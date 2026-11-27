Warum ist die Puig-Aktie heute ein IBEX 35 Verlierer?

Die Puig-Aktie fällt um 0,48 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Nach dem Anstieg vom Donnerstag nehmen Anleger Gewinne mit.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Puig-Aktie?

Die ISIN lautet ES0105777017, die WKN A40AE4. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel B1B gehandelt, in den USA unter PUGBY (OTC, ADR).

Wie stark fällt die Puig-Aktie am Freitagmorgen?

Gegen 9:19 Uhr notierte die Puig-Aktie bei 20,84 Euro und damit 0,48 Prozent unter dem Schlusskurs vom Donnerstag (20,94 Euro).

Wie lief das dritte Quartal bei Puig?

Puig erzielte im dritten Quartal 2026 einen Rekordumsatz von 1.391 Millionen Euro, auf vergleichbarer Basis 5,6 Prozent mehr als im Vorjahr.