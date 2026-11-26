Warum ist die Prosus-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?

Technologiewerte erholten sich weltweit. Prosus profitiert davon vor allem über seine Beteiligung an Tencent.

Wo schloss die Prosus-Aktie am Donnerstag?

Bei 30,035 Euro in Amsterdam, ein Plus von 2,60 Prozent.

Wie lauten ISIN und WKN der Prosus-Aktie?

Die ISIN lautet NL0013654783, die WKN A2PRDK.