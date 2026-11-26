Porsche AG Aktie: Über 45 Euro im Sog der Auto-Erholung – der Sportwagenbauer wird MDAX Gewinner, JPMorgan-Favorit im Aufwind

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:03 2 Min.

Die Porsche AG Aktie steigt am Donnerstag um 3,31 Prozent auf 45,24 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Gewinnern. Autowerte erholen sich kräftig, JPMorgan zählt den Sportwagenbauer zu seinen Favoriten für 2027. Die Aktie schließt nahe dem Tageshoch.

Bild: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Die Porsche AG Aktie fährt am Donnerstag nach oben. Zum Handelsschluss notiert die Vorzugsaktie des Stuttgarter Sportwagenbauers bei 45,24 Euro, ein Plus von 1,45 Euro oder 3,31 Prozent. Damit gehört Porsche AG am Abend zu den MDAX Gewinnern. Eröffnet hatte die Aktie bei 44,37 Euro, das Tageshoch lag bei 45,34 Euro. Kurs der Porsche AG Aktie am Abend 45,24 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +3,31 % Kursziel von JPMorgan (Overweight) 50 EUR Abstand zum JPMorgan-Kursziel +10,5 % Quelle : Kursliste 26.11.2026, 17:29 Uhr; finanzen.ch; JPMorgan; eigene Rechnung Der Auslöser Warum die Porsche AG Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Laut dpa-AFX war Erholung am Donnerstag das Motto bei Autoaktien. Porsche AG profitiert zusätzlich vom großen Branchenausblick von JPMorgan: Die US-Bank setzt für 2027 auf Lkw-Bauer, Luxusautos und Reifenhersteller und nennt Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo als Favoriten. Für Porsche AG lautet das Votum „Overweight“ mit einem Kursziel von 50 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Charttechnisch hatte die Aktie laut boerse.de erst am Mittwoch die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt. Mit dem Anstieg über 45 Euro hat sie sich davon wieder deutlich entfernt. Das Produkt Der elektrische Boxster rückt näher Auch die Modellpipeline liefert Gesprächsstoff. Der elektrische 718 soll im ersten Quartal 2027 Weltpremiere feiern und eine 800-Volt-Batterie erhalten. Was für die Porsche AG Aktie sprechen könnte JPMorgan-Favorit für 2027

Erholung der Autowerte

Elektro-Boxster kommt 2027 Was Anleger bedenken sollten Autobranche nahe Mehrjahrestief

Schwache Nachfrage in China

Zölle im US-Geschäft Einordnung der Redaktion: Die Porsche AG Aktie ist MDAX Gewinner, weil Branchenerholung und Analystenlob zusammenkommen. Für eine Trendwende braucht es bessere Zahlen. FAQ Häufige Fragen zur Porsche AG Aktie Warum steigt die Porsche AG Aktie heute?

Autowerte erholen sich kräftig, JPMorgan zählt Porsche AG zu seinen Favoriten für 2027. Was ist der Unterschied zwischen Porsche AG und Porsche SE?

Die Porsche AG baut die Sportwagen. Die Porsche SE ist eine Holding mit Beteiligungen an Volkswagen und der Porsche AG. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Porsche AG Aktie?

ISIN DE000PAG9113, WKN PAG911. Handelssymbol an deutschen Börsen: P911. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Porsche AG Aktie Die Porsche AG Aktie ist am Abend MDAX Gewinner und steigt über 45 Euro. Branchenerholung und JPMorgan-Lob tragen den Sportwagenbauer.

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