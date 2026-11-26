In London notiert, in Asien zu Hause: Die Prudential-Aktie (ISIN: GB0007099541, WKN: 852069, Symbol London: PRU, Symbol Deutschland: PRU, US-Symbol: PUK) steigt im Xetra-Handel um 1,43 Prozent auf 11,335 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. In London schließt die Aktie 2,31 Prozent höher bei 949,2 Pence.
Prudential-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Asiens Börsen drehen – der Lebensversicherer steigt trotz China-Delle
Die Prudential-Aktie gewinnt im Xetra-Handel 1,43 Prozent auf 11,335 Euro und zählt zu den CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. In London schließt sie 2,3 Prozent höher bei 949,2 Pence. Der auf Asien ausgerichtete Versicherer profitiert von der Erholung in Hongkong. Das Neugeschäft in China bleibt die offene Flanke.
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CBOE UK 100 Gewinner Prudential
Warum die Prudential-Aktie steigt: Rückenwind aus Hongkong
Prudential verkauft Lebens- und Krankenversicherungen in Asien und Afrika. Wie es der Aktie geht, entscheidet sich deshalb oft schon in der Nacht.
Die asiatischen Börsen erholten sich am Donnerstag kräftig, der Hang Seng in Hongkong gewann rund 1,9 Prozent, auch Tokio und Seoul legten zu. In London setzte sich die Bewegung fort: Der FTSE 100 stieg um 1,75 Prozent, Finanzwerte gehörten zu den Favoriten. Der CBOE UK 100 Gewinner Prudential, dessen Aktie auch in Hongkong gehandelt wird, legte mit.
Eine eigene Meldung gab es nicht. Der letzte Bericht stammt vom 5. November und fiel gemischt aus: Das Geschäft in Hongkong lief gut, in Festlandchina brach das Neugeschäft ein.
China bremst
Das Management erwartet, dass der Neugeschäftsgewinn in China 2026 um 10 bis 15 Prozent unter dem Vorjahr liegt. Das Gruppenziel für das Neugeschäft sei schwerer zu erreichen als im Sommer gedacht.
Rückkäufe
In den ersten neun Monaten kaufte Prudential für 1 Milliarde Dollar eigene Aktien zurück; bis Jahresende sollen es 1,5 Milliarden Dollar werden.
Breite Aufstellung
Der Konzern ist in 20 Märkten in Asien und Afrika aktiv und verweist auf sein diversifiziertes Modell.
Steckbrief
- Unternehmen
- Prudential plc
- Geschäft
- Lebens- und Krankenversicherung in Asien und Afrika
- ISIN / WKN
- GB0007099541 / 852069
- Symbol London / Deutschland / USA
- PRU / PRU / PUK
- Kurs Xetra
- 11,335 Euro (+1,43 %)
- Kurs London
- 949,2 Pence (+2,31 %)
Stand: 26.11.2026, Xetra laut Kursliste der Redaktion, 14:23 Uhr; London laut Hargreaves Lansdown
Häufige Fragen zur Prudential-Aktie
Warum ist die Prudential-Aktie heute CBOE UK 100 Gewinner?
Weil sich die asiatischen Börsen erholen und Finanzwerte in London gefragt sind. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Hat Prudential plc mit dem US-Versicherer Prudential Financial zu tun?
Nein. Die beiden Unternehmen sind nicht miteinander verbunden.
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