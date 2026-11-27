Poundland ist eine britische Discountkette, die laut Handelsblatt dem US-Investor Gordon Brothers gehört. Ein Verkaufsprozess hat keine tragfähige Lösung gebracht, und Gordon Brothers brachte keine Rettung zustande. Der Restrukturierungsberater Alix Partners erklärte nach dem Bericht, es gebe „keine tragfähige Lösung für das Unternehmen als Ganzes“. Die Geschäfte laufen zunächst normal weiter. Die Zahl der Filialen und die genaue Ursache der Insolvenz nennt der Bericht nicht.

Allgemein beschreibt das Handelsblatt, dass britische Einkaufsstraßen unter schwachem Verbrauchervertrauen, hohen Kosten und der Konkurrenz von Onlinehändlern wie Temu leiden. Eine ausdrückliche Ursache für die Poundland-Insolvenz ist das nicht; es ist der Rahmen, in dem sie geschieht.