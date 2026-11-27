Die Princes Group Aktie gehört am Freitagmittag zu den schwächsten Werten im britischen FTSE 350: Die Papiere des Lebensmittelkonzerns verlieren gegen Mittag 2,53% auf 385,5 Pence und stehen damit an der Spitze der FTSE 350 Verlierer am Mittag. Der Konzern hinter Marken wie Princes, Napolina und Crosse & Blackwell hat keine neue Börsenmeldung veröffentlicht. Die Gründe liegen im Umfeld.