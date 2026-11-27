Prosus Aktie: Euro Stoxx 50 Gewinner - Pekings Machtwort entfacht die Tencent-Rally

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 12:14 3 Min.

Die Prosus Aktie steigt am Mittag um 4,20% auf 31,295 Euro und mischt ganz vorne im Euro Stoxx 50 mit. Der Grund liegt in Peking: Chinas Staatsrat sagt dem Aktienmarkt massive Unterstützung zu, Hongkongs Tech-Index springt um 6% - und das beflügelt Tencent, Prosus' wertvollstes Investment.

Bild: Wikimedia Commons

Die Prosus Aktie erlebt am Freitag einen kräftigen Erholungstag. Am Mittag notiert das Papier des Amsterdamer Technologie-Investors bei 31,295 Euro und damit 4,20% höher. Im Euro Stoxx 50 gehört Prosus damit zu den fünf größten Gewinnern. Den Impuls liefert jedoch nicht Amsterdam, sondern Peking. Euro Stoxx 50 Gewinner Chinas Staatsrat greift ein Premier Li Qiang hat am Freitag eine Sitzung des Staatsrats geleitet, die eine größere Rolle der staatlichen "Nationalmannschaft" zur Stabilisierung des chinesischen Aktienmarkts fordert. Es ist die bislang deutlichste Geste Pekings, um den Ausverkauf zu stoppen. Laut Staatsmedien bezeichnete das Kabinett den Kapitalmarkt als entscheidend für die gesamte Wirtschaft. Der staatliche Investor Central Huijin soll seine Rolle als quasi Stabilisierungsfonds ausbauen und für ausreichend Liquidität sorgen. Die Reaktion war heftig: Der Shanghai Composite schloss 3,7% höher, der CSI 300 gewann 4,2% - beide verbuchten den größten Tagesgewinn seit Oktober 2024. In Hongkong stieg der Hang Seng um 1,9%, der Hang Seng Tech Index sogar um 6%. Der Tencent-Hebel Warum Prosus so stark reagiert Prosus ist im Kern ein Tencent-Investment mit angeschlossenem Beteiligungsportfolio. Der Konzern hält rund 23% an dem chinesischen Internetriesen. Diese Beteiligung macht laut Prosus mit etwa 88,7 Mrd. US-Dollar den Löwenanteil des Vermögenswerts von rund 128 Mrd. US-Dollar aus. Steigt Tencent in Hongkong, zieht die Prosus Aktie in Europa mit - genau das passiert heute. Anteil von Prosus an Tencent rund 23% Wert der Tencent-Beteiligung 88,7 Mrd. USD Hang Seng Tech Index am Freitag +6% Quelle : Prosus, Stand 20.11.2026; Reuters Rückblick Ein schwieriger November Für Prosus-Aktionäre kommt die Entlastung zur rechten Zeit. Am 18. November war die Prosus Aktie um rund 8% eingebrochen, nachdem Tencent für das dritte Quartal schwächere Zahlen vorgelegt hatte. Der Umsatz wuchs nur noch um 8%, der operative Gewinn sank um 7% - der erste Gewinnrückgang seit Jahren. Bis zum 25. November hatte die Tencent-Aktie seit Anfang November mehr als 15% verloren. Eigene Zahlen Halbjahr mit Licht und Schatten Am Mittwoch legte Prosus selbst Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr vor. Der Gewinn aus fortgeführten Geschäften fiel um 27% auf 4,1 Mrd. US-Dollar, vor allem weil die Erlöse aus Tencent-Verkäufen um 2,5 Mrd. US-Dollar niedriger ausfielen. Operativ zeigt sich dagegen Stärke: Der Umsatz kletterte auf 5,75 Mrd. US-Dollar nach 3,62 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, das bereinigte Ergebnis stieg um 7% auf 4,3 Mrd. US-Dollar, je Aktie sogar um 12%. Investitionen in iFood und Just Eat Takeaway belasteten zwar die Marge, für das zweite Halbjahr stellt Prosus aber eine bessere Profitabilität in Aussicht. Prosus: Erstes Geschäftshalbjahr im Überblick Kennzahl Wert Veränderung Umsatz 5,75 Mrd. USD Vorjahr 3,62 Mrd. USD Bereinigtes Ergebnis 4,3 Mrd. USD +7% Bereinigtes Ergebnis je Aktie - +12% Gewinn aus fortgeführten Geschäften 4,1 Mrd. USD -27% Quelle : Prosus, Reuters, Investing.com Konzernchef Fabricio Bloisi zeigte sich in der Telefonkonferenz überzeugt von Tencents Position im KI-Rennen und sieht beim chinesischen Konzern noch deutliches Bewertungspotenzial. Wachstumsschwächere Beteiligungen sollen verkauft werden, um weitere Aktienrückkäufe zu finanzieren. Das laufende, unbefristete Rückkaufprogramm verringert die Zahl der Prosus-Aktien kontinuierlich. Was dagegen spricht Peking hat keine konkreten Summen und keinen Zeitplan genannt. Bleiben Taten aus, kann die Erholung in China schnell verpuffen.

Tencent selbst hat zuletzt mit einem Gewinnrückgang enttäuscht.

Die Abhängigkeit von einer einzigen Beteiligung macht die Prosus Aktie anfällig für China-Risiken. Fazit Die Prosus Aktie ist Euro Stoxx 50 Gewinner, weil Pekings Kapitalmarkt-Versprechen Hongkongs Tech-Werte und damit Tencent nach oben treibt. Für Prosus wirkt das wie ein Hebel auf den eigenen Vermögenswert. Operativ zeigt das Halbjahr Fortschritte, die Rückkäufe laufen. Ob die Erholung nachhaltig ist, entscheidet sich aber in China - an konkreten Maßnahmen und an Tencents nächsten Zahlen.

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