Procter & Gamble habe im ersten Geschäftsquartal 2026/27 Produktivitätsgewinne erzielt, habe den Margendruck aber nur teilweise auffangen können. Die bereinigte Bruttomarge sei um 1,5 Prozentpunkte auf 50,0% gesunken. Vor allem höhere Rohstoffkosten und höhere Investitionen in Produkte hätten belastet. Niedrigere US-Zollkosten und erfasste Erstattungen hätten die bereinigte Bruttomarge zusammen um 0,5 Prozentpunkte gestützt. Darin enthalten gewesen sei der zweite Teil der US-Zollerstattung von rund USD 90,0 Mio. Die Vertriebs- und Verwaltungskosten seien im Verhältnis zum Umsatz zurückgegangen und hätten den Rückgang auf operativer Ebene abgefedert. Die bereinigte operative Marge sei dadurch weniger stark als die Bruttomarge gesunken, habe aber dennoch 0,8 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert gelegen. Der operative Cashflow sei auf USD 5,77 Mrd. gestiegen. Nach Investitionsausgaben von USD 1,37 Mrd. habe der Free Cashflow USD 4,40 Mrd. erreicht, nach USD 4,21 Mrd. im Vorjahresquartal.