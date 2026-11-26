24 Stunden können an der Börse alles drehen: Die PVA TePla Aktie gewinnt am Donnerstag 5,03 Prozent auf 24,20 Euro und ist neuntgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Am Mittwoch stand derselbe Wert morgens und abends auf der Verliererliste.
PVA TePla Aktie: SDAX Gewinner am Abend – vom Verlierer zum Gewinner, 5 Prozent Plus
Die PVA TePla Aktie steigt am Donnerstag um 5,03 Prozent auf 24,20 Euro und gehört zu den SDAX Gewinnern. Am Mittwoch hatte der Halbleiterausrüster noch den Index nach unten angeführt.
Der Auslöser
Warum steigt die PVA TePla Aktie heute?
Der Grund liegt an der Wall Street. Dort hatten die Technologiewerte am Mittwoch nach einem Absturz im Handelsverlauf gedreht: Der Nasdaq 100 schloss nur noch 0,64 Prozent im Minus, nachdem Schnäppchenjäger kurz vor dem tiefsten Stand seit April zugegriffen hatten. Diese Kehrtwende zog am Donnerstag den europäischen Technologiesektor nach oben, und mit ihm die PVA TePla Aktie.
Eine Meldung des Unternehmens gibt es nicht. Der SDAX Gewinner bewegt sich im Gleichschritt mit der Stimmung für Chip- und KI-Werte, die in dieser Woche täglich die Richtung gewechselt hat.
Der Hintergrund
Anlagen für die Chipfertigung
PVA TePla aus Wettenberg bei Gießen baut Anlagen, in denen Kristalle für Halbleiter gezüchtet werden, vor allem für Siliziumkarbid, sowie Mess- und Inspektionssysteme für die Chipproduktion. Dieses Metrologiegeschäft gilt als Wachstumstreiber. Weil die Kunden ihre Investitionen an der Chipkonjunktur ausrichten, schwankt die PVA TePla Aktie stärker als der Markt.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur PVA TePla Aktie
Warum ist PVA TePla heute SDAX Gewinner?
Die Aktie folgt der Erholung der Technologiewerte nach der Kehrtwende an der Wall Street. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht.
Wie stark ist der Anstieg?
5,03 Prozent oder 1,16 Euro auf 24,20 Euro.
PVA TePla Aktie: ISIN DE0007461006, WKN 746100, Börsenkürzel TPE.
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