Es war einer dieser Tage, an denen die Börse Rätsel aufgibt. Am Mittwoch fiel der breite US-Markt, doch die Plug Power Aktie schoss um 14,3 Prozent auf 1,065 Dollar nach oben und eroberte die Marke von 1 Dollar zurück. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Seit Jahresbeginn liegt das Papier trotzdem noch rund 46 Prozent im Minus. Am Donnerstag ruhte der US-Handel wegen Thanksgiving, die Aktie gehört dennoch zu den meistgesuchten Werten.
Plug Power Aktie: Plus 14 Prozent ohne jede Nachricht – und am selben Tag kappt UBS das Kursziel um 71 Prozent
Der Markt fällt, die Plug Power Aktie springt zweistellig. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht, dafür eine harte Kurszielsenkung von UBS. Die große Analyse: was hinter dem Sprung steckt, warum der Quartalsgewinn trügt, wie lange das Geld reicht und was gegen einen echten Befreiungsschlag spricht.
Die Stammdaten: Die Plug Power Aktie trägt die ISIN US72919P2020 und die WKN A1JA81. In Deutschland lautet das Handelssymbol PLUN, in den USA das US-Handelssymbol PLUG an der Nasdaq.
Der Widerspruch
Kurssprung trotz Kurszielsenkung
Ausgerechnet am Tag des Kurssprungs senkte die Schweizer Großbank UBS ihr Kursziel für die Plug Power Aktie von 4,00 auf 1,15 Dollar, ein Minus von 71 Prozent. Die Einstufung Neutral blieb bestehen. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion. Der Kursanstieg dürfte eher technische Gründe haben: Bei hohen Leerverkaufspositionen und einem Kurs nahe dem Jahrestief genügen oft wenige Käufe, um eine schnelle Gegenbewegung auszulösen.
Ein Kurssprung ohne Nachricht ist bei Plug Power kein neues Kapitel, sondern ein bekanntes Muster.
Die Zahlen
Ein Gewinn, der keiner ist
Operativ gibt es Fortschritte. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 13 Prozent auf gut 200 Millionen Dollar. Die Bruttomarge verbesserte sich von minus 68 auf rund minus 3 Prozent, der operative Verlust sank von 349 auf rund 75 Millionen Dollar. Der ausgewiesene Nettogewinn von fast 100 Millionen Dollar täuscht allerdings: Er stammt aus unbaren Bewertungsgewinnen von rund 192 Millionen Dollar auf Wandelanleihen und Optionsscheine.
Die Schwachstelle
Das Geld wird knapp
Das größte Risiko liegt in der Kasse. Die freien Mittel sanken bis Ende September auf rund 134 Millionen Dollar, nach etwa 369 Millionen Dollar Ende 2025. Das Management erwartet im vierten Quartal einen ähnlich hohen Abfluss. Zudem wurde die Zahl der genehmigten Aktien auf drei Milliarden verdoppelt, die durchschnittliche Aktienzahl lag im dritten Quartal bereits rund ein Fünftel über dem Vorjahr. Für Aktionäre bedeutet das: Neue Kapitalerhöhungen und damit weitere Verwässerung sind wahrscheinlich.
Plug Power hält am Ziel fest, im vierten Quartal ein positives operatives Ergebnis vor Abschreibungen und aktienbasierten Vergütungen zu erreichen. Für das Gesamtjahr peilt der Konzern ein Umsatzwachstum von 15 bis 16 Prozent an, was ein starkes Schlussquartal voraussetzt. Die Zahlen dazu folgen voraussichtlich Anfang März 2027. Bis dahin entscheidet die Plug Power Aktie vor allem die Stimmung.
Häufige Fragen zur Plug Power Aktie
Warum stieg die Plug Power Aktie um 14 Prozent?
Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Der Anstieg dürfte technische Gründe haben, etwa Eindeckungen von Leerverkäufern nahe dem Jahrestief.
Was hat UBS entschieden?
UBS senkte das Kursziel von 4,00 auf 1,15 Dollar und beließ die Einstufung bei Neutral. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Ist Plug Power profitabel?
Nein. Der Quartalsgewinn stammt aus unbaren Bewertungsgewinnen. Operativ schreibt Plug Power weiter Verluste.
Welche ISIN und WKN hat die Plug Power Aktie?
ISIN US72919P2020, WKN A1JA81, Handelssymbol PLUN, US-Handelssymbol PLUG.
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