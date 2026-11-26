Prem Watsa hat fast die Hälfte seines US-Depots in Goldminen – und macht um KI-Aktien einen Bogen

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 20:42 3 Min.

Kanadas Warren Buffett investiert anders als die Wall Street. Im US-Aktiendepot von Fairfax Financial stehen zwei Goldproduzenten für 44 Prozent des Werts, dahinter folgen Ketchup, Apotheken und Sportartikel. Technologieaktien spielen keine Rolle. Die Positionen von Prem Watsa mit ISIN und US-Handelssymbol und warum sein Versicherungsgeschäft die ganze Strategie trägt.

Prem Watsa hat aus Fairfax Financial einen Versicherungs- und Beteiligungskonzern nach dem Vorbild von Berkshire Hathaway gebaut. Wie bei Warren Buffett liefern die Versicherungsbeiträge das Geld, das angelegt wird. Der in den USA meldepflichtige Teil davon ist klein, aber aufschlussreich: 34 Aktien, und fast die Hälfte des Werts steckt in Gold. Wert der gemeldeten US-Aktien in 34 Positionen 2,6 Mrd. $ Anteil der beiden Goldproduzenten Equinox und Eldorado 44,4 % gesamte Kapitalanlagen von Fairfax 78,8 Mrd. $ durchschnittliche Laufzeit der Anleihen gut 2 Jahre Quelle : 13F-Meldung von Fairfax Financial zum 30. September 2026 laut GuruFocus; Zahlen von Fairfax zum dritten Quartal 2026; AktienCheck-Depot Das Prinzip Versichern, anlegen, warten: Watsa im Wortlaut Zu einzelnen Aktien äußert sich Watsa selten. Sein Grundsatz ist dafür umso klarer. Kunden zahlen ihre Beiträge im Voraus, Schäden werden später beglichen, in der Zwischenzeit arbeitet das Geld. Auf diese Weise habe Fairfax über 40 Jahre knapp 20 Prozent pro Jahr erzielt, sagte er im Oktober. Sein Anlagechef Wade Burton rechnet mit länger erhöhten Zinsen. Deshalb stecken zwei Drittel der Kapitalanlagen in kurz laufenden Anleihen, überwiegend US-Staatspapieren. Das Depot Gold, Ketchup, Apotheken: die größten Positionen Sechs Positionen kamen im Quartal neu hinzu, vier wurden verkauft. Alle Bewegungen zeigt das Prem Watsa Depot auf AktienCheck. 01 Equinox Gold – ISIN CA29446Y5020 · US-Handelssymbol EQX 58,4 Millionen Aktien im Wert von 649 Millionen Dollar, 24,5 Prozent. Die Position erscheint neu, während die gleich große in Orla Mining verschwand. Das spricht für einen Aktientausch, nicht für einen Neukauf. 02 Eldorado Gold – ISIN CA2849025093 · US-Handelssymbol EGO 19,9 Prozent, zweitgrößte Position. Gold dient im Depot als Gegengewicht zu den Anleihen. 03 Kraft Heinz – ISIN US5007541064 · US-Handelssymbol KHC 12,3 Prozent. Anlagechef Burton nannte den Lebensmittelkonzern als Beispiel für ein gut geführtes Unternehmen im Bestand. 04 CVS Health – ISIN US1266501006 · US-Handelssymbol CVS 8,8 Prozent. Die Gruppe verbindet Apotheken und Krankenversicherung. 05 Under Armour – ISIN US9043111072 · US-Handelssymbol UAA 7,6 Prozent. Auch den Sportartikelhersteller hob Burton hervor. Aufgestockt wurden Molson Coors und Pfizer, neu ist eine kleine Position im Kosmetikkonzern Coty. Johnson & Johnson wurde vollständig verkauft. Was Anleger beachten sollten Die Meldung erfasst nur einen kleinen Teil des Fairfax-Vermögens von 78,8 Milliarden Dollar

Zwei Goldminen bestimmen fast die Hälfte des gemeldeten Depots

Die größte laufende Wette von Fairfax, der Kauf der indischen IDBI Bank, steht nicht darin

Im dritten Quartal verbuchte Fairfax einen Anlageverlust von 859 Millionen Dollar Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien Equinox Gold: ISIN CA29446Y5020, US-Handelssymbol EQX

Eldorado Gold: ISIN CA2849025093, US-Handelssymbol EGO

Kraft Heinz: ISIN US5007541064, WKN A14TU4, Handelssymbol KHNZ, US-Handelssymbol KHC

CVS Health: ISIN US1266501006, WKN 859034, Handelssymbol CVS, US-Handelssymbol CVS

Under Armour (A): ISIN US9043111072, US-Handelssymbol UAA

Pfizer: ISIN US7170811035, WKN 852009, Handelssymbol PFE, US-Handelssymbol PFE Fazit: Ein Depot ohne Modethemen Prem Watsa beteiligt sich nicht am Wettlauf um die nächste KI-Aktie. Sein gemeldetes Depot setzt auf Gold und auf Marken, die jeder kennt, abgesichert durch Milliarden in kurzen Anleihen. Das schützt vor einem Absturz der Technologiewerte und macht abhängig vom Goldpreis. Den Bestand im Detail zeigt das Depot von Prem Watsa auf AktienCheck.

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