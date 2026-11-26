Die asiatischen Börsen erholten sich am Donnerstag kräftig, der Hang Seng in Hongkong gewann rund 1,9 Prozent, auch Tokio und Seoul legten zu. In London setzte sich die Bewegung fort: Der FTSE 100 stieg um 1,75 Prozent, Finanzwerte gehörten zu den Favoriten. Der CBOE UK 100 Gewinner Prudential, dessen Aktie auch in Hongkong gehandelt wird, legte mit.

Eine eigene Meldung gab es nicht. Der letzte Bericht stammt vom 5. November und fiel gemischt aus: Das Geschäft in Hongkong lief gut, in Festlandchina brach das Neugeschäft ein.