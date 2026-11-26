Am Vormittag fehlte sie noch unter den größten Gewinnern, am Abend steht sie auf der Liste. Die Prosus-Aktie (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, deutsches Handelssymbol: 1TY, US-Handelssymbol: PROSY) schließt am Donnerstag 2,60 Prozent höher bei 30,035 Euro und zählt damit zu den Eurostoxx50 Gewinnern. Mit dem Plus von 0,76 Euro notiert das Papier wieder über der Marke von 30 Euro.
Prosus-Aktie Eurostoxx50 Gewinner am Abend: Plus 2,6 Prozent – zurück über 30 Euro mit Rückenwind aus Asien
Die Prosus-Aktie beendet den Donnerstag als Eurostoxx50 Gewinner: Die niederländische Technologieholding schließt 2,60 Prozent höher bei 30,035 Euro. Technologiewerte erholten sich weltweit, auch in Hongkong. Die Gründe für den Kursgewinn und warum Prosus an Tencent hängt.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Prosus-Aktie steigt
Technologiewerte erholten sich am Donnerstag rund um den Globus. Auslöser war die Wende an der Wall Street vom Mittwochabend. In Asien legten die Börsen nach: Der Hang Seng in Hongkong gewann 1,68 Prozent, der japanische Nikkei rund 1,5 Prozent.
Für Prosus ist Hongkong wichtiger als Amsterdam. Der größte Vermögenswert der Holding ist die Beteiligung am chinesischen Internetkonzern Tencent, der dort notiert. Steigen chinesische Technologiewerte, steigt in der Regel auch Prosus. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Donnerstag nicht.
Tech-Erholung weltweit
Die Wende im Nasdaq 100 hob Technologieaktien in Asien und Europa.
Hongkong im Plus
Der Hang Seng gewann 1,68 Prozent.
Marke zurückerobert
Die Aktie schloss wieder über 30 Euro.
Prosus mit Sitz in Amsterdam ist die internationale Internet-Holding des südafrikanischen Medienkonzerns Naspers. Neben Tencent gehören Beteiligungen an Essenslieferdiensten, Kleinanzeigenportalen und Bezahldiensten zum Portfolio. Die Aktie wird an der Börse traditionell mit einem Abschlag auf den Wert ihrer Beteiligungen gehandelt.
Häufige Fragen zur Prosus-Aktie
Warum ist die Prosus-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Technologiewerte erholten sich weltweit. Prosus profitiert davon vor allem über seine Beteiligung an Tencent.
Wo schloss die Prosus-Aktie am Donnerstag?
Bei 30,035 Euro in Amsterdam, ein Plus von 2,60 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der Prosus-Aktie?
Die ISIN lautet NL0013654783, die WKN A2PRDK.
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