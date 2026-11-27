Die Zahlen für das dritte Quartal vom 30. Oktober zeigen, wie schwierig die Lage ist. Der Umsatz lag bei 1.776,2 Millionen Euro, währungsbereinigt minus 6,3 Prozent, berichtet minus 5,0 Prozent; Asien-Pazifik wuchs zweistellig, Nordamerika und Europa schwächelten. Die Bruttomarge stieg um rund 420 Basispunkte auf 49,5 Prozent, enthielt aber Zollerstattungen von 29,8 Millionen Euro. Das EBIT lag bei minus 11,4 Millionen Euro (Vorjahr plus 16,2 Millionen), bereinigt um 11,7 Millionen Euro Einmalkosten bei 0,4 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäften betrug minus 0,37 Euro. Der Free Cashflow drehte im Quartal auf plus 92,0 Millionen Euro, die Vorräte sanken um 24,3 Prozent auf 1.608,9 Millionen Euro, die Nettoverschuldung lag bei 1.078,3 Millionen Euro.

Für 2026 erwartet Puma weiter einen leichten bis mittleren einstelligen Rückgang des währungsbereinigten Umsatzes. Beim EBIT wurde die Spanne eingeengt auf minus 80 bis minus 130 Millionen Euro (zuvor minus 50 bis minus 150 Millionen), die Investitionen sollen unter 150 Millionen Euro liegen. Nach einem Reset-Jahr 2025 und einem Übergangsjahr 2026 soll nachhaltiges Wachstum ab 2027 folgen. Arne Arens ist ab 15. November neuer Chief Commercial Officer.