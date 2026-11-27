Die Procter-&-Gamble-Aktie (ISIN US7427181091, WKN 852062, Symbol PRG, US-Symbol PG) zählt am Black Friday zu den drei Dow Jones Verlierern. Laut Kursliste (Stand 27.11.2026, 19:11 Uhr, nach dem vorzeitigen Handelsschluss an der Wall Street) fällt der Konsumgüterkonzern um 0,24 US-Dollar beziehungsweise 0,14 % auf 172,98 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie bei 173,23 US-Dollar geschlossen. Zum US-Start hatte das Minus noch 0,63 % betragen.
Procter-&-Gamble-Aktie ist Dow Jones Verlierer Nr. 2: Konsumgüterriese gibt leicht nach
Die Procter-&-Gamble-Aktie fällt nach dem Ende der verkürzten Wall-Street-Sitzung um 0,14 % auf 172,98 US-Dollar. Nach einem starken Lauf nehmen Anleger bei dem Defensivwert Gewinne mit.
Dow Jones Verlierer Nr. 2
Warum die Procter-&-Gamble-Aktie nachgibt
Eine schlechte Nachricht von Procter & Gamble gibt es nicht. Die Procter-&-Gamble-Aktie gibt nach, während der Markt Risiko sucht.
Rotation weg von Defensivwerten
Nur drei der 30 Dow-Werte schließen im Minus. Konsumgüter wie Procter & Gamble sind bei steigender Risikobereitschaft weniger gefragt.
Kurs nahe dem Hoch
Die Aktie liegt knapp unter ihrem Zwölfmonatshoch von 173,59 US-Dollar und hat laut StockAnalysis in zwölf Monaten rund 14 % zugelegt. Gewinnmitnahmen liegen nahe.
Kleines Minus
Ein Minus von 0,14 % ist kein Signal für eine Trendwende.
Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endete der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen war dünn.
Einordnung
Defensiv auf hohem Niveau
Die Procter-&-Gamble-Aktie ist in einem schwierigen Markt gelaufen. Wer jetzt einsteigt, kauft nahe am Hoch. Das erhöht das Rückschlagrisiko, wenn die Rotation anhält.
FAQ
Häufige Fragen zur Procter-&-Gamble-Aktie
Warum ist die Procter-&-Gamble-Aktie Dow Jones Verlierer?
Anleger schichten um, zudem liegt die Aktie nahe dem Hoch. Eine negative Meldung gibt es nicht.
Wie hoch steht die Procter-&-Gamble-Aktie?
Laut Kursliste bei 172,98 US-Dollar, 0,14 % unter dem Schlusskurs vom Mittwoch.
Welche ISIN und WKN hat die Procter-&-Gamble-Aktie?
ISIN US7427181091, WKN 852062. Handelssymbol in Deutschland PRG, in den USA PG (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- The Procter & Gamble Company
- ISIN
- US7427181091
- WKN
- 852062
- Handelssymbol
- PRG
- US-Handelssymbol
- PG (NYSE)
- Kurs
- 172,98 US-Dollar (-0,14 %)
- Rang im Dow Jones
- Verlierer Nr. 2 am 27.11.2026 (19:11 Uhr)
Stand: 27.11.2026, Kursliste, Stand 19:11 Uhr
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