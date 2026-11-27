Die Porsche Aktie gehörte am Donnerstag zu den Gewinnern im MDAX. Die Vorzugsaktie der Porsche AG stieg um rund 2,1 Prozent auf etwa 45 Euro. Seit dem 52-Wochen-Tief von 35,48 Euro hat sie damit fast 30 Prozent zugelegt.
Porsche Aktie: JPMorgan setzt auf Porsche für 2027 – startet jetzt die Aufholjagd?
Plus 2 Prozent, Favorit von JPMorgan für 2027 und ein Kursziel von 55 Euro bei der Deutschen Bank: Die Porsche Aktie meldet sich zurück. Der elektrische 718 soll neuen Schwung bringen. Die große Analyse.
Die Stammdaten: Die Porsche AG Vorzugsaktie trägt die ISIN DE000PAG9113 und die WKN PAG911. In Deutschland lautet das Handelssymbol P911, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol POAHY gehandelt.
Die Analysten
Favorit für 2027
JPMorgan zählt die Porsche AG zu seinen Favoriten für 2027. Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Handelssymbol: DBK, US-Handelssymbol: DB) bestätigte am 24. November ihr Kaufvotum mit einem Kursziel von 55 Euro. Im Schnitt liegen die Kursziele bei 47,50 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Bei Porsche wird 2026 als Übergangsjahr abgehakt. Die Frage ist, ob 2027 wirklich das Jahr der Erholung wird.
Der Katalysator
Elektrischer 718 im Anflug
Im ersten Quartal 2027 soll der elektrische 718 Premiere feiern. Das Modell gilt als wichtiger Baustein für die neue Produktstrategie. Die nächsten Geschäftszahlen legt Porsche am 17. März 2027 vor. Für die Porsche Aktie ist das der nächste große Termin.
Häufige Fragen zur Porsche Aktie
Was sagt die Deutsche Bank?
Kaufen mit einem Kursziel von 55 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Wann kommt der elektrische 718?
Die Premiere ist für das erste Quartal 2027 geplant.
Wann gibt es neue Zahlen?
Am 17. März 2027.
Welche ISIN und WKN hat die Porsche Aktie?
ISIN DE000PAG9113, WKN PAG911, Handelssymbol P911, US-Handelssymbol POAHY.
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