Nach dem Sprung kommt die Bestätigung: Die PVA TePla Aktie gewinnt am Freitag 1,74 Prozent auf 24,62 Euro und ist Nummer 18 unter den SDAX Gewinnern (Xetra-Schluss, comdirect). Am Donnerstag hatte der Chipausrüster aus Wettenberg 5,03 Prozent zugelegt. Seit Mittwoch steht ein Plus von knapp sieben Prozent.
PVA TePla Aktie: SDAX Gewinner am Abend – zweiter Gewinntag, der Chipausrüster festigt die Erholung
Die PVA TePla Aktie steigt am Freitag um 1,74 Prozent auf 24,62 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Halbleiterwerte sind zum Wochenschluss weltweit gefragt.
Der Auslöser
Warum steigt die PVA TePla Aktie heute?
Die PVA TePla Aktie folgt ihrem Sektor. Halbleiter- und andere Werte mit Bezug zu künstlicher Intelligenz waren am Freitag die gefragtesten Titel am deutschen Markt. Ein weiterer Kursrückgang beim Chipriesen Nvidia hielt sich in Grenzen und bremste die Branche nicht. Über Nacht hatten bereits die asiatischen Chipbörsen kräftig zugelegt.
Eine Meldung des Unternehmens gab es nicht. Im Vergleich zu anderen Technologiewerten im Index fiel das Plus des SDAX Gewinners kleiner aus, was nach dem starken Donnerstag nicht überrascht. Wichtiger ist, dass die Gewinne vom Vortag gehalten wurden.
Der Hintergrund
Kristalle und Messtechnik für die Chipindustrie
PVA TePla baut Anlagen, in denen Kristalle für Halbleiter gezüchtet werden, vor allem für Siliziumkarbid, und liefert Mess- und Inspektionssysteme für die Chipfertigung. Dieses Metrologiegeschäft gilt als Wachstumstreiber. Die Kunden richten ihre Investitionen an der Chipkonjunktur aus. Entsprechend heftig waren die Ausschläge der PVA TePla Aktie in dieser Woche: am Mittwoch SDAX Verlierer, am Donnerstag und Freitag unter den Gewinnern.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur PVA TePla Aktie
Warum ist PVA TePla heute SDAX Gewinner?
Halbleiter- und KI-Werte setzten ihre Erholung fort. Eine Unternehmensnachricht fehlt.
Wie viel hat die Aktie seit Mittwoch gewonnen?
Knapp sieben Prozent, von 23,04 auf 24,62 Euro.
PVA TePla Aktie: ISIN DE0007461006, WKN 746100, Börsenkürzel TPE.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.