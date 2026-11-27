Die Prudential-Aktie steigt am Freitagmorgen bei Xetra um 3,40 Prozent auf 11,72 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Der Umsatz von gut 22.000 Euro ist für eine Xetra-Notiz solide.
Prudential-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Asien-Versicherer klettert um 3,4 Prozent – Rückenwind aus Fernost
Die Prudential-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Eine starke Asien-Börse stützt den auf Hongkong, Singapur und Indien ausgerichteten Versicherer.
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Die Hintergründe
Asien liefert den Schwung
Prudential macht sein Geschäft überwiegend in Asien. Nach einer starken Asien-Sitzung am Freitag sehen Anleger bei Werten mit Fernost-Schwerpunkt Chancen: Laut Alliance News empfing London einen positiven Handover aus Asien, wo die Börsen kräftig zulegten. Der FTSE 100 schloss am Donnerstag 1,75 Prozent höher bei 10.609,30 Punkten.
Für die Prudential-Aktie hat das doppelte Wirkung: Steigende Börsen erhöhen den Wert der verwalteten Kundengelder und die Neugeschäftsmarge, zugleich verbessert Risikofreude die Stimmung für Versicherer insgesamt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Prudential plc
- ISIN
- GB0007099541
- Symbol London
- PRU
- Symbol Deutschland
- PRU
- US-Symbol
- PUK (NYSE)
- Kurs
- 11,72 Euro
- Veränderung
- +3,40 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Xetra, 09:09 Uhr
Warum steigt die Prudential-Aktie?
Die starke Asien-Börse und eine gute Risikostimmung stützen den Asien-Versicherer.
Wo ist Prudential vor allem aktiv?
In Asien, unter anderem in Hongkong, Singapur und Indien.
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