Was sagt die Deutsche Bank?

Kaufen mit einem Kursziel von 55 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Wann kommt der elektrische 718?

Die Premiere ist für das erste Quartal 2027 geplant.

Wann gibt es neue Zahlen?

Am 17. März 2027.

Welche ISIN und WKN hat die Porsche Aktie?

ISIN DE000PAG9113, WKN PAG911, Handelssymbol P911, US-Handelssymbol POAHY.