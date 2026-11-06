Nicklas Frers, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) weiterhin zu kaufen.
PVA TePla Aktie: 55% mehr Aufträge! Starkes drittes Quartal macht Hoffnung auf Trendwende
Die PVA TePla Aktie weckt nach starken Quartalszahlen neue Wachstumsfantasie: Während der Auftragseingang nach neun Monaten um 55% auf 273,4 Millionen EUR steigt und sich die Profitabilität deutlich erholt, verspricht das prall gefüllte Auftragsbuch einen kräftigen Wachstumsschub ab 2027
PVA TePla habe die Zahlen für die ersten neun Monate 2026 vorgelegt. Während das Neunmonatsergebnis erwartungsgemäß von den bekannten H1-Sondereffekten und Vorbelastungen geprägt gewesen sei, unterstreiche das dritte Quartal den operationalen Wendepunkt. Ein stark sequentiell verbessertes EBITDA, anhaltend hohe Auftragseingänge und die Bestätigung der Jahresprognose würden das intakte Fundament für das deutliche Wachstum in 2027 unterstreichen.
Auftragslage kratze an Allzeithoch
Der Auftragseingang sei in 9M/26 spürbar um 55,0% yoy auf 273,4 Mio. EUR gestiegen (9M/25: 176,5 Mio. EUR), was einer Book-to-Bill-Ratio von 1,50 entspreche. Das Metrologie-Geschäft sei dynamisch um 76,0% yoy auf 148,4 Mio. EUR gewachsen (Anteil: 54%) und habe von Qualifizierungen bei mittlerweile 5 Tier-1-Kunden in den Bereichen Memory und Logic profitiert. Um die anhaltend hohe Nachfrage zu bedienen, werde der Ausbau der Kapazitäten in Westhausen für Ultraschall-Inspektionssysteme (SAM) wie geplant bis Ende des Jahres betriebsbereit sein. Material Solutions habe um 36,0% yoy auf 125,0 Mio. EUR zugelegt. Der Q3-Auftragseingang im Segment sei dabei primär von Systemen für den Energiesektor getrieben worden. Zudem sei im Bereich der Kristallzuchtanlagen für Indiumphosphid (InP) bereits der Gewinn eines zweiten Kunden gelungen, wenngleich dieser Markt erst ab 2027 spürbare Auftrags- und Umsatzrelevanz entfalten dürfte. Das Management habe betont, dass der Q3-Auftragseingang (86,7 Mio. EUR) die eigenen Erwartungen übertroffen habe.
Umsatz- und Ergebnisentwicklung
Q3 zeige eine deutliche sequentielle Erholung. Nach 9M/26 habe der Konzernumsatz mit EUR 181,8 Mio. leicht über Vorjahr gelegen (+3,7% yoy). Im dritten Quartal habe sich das Wachstum auf +12,3% yoy auf 62,7 Mio. EUR beschleunigt. Das 9M-EBITDA in Höhe von 10,4 Mio. EUR (Marge: 5,7%) habe noch die schwache Auslastung sowie die H1-Sondereffekte (ca. EUR 5 Mio.) widergespiegelt. Im Segment Material Solutions habe die EBITDA-Marge in 9M/26 mit 2,4% noch auf einem historisch niedrigen Niveau gelegen. Ursächlich hierfür sei der Produktmix infolge verhaltener Auftragseingänge aus H1 2025 gewesen, der die Auslastung belastet habe. Mit dem schrittweisen Abarbeiten dieser Altprojekte zeichne sich nun eine Erholung der Marge ab. Metrology hingegen habe eine Q3-EBITDA-Marge von 22,6% erreicht (9M: 15,6%), was den steigenden Anteil hochprofitabler, vollautomatischer Systeme (76% des Umsatzes in der akustischen Metrology) unterstreiche. Im dritten Quartal habe sich konzernweit die erhoffte Minderung des Margendrucks gezeigt. Die Bruttomarge sei auf 30,8% gestiegen (Q2: 28,1%) und die EBITDA-Marge habe sich sequentiell deutlich auf 9,6% erholt.
Guidance für 2026 bestätigt - Ausblick signalisiere deutlichen Wachstumssprung ab 2027
Das Management habe die Jahresprognose bestätigt (Umsatz: 255 bis 275 Mio. EUR, EBITDA am unteren Ende der Spanne von 26-31 Mio. EUR). Um das EBITDA-Ziel zu erreichen, sei ein anspruchsvolles viertes Quartal erforderlich (benötigtes EBITDA: ca. 16 Mio. EUR). Das Management habe sich im Call zuversichtlich gezeigt, diesen Zielwert zu erreichen, habe hierbei auf den Terminplan für die verbleibenden Auslieferungen gegen Jahresende, flache OpEx-Aufwendungen sowie eine erwartete Erholung der Bruttomarge in den mittleren 30%-Bereich verwiesen.
Das primäre operative Risiko liege derzeit in der fristgerechten Abwicklung im vierten Quartal. Während die PVA-Lieferketten (europäisch basiert) aktuell stabil seien, würden sich die Lieferzeiten marktweit leicht verlängern. Mit Blick über das laufende Jahr hinaus bilde das Rekord-Auftragspolster das Fundament für eine spürbare Beschleunigung des Umsatzwachstums und der Profitabilität ab dem Geschäftsjahr 2027.
Fazit
PVA TePla habe mit den Q3-Zahlen den operativen Wendepunkt wie prognostiziert vollzogen. Der Auftragsboom sichere bereits eine deutliche Wachstumsbeschleunigung für 2027 ab. Für das Erreichen der Guidance im laufenden Jahr komme es nun rein auf die punktgenaue Abwicklung im vierten Quartal an.
Nicklas Frers, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 46,00 EUR für die PVA TePla Aktie. (Analyse vom 06.11.2026)
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