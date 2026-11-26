Warum stieg die Plug Power Aktie um 14 Prozent?

Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Der Anstieg dürfte technische Gründe haben, etwa Eindeckungen von Leerverkäufern nahe dem Jahrestief.

Was hat UBS entschieden?

UBS senkte das Kursziel von 4,00 auf 1,15 Dollar und beließ die Einstufung bei Neutral. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Ist Plug Power profitabel?

Nein. Der Quartalsgewinn stammt aus unbaren Bewertungsgewinnen. Operativ schreibt Plug Power weiter Verluste.

Welche ISIN und WKN hat die Plug Power Aktie?

ISIN US72919P2020, WKN A1JA81, Handelssymbol PLUN, US-Handelssymbol PLUG.