Die Puma Aktie (PUM, ISIN DE0006969603) steht am Freitag unter Druck: Mit 23,23 Euro notierte das Papier um 11:47 Uhr an der Xetra 1,11 Prozent im Minus und zählt zu den schwächsten Werten im MDAX. Auslöser ist die Abstufung von JPMorgan auf „Underweight“ mit einem auf 21 Euro gesenkten Kursziel. Die Puma Aktienprognose der übrigen Analysten fällt jedoch gespalten aus: Im Schnitt liegt das Kursziel bei rund 29 Euro, die Spanne reicht von 21 bis 40 Euro. In dieser Puma Aktie Prognose sortieren wir, wer was erwartet und welche Zahlen dahinter stehen.
Puma Aktie Prognose: JPMorgan senkt das Kursziel auf 21 Euro, der Konsens liegt bei rund 29 Euro – wer hat beim Turnaround recht?
Nach der JPMorgan-Abstufung auf Underweight streiten Analysten über die Puma Aktie: Das Kursziel reicht von 21 bis 40 Euro. Die Puma Aktienprognose mit Konsens, Unternehmensausblick, Bewertung und den Szenarien, die der Markt diskutiert.
JPMorgan wird bärisch
Abstufung von Neutral auf Underweight, Ziel von 26 auf 21 Euro am 27.11. – die Sorge: Der Turnaround zieht sich, 2027 könnte ein weiteres Übergangsjahr werden.
Konsens bleibt über dem Kurs
Vor der Senkung standen laut Kursziel-Übersicht 3 Kaufempfehlungen 7 Halteempfehlungen gegenüber; das Durchschnittsziel lag bei 29,37 Euro.
Unternehmensausblick 2026 enger gefasst
Puma erwartet ein EBIT von minus 80 bis minus 130 Millionen Euro und einen leicht bis mittelstark sinkenden währungsbereinigten Umsatz.
Anta als größter Aktionär
Der chinesische Sportartikelkonzern Anta hält seit Oktober 29,06 Prozent der Anteile, ohne Pflichtangebot.
Auslöser
Was ist bei der Puma Aktie passiert – und warum jetzt?
JPMorgan hat am Freitag die Puma Aktie von „Neutral“ auf „Underweight“ gesenkt und das Kursziel von 26 auf 21 Euro gekappt, rund 10 Prozent unter dem letzten Schlusskurs. Zur Begründung verweist das Haus auf die Sorge, dass sich der Turnaround hinzieht: Händler seien risikoscheu und nähmen Marken mit ungewissem Absatz kaum ins Sortiment, außerdem könne 2027 ein weiteres Übergangsjahr werden, während die Branche insgesamt mit schwächerem Wachstum und mehr Wettbewerb kämpft. Am selben Tag nahm JPMorgan auch adidas von „Overweight“ auf „Neutral“ zurück, das Kursziel dort liegt bei 184 Euro. Die Puma Aktie rutschte am Vormittag bis auf 22,80 Euro, das sind rund 3 Prozent weniger, und erholte sich bis 11:47 Uhr auf 23,23 Euro.
Wie lautet die Puma Aktienprognose des Unternehmens selbst?
Die Zahlen für das dritte Quartal vom 30. Oktober zeigen, wie schwierig die Lage ist. Der Umsatz lag bei 1.776,2 Millionen Euro, währungsbereinigt minus 6,3 Prozent, berichtet minus 5,0 Prozent; Asien-Pazifik wuchs zweistellig, Nordamerika und Europa schwächelten. Die Bruttomarge stieg um rund 420 Basispunkte auf 49,5 Prozent, enthielt aber Zollerstattungen von 29,8 Millionen Euro. Das EBIT lag bei minus 11,4 Millionen Euro (Vorjahr plus 16,2 Millionen), bereinigt um 11,7 Millionen Euro Einmalkosten bei 0,4 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäften betrug minus 0,37 Euro. Der Free Cashflow drehte im Quartal auf plus 92,0 Millionen Euro, die Vorräte sanken um 24,3 Prozent auf 1.608,9 Millionen Euro, die Nettoverschuldung lag bei 1.078,3 Millionen Euro.
Für 2026 erwartet Puma weiter einen leichten bis mittleren einstelligen Rückgang des währungsbereinigten Umsatzes. Beim EBIT wurde die Spanne eingeengt auf minus 80 bis minus 130 Millionen Euro (zuvor minus 50 bis minus 150 Millionen), die Investitionen sollen unter 150 Millionen Euro liegen. Nach einem Reset-Jahr 2025 und einem Übergangsjahr 2026 soll nachhaltiges Wachstum ab 2027 folgen. Arne Arens ist ab 15. November neuer Chief Commercial Officer.
|Kennzahl
|Wert
|Einordnung
|Umsatz Q3 2026
|1.776,2 Mio. EUR
|währungsbereinigt -6,3 %
|EBIT Q3 2026
|-11,4 Mio. EUR
|bereinigt +0,4 Mio. EUR
|EBIT-Prognose 2026
|-80 bis -130 Mio. EUR
|zuvor -50 bis -150 Mio. EUR
|Umsatz 2026e / 2027e
|6,92 Mrd. / 7,25 Mrd. EUR
|Schätzung, Stand 25.11.
|Gewinn je Aktie 2027e
|0,29 EUR
|KGV rechnerisch rund 80
|Kurs-Umsatz-Verhältnis 2026e
|rund 0,5
|3,4 Mrd. EUR Börsenwert, rechnerisch
Schätzungen sind Einzelwerte aus Marktdaten (Stand 25.11.2026), kein offizieller Konsens; Kennzahlen rechnerisch.
Quelle: Puma-Quartalsbericht Q3 2026 vom 30.10.2026; Schätzdaten
Was sagen die Analysten – welches Kursziel trauen sie der Puma Aktie zu?
Vor der JPMorgan-Senkung sahen laut einer Kursziel-Übersicht vom 27. November 3 von 10 Analysten die Aktie als Kauf, 7 als Halten und keiner als Verkauf; das Durchschnittsziel lag bei 29,37 Euro. Mit JPMorgan als erster Underweight-Stimme dürfte der Durchschnitt rechnerisch bei rund 29 Euro liegen – ein Abstand von knapp 25 Prozent zum Kurs. Am oberen Ende steht Berenberg mit „Buy“ und 40 Euro (2. November), am unteren Ende JPMorgan mit 21 Euro. Jefferies bleibt bei „Hold“ mit 23,50 Euro (30. Oktober), UBS bei „Neutral“ mit 24,80 Euro (3. November), die Deutsche Bank bei „Hold“ mit 25 Euro (2. November), Barclays bei „Equal Weight“ mit 29 Euro (3. November). Goldman Sachs (33 Euro, 24. Juni) und Bernstein (35 Euro, 10. Juli) liegen mit älteren Einschätzungen im Mittelfeld bis oben.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|JPMorgan
|Underweight (zuvor Neutral)
|21 EUR (zuvor 26)
|27.11.2026
|JPMorgan-Analystenstudie
|Jefferies
|Hold
|23,50 EUR
|30.10.2026
|Jefferies-Analystenstudie
|UBS
|Neutral
|24,80 EUR
|03.11.2026
|UBS-Analystenstudie
|Deutsche Bank
|Hold
|25 EUR
|02.11.2026
|Deutsche-Bank-Analystenstudie
|Barclays
|Equal Weight
|29 EUR
|03.11.2026
|Barclays-Analystenstudie
|Goldman Sachs
|Buy
|33 EUR
|24.06.2026
|Goldman-Sachs-Analystenstudie
|Bernstein
|Outperform
|35 EUR
|10.07.2026
|Bernstein-Analystenstudie
|Berenberg
|Buy
|40 EUR
|02.11.2026
|Berenberg-Analystenstudie
Die Angaben geben Einschätzungen Dritter wieder; aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel ab. Kursziele in Euro; Goldman und Bernstein mit älterem Datum.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser
Wie ist die Puma Aktie bewertet – günstig oder zu Recht billig?
Die Bewertung lässt sich schwer in ein einzelnes KGV pressen. 2026 erwartet das Unternehmen selbst einen operativen Verlust; für 2027 weisen Schätzungen einen Gewinn je Aktie von 0,29 Euro aus, was rechnerisch ein KGV von rund 80 bedeutet. Aussagekräftiger ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis von rund 0,5 bei einem Börsenwert von 3,4 Milliarden Euro und geschätzten 6,9 Milliarden Euro Umsatz 2026. Dem steht eine Nettoverschuldung von rund 1,1 Milliarden Euro gegenüber. Beim Wettbewerber adidas liegt das durchschnittliche Kursziel laut Kursziel-Übersicht bei rund 202 Euro, ein Plus von etwa 19 Prozent; Nike wird bei rund 39 US-Dollar gehandelt. Vergleichs-KGVs konnten wir nicht belegen.
Was sagt der Chart der Puma Aktie?
Das Tagestief lag am Freitagvormittag bei 22,80 Euro. Auf Schlusskursbasis reicht die Spanne der vergangenen zwölf Monate von 15,82 Euro (25. November 2025) bis 29,92 Euro (28. Mai 2026); die Aktie notiert damit deutlich über dem Tief, aber rund ein Fünftel unter dem Hoch. Gleitende Durchschnitte konnten wir nicht verlässlich belegen und nennen sie deshalb nicht.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie sieht der Markt die Puma Aktie 2026/2027?
|Szenario
|Annahme laut Dritten
|Kursmarke
|Bull-Case
|Turnaround greift 2027, China-Geschäft mit Anta zieht an, Kosten sinken
|33–40 EUR (Goldman, Bernstein, Berenberg)
|Base-Case
|Stabilisierung, aber langsamer Aufbau von Marge und Handelsvertrauen
|rund 25–29 EUR (Deutsche Bank, Barclays, Konsens)
|Bear-Case
|2027 bleibt Übergangsjahr, Händler halten sich zurück, Wettbewerb nimmt zu
|21 EUR (JPMorgan)
Keine Prognose von aktiencheck.de. Kursmarken stammen aus Kurszielen Dritter.
Quelle: Analystenstudien, Unternehmensangaben
Was beobachten Anleger bei der Puma Aktie jetzt?
Im Mittelpunkt stehen die Reaktionen weiterer Analysten auf die JPMorgan-Abstufung, die Entwicklung im Weihnachtsgeschäft und die Frage, ob Puma die Prognose für 2026 hält. Die Jahreszahlen für 2026 folgen üblicherweise im Frühjahr; konkrete Termine für Zahlen und Hauptversammlung haben wir nicht bestätigt. Auch die künftige Dividendenpolitik ist offen: Zuletzt zahlte Puma 0,61 Euro je Aktie, für das laufende Jahr ist bei negativem Ergebnis keine Aussage belegt.
Häufige Fragen zur Puma Aktienprognose
Wie lautet die aktuelle Puma Aktienprognose der Analysten? Im Schnitt liegen die Kursziele bei rund 29 Euro, die Spanne reicht von 21 bis 40 Euro.
Warum fällt die Puma Aktie am 27. November? JPMorgan hat das Papier auf „Underweight“ gesenkt und das Kursziel auf 21 Euro gekappt.
Welches Kursziel hat die Puma Aktie? Das reicht je nach Haus von 21 Euro (JPMorgan) bis 40 Euro (Berenberg).
Wie hoch ist die Puma Prognose für 2026? Das Unternehmen erwartet ein EBIT von minus 80 bis minus 130 Millionen Euro und einen währungsbereinigten Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.
Gibt aktiencheck.de eine eigene Puma Aktie Prognose ab? Nein, alle Prognosen und Kursziele stammen von Unternehmen und Analysten.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen und Kursziele von Analystenhäusern wieder, die aktiencheck.de nicht selbst erstellt hat. Verantwortlich für die Weitergabe ist Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG; der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt. Offenlegungen der Quellen: JPMorgan, Jefferies, UBS, Deutsche Bank, Barclays, Goldman Sachs, Bernstein, Berenberg.
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PUMA SE (PUM): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
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- Empfehlung von Analystenstudien von JPMorgan, Jefferies, UBS, Deutsche Bank, Barclays, Goldman Sachs, Bernstein und Berenberg (siehe Tabelle) vom 27.11.2026, 08:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
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Quelle der Empfehlung: Analystenstudien von JPMorgan, Jefferies, UBS, Deutsche Bank, Barclays, Goldman Sachs, Bernstein und Berenberg (siehe Tabelle).
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