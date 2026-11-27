Die Plug Power-Aktienanalyse der UBS vom 25. November 2026 setzt ein deutliches Warnsignal. Analyst Manav Gupta senkt das Kursziel von 4 USD auf 1,15 USD und bestätigt das Rating "neutral". Die operative Entwicklung liefert mit steigenden Umsätzen, erheblich verbesserten Bruttomargen und einem rückläufigen Liquiditätsverbrauch durchaus Hoffnungsschimmer. Dem stehen jedoch die weiterhin fehlende nachhaltige Profitabilität, mögliche zusätzliche Finanzierungsanforderungen und erhebliche Verwässerungsrisiken gegenüber. Beim jüngsten NASDAQ-Schlusskurs von 1,065 USD (+14,3%) beträgt das rechnerische Aufwärtspotenzial gegenüber dem Kursziel 1,15 USD der UBS lediglich 8,0 Prozent. Die entscheidende Bewährungsprobe dürfte das vierte Quartal 2026 darstellen. Gelingt Plug Power der angestrebte operative Fortschritt, könnte dies das Vertrauen des Kapitalmarktes stärken. Werden die ambitionierten Unternehmensziele erneut verfehlt, drohen weitere Enttäuschungen. Die Plug Power-Aktie bleibt damit eine hochspekulative Turnaround-Story, bei der außergewöhnliche Chancen mit erheblichen Verlustrisiken verbunden sind.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 27. November 2026

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