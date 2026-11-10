PVA TePla Aktie im freien Fall? Acadian stockt kräftig auf - JPMorgan hält gigantische Wette

Die PVA TePla-Aktie gerät kräftig unter Druck! Während die Papiere des deutschen Technologieunternehmens um 3,75 % auf 26,18 Euro fallen, verschärft ein international bekannter Hedgefonds seine Wette auf sinkende Kurse. Acadian Asset Management LLC hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 9. November 2026 deutlich von 0,50 % auf 0,65 % erhöht. Doch das ist längst nicht die einzige brisante Entwicklung: Mit JPMorgan Asset Management (UK) Ltd hält ein weiterer institutioneller Investor eine außergewöhnlich große Short-Position von 3,88 %. Insgesamt summieren sich die sechs zuletzt gemeldeten Netto-Leerverkaufspositionen auf 7,11 % der ausgegebenen Aktien. Für Anleger stellt sich damit die Frage, ob PVA TePla vor weiteren Turbulenzen steht oder ob die umfangreichen Leerverkaufspositionen bei einer Erholung zum Kurstreiber werden könnten.