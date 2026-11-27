Die PUMA Aktie startet schwach ins Wochenende. Am Freitagmorgen notiert das Papier des Herzogenauracher Sportartikelherstellers bei 23,12 Euro, ein Minus von 0,37 Euro oder 1,58 Prozent. Damit ist PUMA der größte MDAX Verlierer.
PUMA Aktie: JPMorgan schickt die Raubkatze in den Keller – der Sportartikler ist größter MDAX Verlierer
Die PUMA Aktie fällt am Freitagmorgen um 1,58 Prozent auf 23,12 Euro und ist der größte Verlierer im MDAX. JPMorgan stuft den Sportartikelhersteller auf „Underweight“ ab und senkt das Kursziel auf 21 Euro. Die Bank befürchtet eine längere Durststrecke beim Umbau.
Der Auslöser
Warum die PUMA Aktie als MDAX Verlierer fällt
Auslöser ist eine Branchenstudie von JPMorgan. Analystin Chiara Battistini stufte PUMA am Freitag von „Neutral“ auf „Underweight“ ab und senkte das Kursziel von 26 auf 21 Euro. Die Bank warnt, dass ein nur moderates Wachstum der gesamten Sportartikelbranche den Umbau bei PUMA weiter verzögern könnte. Auch Adidas wurde abgestuft, von „Overweight“ auf „Neutral“. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Das neue JPMorgan-Ziel liegt gut 10 Prozent unter dem letzten Schlusskurs. Erst am Mittwoch hatte UBS-Analyst Robert Krankowski das Kursziel von 24,80 auf 24,30 Euro gesenkt und die Einstufung „Neutral“ bestätigt.
Die Fundamentaldaten
Umbau mit Großaktionär im Rücken
PUMA steckt mitten im Umbau und erwartet für 2026 ein negatives operatives Ergebnis. Rückendeckung gibt der chinesische Großaktionär ANTA, der rund 29,90 Prozent der Stimmrechte hält. Zuletzt richtete PUMA zudem eine eigene Region für mehrere Wachstumsmärkte ein.
Einordnung der Redaktion: Die PUMA Aktie ist MDAX Verlierer, weil JPMorgan den Turnaround später sieht. Ein detailliertes Strategie-Update könnte die Debatte neu ordnen.
FAQ
Häufige Fragen zur PUMA Aktie
Warum fällt die PUMA Aktie heute?
JPMorgan stuft auf „Underweight“ ab und senkt das Kursziel von 26 auf 21 Euro.
Wie viel hält ANTA an PUMA?
Rund 29,90 Prozent der Stimmrechte.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der PUMA Aktie?
ISIN DE0006969603, WKN 696960. Handelssymbol an deutschen Börsen: PUM. US-Handelssymbol: PMMAF. Adidas: ISIN DE000A1EWWW0, WKN A1EWWW, Kürzel ADS, US-Handelssymbol ADDYY.
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