Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Procter & Gamble-Aktie (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker: PG) unter die Lupe.
Procter & Gamble: Effizienz wird zum zentralen Hebel
Schiller hebt das Kursziel für Procter & Gamble von 160 auf 175 USD an und stuft die Aktie von KAUF auf HALTEN zurück.
Der Nettoumsatz von Procter & Gamble sei im ersten Geschäftsquartal 2026/27 um 4,0% auf USD 23,28 Mrd. gestiegen und habe die durchschnittlichen Erwartungen von USD 22,80 Mrd. übertroffen. Das organische Umsatzwachstum habe ebenfalls 4,0% erreicht. Den größten Beitrag habe das höhere Absatzvolumen geliefert. Das operative Ergebnis sei um 1,4% auf USD 5,94 Mrd. und damit langsamer als der Umsatz gestiegen. Die operative Marge sei um 0,7 Prozentpunkte auf 25,5% gesunken. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sei um 0,5% auf USD 2,00 gestiegen und habe die durchschnittlichen Erwartungen von USD 1,88 übertroffen. Der berichtete Gewinn je Aktie habe sich um 1% auf USD 1,97 verbessert und die Konsensschätzungen von USD 1,84 übertroffen.
Die organischen Umsätze seien im ersten Geschäftsquartal 2026/27 in allen Segmenten gestiegen. Beauty habe mit 5,4% den stärksten Zuwachs verzeichnet. Hair Care, Personal Care und Skin Care hätten jeweils im mittleren einstelligen Prozentbereich zugelegt. Den stärksten Mengenzuwachs habe Fabric & Home Care mit 4,3% erzielt. Höhere Absatzmengen in Nordamerika und Europa hätten dazu beigetragen, dass der organische Umsatz um 4,8% gestiegen sei. Bei Grooming und Health Care hätten höhere Preise und ein günstigerer Produktmix rückläufige Mengen ausgeglichen. Grooming sei organisch um 4,5% gewachsen, obwohl die Mengen leicht gesunken seien. Bei Health Care sei der organische Umsatz um 2,7% gestiegen, während die Mengen um 2,9% zurückgegangen seien. Bei Baby, Feminine & Family Care sei es umgekehrt gewesen. Höhere Mengen und ein günstigerer Produktmix hätten niedrigere Preise überwogen, sodass der organische Umsatz um 3,0% zugelegt habe.
Procter & Gamble habe im ersten Geschäftsquartal 2026/27 Produktivitätsgewinne erzielt, habe den Margendruck aber nur teilweise auffangen können. Die bereinigte Bruttomarge sei um 1,5 Prozentpunkte auf 50,0% gesunken. Vor allem höhere Rohstoffkosten und höhere Investitionen in Produkte hätten belastet. Niedrigere US-Zollkosten und erfasste Erstattungen hätten die bereinigte Bruttomarge zusammen um 0,5 Prozentpunkte gestützt. Darin enthalten gewesen sei der zweite Teil der US-Zollerstattung von rund USD 90,0 Mio. Die Vertriebs- und Verwaltungskosten seien im Verhältnis zum Umsatz zurückgegangen und hätten den Rückgang auf operativer Ebene abgefedert. Die bereinigte operative Marge sei dadurch weniger stark als die Bruttomarge gesunken, habe aber dennoch 0,8 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert gelegen. Der operative Cashflow sei auf USD 5,77 Mrd. gestiegen. Nach Investitionsausgaben von USD 1,37 Mrd. habe der Free Cashflow USD 4,40 Mrd. erreicht, nach USD 4,21 Mrd. im Vorjahresquartal.
Der Zinsaufwand habe sich im ersten Geschäftsquartal 2026/27 um 13,2% auf USD 223,0 Mio. erhöht. Die Finanzschulden seien zum 30. September 2026 auf USD 38,93 Mrd. gestiegen, nach USD 34,14 Mrd. zum Geschäftsjahresende. Gleichzeitig hätten sich die liquiden Mittel von USD 9,94 Mrd. auf USD 15,37 Mrd. erhöht, sodass die rechnerische Nettofinanzverschuldung leicht von USD 24,20 Mrd. auf USD 23,56 Mrd. gesunken sei. Der starke Anstieg von Finanzschulden und liquiden Mitteln sei dabei vor dem unmittelbar nach der Berichtsperiode erfolgten Abschluss der Thorne-Übernahme zu sehen. Der Zinsdeckungsgrad sei gegenüber dem Vorjahresquartal von 30,77 auf 27,47 gesunken. Damit habe sich die Ertragsdeckung der Zinsaufwendungen abgeschwächt, bleibe aber auf einem hohen Niveau.
P&G habe am Investor Day ein neues Produktivitätsziel von bis zu USD 10,0 Mrd. für die Geschäftsjahre 2027 bis 2030 konkretisiert. Darin enthalten seien Einsparungen bei den Herstellkosten von bis zu USD 1,80 Mrd. jährlich. Gleichzeitig solle die Belegschaft im Bereich Product Supply einschließlich externer Arbeitskräfte bis 2030 um 20% bis 30% sinken. Die Einsparungen sollten überwiegend in das Geschäft reinvestiert werden, um schneller als der Markt wachsen zu können.
Restrukturierung und Portfoliobereinigung: P&G setze das im Juni 2025 gestartete Portfolio- und Produktivitätsprogramm weiter um. Mehr als die Hälfte der insgesamt erwarteten Restrukturierungskosten von rund USD 2,0 Mrd. vor Steuern sei bereits im Geschäftsjahr 2025/26 angefallen, der verbleibende Teil werde im laufenden Geschäftsjahr erwartet. Im ersten Geschäftsquartal 2026/27 hätten zusätzliche Restrukturierungskosten das Ergebnis mit USD 0,03 je Aktie belastet. Gleichzeitig würden die Maßnahmen erste operative Wirkung zeigen. Die im Rahmen des Programms umgesetzte Verkleinerung der Produktionsbelegschaft habe bereits zur Verbesserung der Kostenstruktur beigetragen. Neben organisatorischen Anpassungen bereinige P&G weiterhin das Portfolio und stelle ausgewählte Marken, Produktvarianten und Vertriebsaktivitäten ein. Diese Maßnahmen dürften das organische Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2026/27 um 0,3 bis 0,5 Prozentpunkte belasten.
Nach der Berichtsperiode habe Procter & Gamble am 1. Oktober 2026 die Übernahme von Thorne abgeschlossen und damit sein Gesundheitsgeschäft erweitert. P&G wolle die bestehenden Fähigkeiten und das Know-how von Thorne erhalten und das Unternehmen insbesondere bei der internationalen Expansion sowie mit seinen Lieferketten- und Marketingfähigkeiten unterstützen.
P&G werde aktuell knapp über dem eigenen langfristigen Bewertungsniveau gehandelt. Ziehe man die jüngste 5-jährige Historie heran, so notiere die Aktie rund 3,5% über ihrem Median. Im Vergleich zum breiten Markt bzw. dem eigenen Sektor wäre für gewöhnlich eine Prämie in der Höhe von 16% bzw. 11% angemessen. Derzeit liege diese hingegen bei 41% bzw. 1%.
Procter & Gamble schütte seit dem Jahr 1890 ohne Unterbrechung Dividenden an die Anlegerschaft aus. Die jüngste Erhöhung um 3% markiere das 70. Jahr in Folge mit einer Anhebung der Ausschüttung, womit P&G die Definition eines Dividendenaristokraten gemäß Standard & Poor's erfülle. Im ersten Geschäftsquartal 2026/27 habe der Konzern insgesamt USD 2,60 Mrd. an Dividenden ausgezahlt. Für das Gesamtjahr plane P&G weiterhin Ausschüttungen von mehr als USD 10,00 Mrd. sowie Aktienrückkäufe von rund USD 5,00 Mrd.
Ausblick: Für das Geschäftsjahr 2026/27 erwarte Procter & Gamble nun ein ausgewiesenes Umsatzwachstum von 2,0% bis 4,0%, nachdem die Prognose aufgrund der Übernahme von Thorne angehoben worden sei. Die Prognose für das organische Wachstum sei trotz der Belastungen aus den laufenden Portfoliobereinigungen bei 1,0% bis 3,0% geblieben. Das bereinigte Ergebnis je Aktie solle weiterhin um 0,0% bis 3,0% auf USD 6,89 bis USD 7,11 steigen. Gleichzeitig rechne P&G mit höheren Belastungen als bislang erwartet. Rohstoffe, Energie und Transport dürften das Ergebnis nach Steuern mit rund USD 1,40 Mrd. belasten. Hinzu kämen USD 300 Mio. aus höheren Nettozinsaufwendungen, USD 150 Mio. aus geringeren nicht operativen Erträgen und USD 50 Mio. aus negativen Wechselkurseffekten. Insgesamt erwarte P&G nun einen Gegenwind von USD 0,79 je Aktie statt bislang USD 0,56 je Aktie.
Procter & Gamble sei deutlich besser in das neue Geschäftsjahr gestartet. Das organische Wachstum habe an Breite gewonnen und sei wieder stärker vom Absatz getragen worden, während die Entwicklung bei den Margen trotz hoher Produktivitätsgewinne verhalten geblieben sei. Gleichzeitig nehme der Gegenwind durch Rohstoff-, Energie-, Transport- und Finanzierungskosten im weiteren Jahresverlauf zu, was die Ergebnisentwicklung trotz des stärkeren operativen Starts belaste. Strategisch treibe P&G die Restrukturierung und Portfoliobereinigung weiter voran und habe mit der Übernahme von Thorne das Gesundheitsgeschäft erweitert. Das neue mehrjährige Produktivitätsprogramm eröffne zusätzliches Effizienzpotenzial, ein wesentlicher Teil der Einsparungen solle jedoch wieder in das Geschäft investiert werden. Die hohe Zinsdeckung, der starke Cashflow und die verlässliche Kapitalrückführung würden weiterhin die finanzielle Stabilität des Konzerns unterstreichen.
Schiller stufe seine Empfehlung von KAUF auf HALTEN zurück, hebe das Kursziel jedoch von USD 160 auf USD 175 an. Das höhere Kursziel reflektiere die verbesserten fundamentalen Perspektiven und die angehobene Bewertungsbasis. Die aktuelle Bewertung biete aus Schillers Sicht allerdings keinen ausreichend großen Abschlag mehr zum ermittelten fairen Wert, um an der Kaufempfehlung festzuhalten. Das Kursziel basiere auf einem Multiple-Ansatz unter Berücksichtigung der eigenen Bewertungshistorie, des Sektor- und Marktvergleichs sowie der erwarteten Dividende. Grundlage seien Konsens- und eigene Schätzungen für die kommenden zwölf Monate. (Analyse vom 27.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:
Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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