Warum ist die PNE Aktie SDAX Verlierer der Woche?

Die Branche der Projektentwickler steht unter Druck, und die Jahresprognose verlangt ein starkes viertes Quartal. Eine eigene Nachricht fehlt.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der PNE Aktie?

ISIN DE000A0JBPG2, WKN A0JBPG, Handelssymbol PNE3 (Xetra).