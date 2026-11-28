Während der Index steigt, rutscht ein Windkraftwert ab: Die PNE Aktie verliert vom 23. bis 27. November 8,49 Prozent und ist größter SDAX Verlierer der Woche. Am Freitag gab sie weitere 0,26 Prozent auf rund 3,88 Euro nach. Am Mittwoch war der Titel bei 3,70 Euro auf ein neues Zwölfmonatstief gefallen.
PNE Aktie SDAX Verlierer der Woche: 8,5 Prozent Minus und ein neues Jahrestief – der Windparkentwickler findet keinen Halt
Die PNE Aktie ist der größte SDAX Verlierer der Woche: Der Windparkentwickler aus Cuxhaven verliert 8,49 Prozent und markiert ein neues Zwölfmonatstief. Der Schock beim Wettbewerber Energiekontor belastet die Branche. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe für den Kursverlust.
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Die Gründe für den Kursverlust
Warum die PNE Aktie weiter fällt
Eine neue Meldung aus Cuxhaven gab es nicht. Die PNE Aktie leidet unter einem Vertrauensverlust in die Branche der Projektentwickler. Am Mittwoch verlor sie 5,6 Prozent, am Donnerstag erholte sie sich mit dem Markt um 3,3 Prozent, doch am selben Nachmittag meldete der Wettbewerber Energiekontor eine anlassbezogene Bilanzprüfung durch die BaFin. Am Freitag gab die PNE Aktie wieder nach. Dazu kommt ein Signal von Investorenseite: JPMorgan hat seinen gemeldeten Stimmrechtsanteil von 5,20 auf 2,08 Prozent reduziert.
Einordnung
Die Prognose verlangt ein starkes Schlussquartal
Nach neun Monaten 2026 steht bei PNE ein Umsatz von 150,7 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA von 45,4 Millionen Euro. Das Jahresziel liegt bei 65 bis 80 Millionen Euro. Um es zu erreichen, müssen im vierten Quartal Projektverkäufe gelingen. Genehmigungen für 72 Megawatt liegen vor. Auf Jahressicht hat der SDAX Verlierer der Woche fast 62 Prozent verloren.
Häufige Fragen zur PNE Aktie
Warum ist die PNE Aktie SDAX Verlierer der Woche?
Die Branche der Projektentwickler steht unter Druck, und die Jahresprognose verlangt ein starkes viertes Quartal. Eine eigene Nachricht fehlt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der PNE Aktie?
ISIN DE000A0JBPG2, WKN A0JBPG, Handelssymbol PNE3 (Xetra).
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