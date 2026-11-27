PUMA Aktie: JPMorgan schickt die Raubkatze in den Keller – der Sportartikler ist größter MDAX Verlierer

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:31 2 Min.

Die PUMA Aktie fällt am Freitagmorgen um 1,58 Prozent auf 23,12 Euro und ist der größte Verlierer im MDAX. JPMorgan stuft den Sportartikelhersteller auf „Underweight“ ab und senkt das Kursziel auf 21 Euro. Die Bank befürchtet eine längere Durststrecke beim Umbau.

Bild: PUMA SE

Die PUMA Aktie startet schwach ins Wochenende. Am Freitagmorgen notiert das Papier des Herzogenauracher Sportartikelherstellers bei 23,12 Euro, ein Minus von 0,37 Euro oder 1,58 Prozent. Damit ist PUMA der größte MDAX Verlierer. Kurs der PUMA Aktie am Morgen 23,12 EUR Tagesverlust, Platz 1 der MDAX Verlierer -1,58 % neues Kursziel von JPMorgan (zuvor 26 Euro) 21 EUR Kursziel von UBS 24,30 EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026, 09:05 Uhr; JPMorgan; UBS Der Auslöser Warum die PUMA Aktie als MDAX Verlierer fällt Auslöser ist eine Branchenstudie von JPMorgan. Analystin Chiara Battistini stufte PUMA am Freitag von „Neutral“ auf „Underweight“ ab und senkte das Kursziel von 26 auf 21 Euro. Die Bank warnt, dass ein nur moderates Wachstum der gesamten Sportartikelbranche den Umbau bei PUMA weiter verzögern könnte. Auch Adidas wurde abgestuft, von „Overweight“ auf „Neutral“. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Das neue JPMorgan-Ziel liegt gut 10 Prozent unter dem letzten Schlusskurs. Erst am Mittwoch hatte UBS-Analyst Robert Krankowski das Kursziel von 24,80 auf 24,30 Euro gesenkt und die Einstufung „Neutral“ bestätigt. Die Fundamentaldaten Umbau mit Großaktionär im Rücken PUMA steckt mitten im Umbau und erwartet für 2026 ein negatives operatives Ergebnis. Rückendeckung gibt der chinesische Großaktionär ANTA, der rund 29,90 Prozent der Stimmrechte hält. Zuletzt richtete PUMA zudem eine eigene Region für mehrere Wachstumsmärkte ein. Was für die PUMA Aktie sprechen könnte Großaktionär ANTA als Stütze

Umbau in Richtung Direktvertrieb

Neue Region für Wachstumsmärkte Was Anleger bedenken sollten Abstufung durch JPMorgan

Negatives operatives Ergebnis 2026 erwartet

Moderates Branchenwachstum Einordnung der Redaktion: Die PUMA Aktie ist MDAX Verlierer, weil JPMorgan den Turnaround später sieht. Ein detailliertes Strategie-Update könnte die Debatte neu ordnen. FAQ Häufige Fragen zur PUMA Aktie Warum fällt die PUMA Aktie heute?

JPMorgan stuft auf „Underweight“ ab und senkt das Kursziel von 26 auf 21 Euro. Wie viel hält ANTA an PUMA?

Rund 29,90 Prozent der Stimmrechte. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der PUMA Aktie?

ISIN DE0006969603, WKN 696960. Handelssymbol an deutschen Börsen: PUM. US-Handelssymbol: PMMAF. Adidas: ISIN DE000A1EWWW0, WKN A1EWWW, Kürzel ADS, US-Handelssymbol ADDYY. Fazit zur PUMA Aktie Die PUMA Aktie ist am Morgen der größte MDAX Verlierer. Die JPMorgan-Abstufung trifft den Sportartikelhersteller mitten im Umbau.

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