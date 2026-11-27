Die Princes Group Aktie gehört am Freitagmittag zu den schwächsten Werten im britischen FTSE 350: Die Papiere des Lebensmittelkonzerns verlieren gegen Mittag 2,53% auf 385,5 Pence und stehen damit an der Spitze der FTSE 350 Verlierer am Mittag. Der Konzern hinter Marken wie Princes, Napolina und Crosse & Blackwell hat keine neue Börsenmeldung veröffentlicht. Die Gründe liegen im Umfeld.
Princes Group Aktie rutscht ab: Warum der FTSE 350 Verlierer am Mittag unter Druck steht
Die Princes Group Aktie führt am Freitagmittag die Liste der FTSE 350 Verlierer an. Ein frischer Auslöser fehlt, doch Rohstoffrally, Führungswechsel und enger Streubesitz belasten den Titel.
Princes Group Aktie: Rohstoffrally drückt defensive Titel
Nach der Recherche gibt es zur Princes Group Aktie am Freitag keine Unternehmensnachricht. Der Gesamtmarkt zeigt dagegen ein klares Bild: Der FTSE 100 legt am Vormittag rund 0,7% auf etwa 10.680 Punkte zu, getragen von einem Sprung der Metallpreise. Silber, Gold, Kupfer und Platin ziehen deutlich an, Bergbauwerte wie Fresnillo, Glencore und Anglo American führen die Gewinnerliste an.
Defensive Konsumwerte stehen im Gegenzug unter Druck: Im FTSE 100 gehören Diageo (-1,7%) und Associated British Foods (-1,5%) zu den schwächsten Titeln. Die Princes Group Aktie dürfte von dieser Rotation weg von Basiskonsum hin zu Rohstoffen mitgezogen werden.
Zahlen vom 10. November: Wachstum mit Gegenwind
Zuletzt hatte Princes Group am 10. November ein Handelsupdate zum dritten Quartal vorgelegt. Die Zahlen fielen solide aus, die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern.
Besonders stark wuchs das Geschäft in Italien, wo Princes Thunfisch über die Handelskette GS vertreibt. Der Mutterkonzern NewPrinces sprach bei seinen Neunmonatszahlen dagegen von vorübergehendem Margendruck im dritten Quartal.
Führungswechsel und Streubesitz belasten die Princes Group Aktie
Im Mai hatte Vorstandschef Simon Harrison seinen Abschied zum 30. Juni angekündigt. Die Aktie verlor damals zeitweise 9,3% auf 333,5 Pence. Interimschef ist seither Giuseppe Mastrolia, der zugleich den Mutterkonzern NewPrinces führt. Eine Nachfolgesuche läuft.
Hinzu kommt die Aktionärsstruktur: NewPrinces kontrolliert nach den veröffentlichten Angaben zusammen mit einer Schwestergesellschaft rund 87% der Stimmrechte. Der frei handelbare Anteil ist klein, Kursbewegungen fallen dadurch oft heftiger aus.
|Kennzahl
|Wert
|Kurs am Mittag
|385,5 Pence
|Tagesveränderung
|-2,53%
|Börsengang (31.10.2025)
|475 Pence
|Abstand zum Ausgabepreis
|rund -19%
|52-Wochen-Spanne
|294,5 bis 498 Pence
Quelle: LSE, Yahoo Finance, AJ Bell; Stand 27.11.2026 Mittag
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