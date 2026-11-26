Die Porsche SE Aktie profitiert vom Comeback der Autowerte. Zum Handelsschluss notiert die Vorzugsaktie der Stuttgarter Beteiligungsholding bei 23,97 Euro, ein Plus von 1,00 Euro oder 4,35 Prozent. Damit gehört die Porsche SE am Abend zu den MDAX Gewinnern.
Porsche SE Aktie: Die Holding fast bei 24 Euro – Autowerte im Aufwind machen die Porsche SE zum MDAX Gewinner
Die Porsche SE Aktie steigt am Donnerstag um 4,35 Prozent auf 23,97 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Gewinnern. Die Erholung der Autowerte hebt die Beteiligungsholding, die vor allem an Volkswagen und der Porsche AG beteiligt ist.
Der Auslöser
Warum die Porsche SE Aktie als MDAX Gewinner steigt
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Laut dpa-AFX war Erholung am Donnerstag das Motto bei Autoaktien. Für die Porsche SE ist das doppelt wichtig, denn ihr Wert hängt fast vollständig an zwei Beteiligungen: an Volkswagen mit rund 31,9 Prozent und an der Porsche AG mit rund 12,5 Prozent. Die Porsche AG gehört mit einem Plus von 3,31 Prozent ebenfalls zu den MDAX Gewinnern.
Rückenwind kommt auch von den Analysten für die Beteiligungen. JPMorgan zählt die Porsche AG zu seinen Favoriten für 2027 und nennt ein Kursziel von 50 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Skeptiker
Kepler-Ziel schon überschritten
Nicht alle Analysten sind überzeugt. Kepler Cheuvreux stuft die Porsche SE Aktie mit „Reduce“ und einem Kursziel von 22 Euro ein, das inzwischen unter dem Kurs liegt. Die Holding kämpft zudem mit Abschreibungen auf ihre Volkswagen-Beteiligung.
Einordnung der Redaktion: Die Porsche SE Aktie ist MDAX Gewinner, weil Volkswagen und Porsche AG durchatmen. Die Holding bleibt ein gehebeltes Spiegelbild ihrer Beteiligungen.
FAQ
Häufige Fragen zur Porsche SE Aktie
Warum steigt die Porsche SE Aktie heute?
Autowerte erholen sich kräftig. Davon profitieren die Beteiligungen Volkswagen und Porsche AG.
Woran ist die Porsche SE beteiligt?
Vor allem an Volkswagen und an der Porsche AG.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Porsche SE Aktie?
ISIN DE000PAH0038, WKN PAH003. Handelssymbol an deutschen Börsen: PAH3. US-Handelssymbol: POAHY.
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