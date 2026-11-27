Was sagt die UBS?

Neutral mit einem Kursziel von 24,30 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Wie lief das dritte Quartal?

Der Umsatz sank währungsbereinigt um 6,3 Prozent, operativ entstand ein Verlust.

Was erwartet Puma für 2026?

Ein operatives Ergebnis zwischen minus 80 und minus 130 Millionen Euro.

Welche ISIN und WKN hat die Puma Aktie?

ISIN DE0006969603, WKN 696960, Handelssymbol PUM, US-Handelssymbol PUMSY.