Procter-&-Gamble-Aktie ist Dow Jones Verlierer Nr. 2: Konsumgüterriese gibt leicht nach

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:24 2 Min.

Die Procter-&-Gamble-Aktie fällt nach dem Ende der verkürzten Wall-Street-Sitzung um 0,14 % auf 172,98 US-Dollar. Nach einem starken Lauf nehmen Anleger bei dem Defensivwert Gewinne mit.

Bild: Procter & Gamble

Die Procter-&-Gamble-Aktie (ISIN US7427181091, WKN 852062, Symbol PRG, US-Symbol PG) zählt am Black Friday zu den drei Dow Jones Verlierern. Laut Kursliste (Stand 27.11.2026, 19:11 Uhr, nach dem vorzeitigen Handelsschluss an der Wall Street) fällt der Konsumgüterkonzern um 0,24 US-Dollar beziehungsweise 0,14 % auf 172,98 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie bei 173,23 US-Dollar geschlossen. Zum US-Start hatte das Minus noch 0,63 % betragen. Procter-&-Gamble-Aktie, Dow Jones Verlierer Nr. 2 -0,14 % Kurs nach Handelsschluss 172,98 USD Schlusskurs am Mittwoch 173,23 USD Zwölfmonatshoch laut StockAnalysis 173,59 USD Quelle : Kursliste Dow Jones, 27.11.2026, 19:11 Uhr; StockAnalysis Dow Jones Verlierer Nr. 2 Warum die Procter-&-Gamble-Aktie nachgibt Eine schlechte Nachricht von Procter & Gamble gibt es nicht. Die Procter-&-Gamble-Aktie gibt nach, während der Markt Risiko sucht. 01 Rotation weg von Defensivwerten Nur drei der 30 Dow-Werte schließen im Minus. Konsumgüter wie Procter & Gamble sind bei steigender Risikobereitschaft weniger gefragt. 02 Kurs nahe dem Hoch Die Aktie liegt knapp unter ihrem Zwölfmonatshoch von 173,59 US-Dollar und hat laut StockAnalysis in zwölf Monaten rund 14 % zugelegt. Gewinnmitnahmen liegen nahe. 03 Kleines Minus Ein Minus von 0,14 % ist kein Signal für eine Trendwende. Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endete der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen war dünn. Einordnung Defensiv auf hohem Niveau Die Procter-&-Gamble-Aktie ist in einem schwierigen Markt gelaufen. Wer jetzt einsteigt, kauft nahe am Hoch. Das erhöht das Rückschlagrisiko, wenn die Rotation anhält. Was für die Procter-&-Gamble-Aktie spricht Stabile Erträge und Dividende.

Starke Marken im Alltagsbedarf.

Kursplus von rund 14 % in zwölf Monaten. Was gegen die Procter-&-Gamble-Aktie spricht Kurs nahe dem Zwölfmonatshoch.

Umschichtung in zyklische Werte.

Begrenzte Wachstumsdynamik. FAQ Häufige Fragen zur Procter-&-Gamble-Aktie Warum ist die Procter-&-Gamble-Aktie Dow Jones Verlierer? Anleger schichten um, zudem liegt die Aktie nahe dem Hoch. Eine negative Meldung gibt es nicht.

Wie hoch steht die Procter-&-Gamble-Aktie? Laut Kursliste bei 172,98 US-Dollar, 0,14 % unter dem Schlusskurs vom Mittwoch.

Welche ISIN und WKN hat die Procter-&-Gamble-Aktie? ISIN US7427181091, WKN 852062. Handelssymbol in Deutschland PRG, in den USA PG (NYSE). Steckbrief Unternehmen The Procter & Gamble Company ISIN US7427181091 WKN 852062 Handelssymbol PRG US-Handelssymbol PG (NYSE) Kurs 172,98 US-Dollar (-0,14 %) Rang im Dow Jones Verlierer Nr. 2 am 27.11.2026 (19:11 Uhr) Stand: 27.11.2026, Kursliste, Stand 19:11 Uhr Fazit: Procter-&-Gamble-Aktie als Dow Jones Verlierer ohne Schlechtnachricht Die Procter-&-Gamble-Aktie gibt leicht nach. Der Markt rotiert, ein fundamentaler Grund fehlt.

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