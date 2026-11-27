Nach dem Kursrutsch am Mittwoch und der Teilerholung am Donnerstag legt die Prosus-Aktie (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, Handelssymbol Amsterdam: PRX, US-Handelssymbol: PROSY) am Freitagmorgen kräftig zu: 4,16 Prozent auf 31,285 Euro. Prosus ist damit AEX Gewinner auf Platz drei.
Prosus-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 4,2 Prozent auf 31,29 Euro – Peking stützt Chinas Börse
Die Prosus-Aktie steigt am Freitagmorgen 4,16 Prozent auf 31,285 Euro und ist AEX Gewinner. Hoffnung auf Stützungsmaßnahmen für Chinas Aktienmarkt treibt die Tencent-Holding.
Die Gründe
Chinas Regierung will den Markt stützen
Laut IEX stieg die Prosus-Aktie zur Eröffnung um 3,8 Prozent, weil Anleger auf chinesische Aktien setzen. Die Regierung in Peking wolle den Markt stützen und börsennotierte Unternehmen zu höheren Dividenden und mehr Aktienrückkäufen anregen. Prosus hält große Anteile an chinesischen Technologiefirmen, vor allem an Tencent.
Holdingwert
Der Wert der Aktie hängt stark an der Beteiligung an Tencent.
Tech-Erholung
Die weltweite Erholung der Technologiewerte stützt zusätzlich.
Analystenstimmen
Citi und UBS hatten ihre Kursziele nach den Halbjahreszahlen gesenkt, blieben aber bei Kaufen.
Häufige Fragen zur Prosus-Aktie
Warum ist die Prosus-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie stieg um 4,16 Prozent auf 31,285 Euro. Laut IEX ist der Auslöser der Optimismus rund um chinesische Aktien.
Wie lauten ISIN und WKN der Prosus-Aktie?
ISIN NL0013654783, WKN A2PRDK, Symbol in Amsterdam PRX.
Wofür steht Prosus?
Prosus ist eine Technologie-Holding mit Beteiligungen im Onlinehandel und an Tencent.
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