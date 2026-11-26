Porsche SE Aktie: Die Holding fast bei 24 Euro – Autowerte im Aufwind machen die Porsche SE zum MDAX Gewinner

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 17:58 2 Min.

Die Porsche SE Aktie steigt am Donnerstag um 4,35 Prozent auf 23,97 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Gewinnern. Die Erholung der Autowerte hebt die Beteiligungsholding, die vor allem an Volkswagen und der Porsche AG beteiligt ist.

Bild: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Die Porsche SE Aktie profitiert vom Comeback der Autowerte. Zum Handelsschluss notiert die Vorzugsaktie der Stuttgarter Beteiligungsholding bei 23,97 Euro, ein Plus von 1,00 Euro oder 4,35 Prozent. Damit gehört die Porsche SE am Abend zu den MDAX Gewinnern. Kurs der Porsche SE Aktie am Abend 23,97 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +4,35 % Kursplus der Beteiligung Porsche AG +3,31 % Kursziel von Kepler (Reduce) 22 EUR Quelle : Kursliste 26.11.2026, 17:29 Uhr; Porsche SE; Kepler Cheuvreux Der Auslöser Warum die Porsche SE Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Laut dpa-AFX war Erholung am Donnerstag das Motto bei Autoaktien. Für die Porsche SE ist das doppelt wichtig, denn ihr Wert hängt fast vollständig an zwei Beteiligungen: an Volkswagen mit rund 31,9 Prozent und an der Porsche AG mit rund 12,5 Prozent. Die Porsche AG gehört mit einem Plus von 3,31 Prozent ebenfalls zu den MDAX Gewinnern. Rückenwind kommt auch von den Analysten für die Beteiligungen. JPMorgan zählt die Porsche AG zu seinen Favoriten für 2027 und nennt ein Kursziel von 50 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Skeptiker Kepler-Ziel schon überschritten Nicht alle Analysten sind überzeugt. Kepler Cheuvreux stuft die Porsche SE Aktie mit „Reduce“ und einem Kursziel von 22 Euro ein, das inzwischen unter dem Kurs liegt. Die Holding kämpft zudem mit Abschreibungen auf ihre Volkswagen-Beteiligung. Was für die Porsche SE Aktie sprechen könnte Erholung der Autowerte

JPMorgan lobt die Porsche AG

Abstand zum Jahrestief wächst Was Anleger bedenken sollten Kepler mit Reduce und 22 Euro

Abschreibungen auf Volkswagen

Abhängigkeit von einer Branche Einordnung der Redaktion: Die Porsche SE Aktie ist MDAX Gewinner, weil Volkswagen und Porsche AG durchatmen. Die Holding bleibt ein gehebeltes Spiegelbild ihrer Beteiligungen. FAQ Häufige Fragen zur Porsche SE Aktie Warum steigt die Porsche SE Aktie heute?

Autowerte erholen sich kräftig. Davon profitieren die Beteiligungen Volkswagen und Porsche AG. Woran ist die Porsche SE beteiligt?

Vor allem an Volkswagen und an der Porsche AG. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Porsche SE Aktie?

ISIN DE000PAH0038, WKN PAH003. Handelssymbol an deutschen Börsen: PAH3. US-Handelssymbol: POAHY. Fazit zur Porsche SE Aktie Die Porsche SE Aktie ist am Abend MDAX Gewinner und steigt fast auf 24 Euro. Das Comeback der Autowerte hebt die Holding.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.