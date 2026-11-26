Wie schätzt Fairfax die Marktlage ein?

Das Haus rechnet mit länger erhöhten Zinsen und hält deshalb vor allem kurz laufende Staatsanleihen und hohe Barmittel.

Was ist die IDBI-Transaktion?

Fairfax wurde von der indischen Regierung als Käufer der staatlichen Anteile an der IDBI Bank ausgewählt und will damit die Mehrheit übernehmen.

Welche US-Aktien hält Watsa?

Die größten gemeldeten Positionen sind Equinox Gold, Eldorado Gold, Kraft Heinz, CVS Health und Under Armour.

Hält Fairfax KI-Aktien?

In der Pflichtmeldung zum 30. September tauchen keine großen Technologie- oder KI-Positionen auf.

Wer ist Prem Watsa?

Der Gründer, Verwaltungsratschef und Vorstandschef des kanadischen Versicherungs- und Beteiligungskonzerns Fairfax Financial.