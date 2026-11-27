Warum ist die Prosus-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie stieg um 4,16 Prozent auf 31,285 Euro. Laut IEX ist der Auslöser der Optimismus rund um chinesische Aktien.

Wie lauten ISIN und WKN der Prosus-Aktie?

ISIN NL0013654783, WKN A2PRDK, Symbol in Amsterdam PRX.

Wofür steht Prosus?

Prosus ist eine Technologie-Holding mit Beteiligungen im Onlinehandel und an Tencent.