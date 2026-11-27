Die Puma Aktie kommt nicht in Schwung. Mit rund 23,40 Euro notiert sie etwa 22 Prozent unter ihrem Jahreshoch von 29,93 Euro aus dem Mai. Eine neue Studie der UBS dämpft die Hoffnung auf eine schnelle Erholung.
Puma Aktie: 22 Prozent unter dem Jahreshoch – UBS kappt das Ziel, wann kommt die Wende?
Verlust im Quartal, roter Ausblick und ein neues Kursziel von UBS: Die Puma Aktie bleibt unter Druck. Der Großaktionär zahlte einst 35 Euro je Aktie. Die große Analyse: Wo steht der Sportartikler im Umbau?
Die Stammdaten: Die Puma Aktie trägt die ISIN DE0006969603 und die WKN 696960. In Deutschland lautet das Handelssymbol PUM, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol PUMSY gehandelt.
Die Zahlen
Umbau kostet Geld
Im dritten Quartal sank der Umsatz währungsbereinigt um 6,3 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro. Operativ stand ein Verlust von 11,4 Millionen Euro, die Bruttomarge lag bei 49,5 Prozent. Für 2026 erwartet Puma ein operatives Ergebnis zwischen minus 80 und minus 130 Millionen Euro. Die Puma Aktie steckt mitten im Umbau.
Puma räumt auf: weniger Rabatte, weniger Ware im Handel, neue Köpfe. Das drückt erst die Zahlen, bevor es sie verbessern kann.
Die Perspektive
UBS bleibt vorsichtig
Die UBS senkte in einer Studie vom 25. November das Kursziel von 24,80 auf 24,30 Euro und bleibt bei Neutral. Sie rechnet mit einem währungsbereinigten Wachstum von nur 2 Prozent. Das sind Einschätzungen des Hauses, keine Prognose der Redaktion. Neuer Vertriebschef ist Arne Arens. Ein chinesischer Großaktionär hatte beim Einstieg 35 Euro je Aktie gezahlt, deutlich über dem aktuellen Kurs.
Häufige Fragen zur Puma Aktie
Was sagt die UBS?
Neutral mit einem Kursziel von 24,30 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Wie lief das dritte Quartal?
Der Umsatz sank währungsbereinigt um 6,3 Prozent, operativ entstand ein Verlust.
Was erwartet Puma für 2026?
Ein operatives Ergebnis zwischen minus 80 und minus 130 Millionen Euro.
Welche ISIN und WKN hat die Puma Aktie?
ISIN DE0006969603, WKN 696960, Handelssymbol PUM, US-Handelssymbol PUMSY.
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