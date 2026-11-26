Prem Watsa meldet sich selten zum Tagesgeschehen an den Börsen. Der Gründer und Chef von Fairfax Financial, in Kanada oft mit Warren Buffett verglichen, lässt lieber seine Bilanz sprechen. Die zeigt in diesem Herbst ein klares Bild: wenig Risiko bei Anleihen, viel Bargeld, ein kleines US-Aktiendepot voller Goldminen und Konsumwerte und eine Übernahme in Indien, die größer ist als alles, was Fairfax bisher gewagt hat. Zu den Zahlen des dritten Quartals äußerte sich Watsa am 3. November.
Prem Watsa wagt die größte Wette seiner Laufbahn: „Eine Gelegenheit, wie es sie nur einmal im Leben gibt“ – warum Kanadas Warren Buffett auf Indien, Gold und kurze Anleihen setzt
Prem Watsa hat aus Fairfax Financial einen Versicherungs- und Beteiligungskonzern nach dem Vorbild von Berkshire Hathaway geformt. Während die Wall Street über KI-Aktien streitet, kauft er eine indische Großbank, hält Milliarden in kurz laufenden Staatsanleihen und Goldminen. Seine Aussagen im Wortlaut, die Einschätzung seines Anlagechefs zur Zinslage und die Positionen laut Pflichtmeldung.
Die Wette
Eine Bank in Indien: Watsas Aussagen im Wortlaut
Watsa wurde in Indien geboren und investiert dort seit Jahrzehnten. Die jüngste Transaktion nennt er ohne Zurückhaltung historisch.
Diese Transaktion ist eine Gelegenheit, wie es sie nur einmal im Leben gibt.
Gemeint ist der Kauf der staatlichen Anteile an der IDBI Bank. Die indische Regierung hat Fairfax als Käufer ausgewählt. Watsa will die Mehrheit an der Bank mit dem Versicherer Digit und dem Wertpapierhaus IIFL Capital zusammenführen, an denen Fairfax bereits beteiligt ist. Medien beziffern den Wert des Pakets auf 7,9 Milliarden Dollar. Indien gehöre zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt, heißt es in der Mitteilung. In diesem Jahr hatte Fairfax bereits Milliarden in die britische Drogeriekette Boots investiert.
Es gibt kein Geschäft wie das Versicherungsgeschäft, wenn man es richtig führt.
Das Versicherungsgeschäft liefert das Geld für solche Käufe. Kunden zahlen ihre Beiträge im Voraus, Schäden werden später beglichen. Die Zwischenzeit nutzt Watsa zum Investieren. Nach seinen Worten hat Fairfax auf diese Weise über 40 Jahre knapp 20 Prozent pro Jahr erzielt.
Die Marktsicht
Höhere Zinsen für länger: wie Fairfax die Lage einschätzt
Die Einschätzung zur Marktlage kam in der Telefonkonferenz am 4. November von Wade Burton, dem Anlagechef der Fairfax-Tochter Hamblin Watsa. Er nannte die Zeit an den Anleihemärkten unruhig, vor allem bei den Zinsen, und die Bewegung gehe überwiegend nach oben. Für Fairfax sei das gut. Die Inflation halte sich hartnäckig über 3 Prozent.
Wir könnten für einige Zeit in diesem Umfeld höherer Zinsen bleiben.
Entsprechend ist das Portfolio gebaut. Von 78,8 Milliarden Dollar Kapitalanlagen stecken 53,1 Milliarden in festverzinslichen Papieren, überwiegend US-Staatsanleihen mit geringem Ausfallrisiko und einer durchschnittlichen Laufzeit von gut zwei Jahren. Hinzu kommen mehr als 8,3 Milliarden Dollar in Barmitteln und kurz laufenden Papieren. Steigen die Zinsen weiter, kann Fairfax schnell zu höheren Sätzen neu anlegen. Fallen sie, sind die Zinserträge von zuletzt rund 2,7 Milliarden Dollar im Jahr für einige Zeit gesichert. Auf Aktien entfallen 13,1 Milliarden Dollar. Im dritten Quartal stand unter dem Strich ein Anlageverlust von 859 Millionen Dollar, vor allem durch Kursverluste bei Anleihen. Burton beschrieb Fairfax als langfristigen Value-Investor, der mit seinen Beteiligungen 15 Prozent Rendite anstrebt.
Das Depot
Gold, Ketchup, Apotheken: Watsas US-Aktien laut Pflichtmeldung
Die Pflichtmeldung an die US-Börsenaufsicht erfasst nur die in den USA gehandelten Aktien und damit einen kleinen Teil des Fairfax-Vermögens. Zum 30. September standen dort 34 Titel. Fast die Hälfte des gemeldeten Werts entfällt auf zwei Goldproduzenten.
Equinox Gold – 24,5 Prozent
Equinox Gold (ISIN CA29446Y5020, US-Handelssymbol EQX) erscheint neu mit 58,4 Millionen Aktien im Wert von 649 Millionen Dollar. Gleichzeitig verschwand die gleich große Position in Orla Mining (ISIN CA68634K1066, US-Handelssymbol ORLA). Das deutet auf einen Aktientausch und nicht auf einen Neukauf hin.
Eldorado Gold – 19,9 Prozent
Eldorado Gold (ISIN CA2849025093, US-Handelssymbol EGO) ist die zweitgrößte gemeldete Position.
Kraft Heinz – 12,3 Prozent
Den Lebensmittelkonzern Kraft Heinz (ISIN US5007541064, US-Handelssymbol KHC) nannte Burton als Beispiel für ein gut geführtes Unternehmen im Bestand.
CVS Health – 8,8 Prozent
Die Apotheken- und Krankenversicherungsgruppe CVS Health (ISIN US1266501006, US-Handelssymbol CVS).
Under Armour – 7,6 Prozent
Der Sportartikelhersteller Under Armour (ISIN US9043111072, US-Handelssymbol UAA), ebenfalls von Burton hervorgehoben.
Aufgestockt wurden Molson Coors (ISIN US60871R2094, US-Handelssymbol TAP) um 15 Prozent und Pfizer (ISIN US7170811035, US-Handelssymbol PFE) um 36 Prozent. Neu ist eine kleine Position im Kosmetikkonzern Coty (ISIN US2220702037, US-Handelssymbol COTY). Vollständig verkauft wurde Johnson & Johnson (ISIN US4781601046, US-Handelssymbol JNJ). Technologie- und KI-Aktien spielen in der Meldung keine Rolle.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole aller genannten Aktien
Fairfax Financial: ISIN CA3039011026, Handelssymbol FFX, US-Handelssymbol FRFHF
Equinox Gold: ISIN CA29446Y5020, US-Handelssymbol EQX
Orla Mining: ISIN CA68634K1066, US-Handelssymbol ORLA
Eldorado Gold: ISIN CA2849025093, US-Handelssymbol EGO
Kraft Heinz: ISIN US5007541064, WKN A14TU4, Handelssymbol KHNZ, US-Handelssymbol KHC
CVS Health: ISIN US1266501006, WKN 859034, Handelssymbol CVS, US-Handelssymbol CVS
Under Armour (A): ISIN US9043111072, US-Handelssymbol UAA
Molson Coors: ISIN US60871R2094, US-Handelssymbol TAP
Pfizer: ISIN US7170811035, WKN 852009, Handelssymbol PFE, US-Handelssymbol PFE
Coty: ISIN US2220702037, US-Handelssymbol COTY
Johnson & Johnson: ISIN US4781601046, WKN 853260, Handelssymbol JNJ, US-Handelssymbol JNJ
Häufige Fragen zu Prem Watsa und Fairfax Financial
Wie schätzt Fairfax die Marktlage ein?
Das Haus rechnet mit länger erhöhten Zinsen und hält deshalb vor allem kurz laufende Staatsanleihen und hohe Barmittel.
Was ist die IDBI-Transaktion?
Fairfax wurde von der indischen Regierung als Käufer der staatlichen Anteile an der IDBI Bank ausgewählt und will damit die Mehrheit übernehmen.
Welche US-Aktien hält Watsa?
Die größten gemeldeten Positionen sind Equinox Gold, Eldorado Gold, Kraft Heinz, CVS Health und Under Armour.
Hält Fairfax KI-Aktien?
In der Pflichtmeldung zum 30. September tauchen keine großen Technologie- oder KI-Positionen auf.
Wer ist Prem Watsa?
Der Gründer, Verwaltungsratschef und Vorstandschef des kanadischen Versicherungs- und Beteiligungskonzerns Fairfax Financial.
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