionssysteme für die Chipfertigung. Dieses Metrologiegeschäft gilt als Wachstumstreiber. Die Kunden richten ihre Investitionen an der Chipkonjunktur aus. Entsprechend heftig waren die Ausschläge der PVA TePla Aktie in dieser Woche: am Mittwoch SDAX Verlierer, am Donnerstag und Freitag unter den Gewinnern. Was für die PVA TePla Aktie spricht Zwei Gewinntage in Folge

Chipwerte weltweit im Aufwind

Messtechnik als wachsendes Geschäftsfeld Was Anleger bedenken sollten Kein Unternehmensauslöser für den Anstieg

Die Stimmung für KI-Werte wechselte in dieser Woche mehrfach

Zyklische Kunden, schwankende Auftragslage Kurz erklärt Fragen und Antworten zur PVA TePla Aktie Warum ist PVA TePla heute SDAX Gewinner?

Halbleiter- und KI-Werte setzten ihre Erholung fort. Eine Unternehmensnachricht fehlt. Wie viel hat die Aktie seit Mittwoch gewonnen?

Knapp sieben Prozent, von 23,04 auf 24,62 Euro. PVA TePla Aktie: ISIN DE0007461006, WKN 746100, Börsenkürzel TPE. Fazit zur PVA TePla Aktie Die PVA TePla Aktie ist am Freitag SDAX Gewinner und beendet eine wilde Woche im Plus. Die Erholung hat gehalten. Der Kurs bleibt an die Stimmung für Chipwerte gekettet.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.