Der Grund liegt an der Wall Street. Dort hatten die Technologiewerte am Mittwoch nach einem Absturz im Handelsverlauf gedreht: Der Nasdaq 100 schloss nur noch 0,64 Prozent im Minus, nachdem Schnäppchenjäger kurz vor dem tiefsten Stand seit April zugegriffen hatten. Diese Kehrtwende zog am Donnerstag den europäischen Technologiesektor nach oben, und mit ihm die PVA TePla Aktie.