Die Puig-Aktie (ISIN: ES0105777017, WKN: A40AE4, deutsches Handelssymbol: B1B, US-Handelssymbol: PUGBY (OTC, ADR)) gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Verlierern. Gegen 9:19 Uhr notierte sie bei 20,84 Euro und damit 0,48 Prozent unter dem Schlusskurs vom Donnerstag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Puig damit den vorletzten Platz. Am Donnerstag hatte Puig noch 2,05 Prozent zugelegt.
Puig-Aktie IBEX 35 Verlierer: Parfümhersteller gibt nach – Gewinnmitnahmen nach dem Sprung über 20 Euro
Die Puig-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Verlierern: Mit einem Minus von 0,48 Prozent auf 20,84 Euro gibt der Parfüm- und Kosmetikkonzern einen Teil des Vortagesgewinns ab. Wir zeigen die Gründe für den Kursverlust.
IBEX 35 am Morgen
IBEX 35 im Plus: warum einige Werte trotzdem nachgeben
Konsumwerte stehen am Freitagmorgen eher im Abseits. Die Puig-Aktie gehört zu den Verlierern im IBEX 35.
Der IBEX 35 knüpft am Freitag an die Erholung vom Vortag an. Am Donnerstag hatte der spanische Leitindex 2,26 Prozent auf 19.057,90 Punkte zugelegt, alle 35 Werte schlossen im Plus. Am Freitag eröffnete der Index laut der Nachrichtenagentur EFE 0,61 Prozent höher bei rund 19.198 Punkten, um 9:34 Uhr lag er 0,88 Prozent im Plus bei 19.225,20 Punkten. Rückenwind kommt aus Asien: In China zogen Technologiewerte kräftig an, nachdem Peking weitere Maßnahmen zur Stützung des Kapitalmarkts angekündigt hatte. Auch die US-Terminkontrakte legten nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Dazu kamen Inflationsdaten aus Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November von 4,9 auf 4,1 Prozent, den niedrigsten Stand seit Juli. Hauptgrund waren günstigere Kraftstoffe. Die Kerninflation ging auf 2,6 Prozent zurück.
Die Gründe für den Kursverlust
Warum die Puig-Aktie heute nachgibt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Freitagmorgen nicht. Nach unserer Einschätzung nehmen Anleger nach dem Anstieg vom Donnerstag Gewinne mit. Die Aktie hatte die Marke von 20 Euro übersprungen und notiert in der Nähe ihrer Jahreshochs. Am Morgen schichten Anleger zudem eher in Banken und Rohstoffwerte um.
Gewinnmitnahmen
Am Donnerstag stieg die Aktie um 2,05 Prozent.
Hohes Kursniveau
Die Aktie notiert über 20 Euro und damit nahe den Jahreshochs.
Umschichtung
Anleger bevorzugen am Morgen zyklische Werte.
Das Unternehmen
Puig: Parfüm, Make-up und Hautpflege
Puig mit Sitz in L'Hospitalet de Llobregat bei Barcelona ist seit Mai 2024 an der Börse. Zu den Marken gehören Carolina Herrera, Paco Rabanne und Charlotte Tilbury. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 4,8 Prozent auf 3.745 Millionen Euro. Am stärksten wuchs Make-up mit einem Plus von 12 Prozent.
Die Wall Street handelt am Freitag wegen des Black Friday nur verkürzt. Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Für den 9. Dezember erwarten Anleger zudem eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 0,25 Prozentpunkte.
Häufige Fragen zur Puig-Aktie
Warum ist die Puig-Aktie heute ein IBEX 35 Verlierer?
Die Puig-Aktie fällt um 0,48 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Nach dem Anstieg vom Donnerstag nehmen Anleger Gewinne mit.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Puig-Aktie?
Die ISIN lautet ES0105777017, die WKN A40AE4. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel B1B gehandelt, in den USA unter PUGBY (OTC, ADR).
Wie stark fällt die Puig-Aktie am Freitagmorgen?
Gegen 9:19 Uhr notierte die Puig-Aktie bei 20,84 Euro und damit 0,48 Prozent unter dem Schlusskurs vom Donnerstag (20,94 Euro).
Wie lief das dritte Quartal bei Puig?
Puig erzielte im dritten Quartal 2026 einen Rekordumsatz von 1.391 Millionen Euro, auf vergleichbarer Basis 5,6 Prozent mehr als im Vorjahr.
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